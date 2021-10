Que se alegre el mundo: ¡ANTONIO JESÚS GRÁS abre un nuevo restaurante!

- Publicidad-

Tipo genial donde los haya, autor de la novela LA PERFECCIÓN DEL SILENCIO (que aún no he leído pero leeré y comentaré), creador de mundos, preferiblemente culinarios… ¡abre nuevo restaurante!

A Gras le conocí a través de Nueva York, aunque no exactamente en Nueva York. Pero en Nueva York, cuando estaba rodando THE LONG HELLO, aparecieron los incomparables Ángel Haro y Paco Salinas so pretexto de un trabajo publicitario. Y fue el segúndo, el Gran Salinas, quien me abrió todas las puertas, hizo que Murcia fuese para mí igual que Nueva York, cuando el azar quiso que recalara allí (algo que le agradezco al destino: MURCIA ES IGUAL QUE NUEVA YORK, ¡MURCIA IS THE BEST!

Y fue Salinas, el mítico fotógrafo, el creador de la Semana de cine de Murcia, el fundador de Mestizo (entre otras muchas maravillas), quien me presentó a Gras.

A la sazón Antonio Jesús Gras tenía un restaurante llamado El Vaporetto, había estudiado cocina en Venecia, y tenía también un padre genial que había abierto a sus hijos cuenta sin límites en la librería más alucinante de la ciudad (creo que el nombre era Yedra). Eso era en el año… no me acuerdo, pero desde luego hace mucho tiempo.

Luego montó LAS COCINAS DEL CARDENAL, una ventura de restaurante, junto a La Catedral, como el que ahora abre (invito al lector que ponga todas las notas y aclaraciones que le de la gana en la sección de comentarios).

Gras, Antonio Jesús Gras, es un artista. Un artista que cocina. Su nuevo restaurante –LA MARINERA– abrirá sus puertas al público en este mes de octubre de 2021 que se sueña post pandemia, está situado en LA PLAZA DE LOS APOSTOLES, al pie de la imponente catedral de Murcia.

En Murcia la comida es tan impresionante –siempre- como en Egipto puedan serlo Las Pirámides. Pero, repito, Gras es un artista. Vayan a descubrirlo, les aseguro que Antonio Jesús Grás no les defraudará, porque en todo lo que hace es verdadero, y magnífico.

(mecanografía: MDFM)