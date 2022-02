¿Qué sabes de los puntos de recarga para un coche eléctrico?

- Publicidad-

Los coches eléctricos están consiguiendo ganar una cuota de mercado interesante. Buena prueba de ello es que ya no resulta raro verlos circular por calles o carreteras. A medida que van ganando en autonomía y prestaciones, aumenta el interés. Sin embargo, una de las preocupaciones mayores es el hecho de la recarga. Hay todavía mucho desconocimiento sobre cómo podemos dotar de energía a nuestro coche. Un Punto de recarga coche eléctrico es la solución más adecuada, independientemente de que desees instalarlo en tu hogar, empresa o garaje comunitario.

El punto de recarga que se adapta a tus necesidades

Cuando nos decidimos por un vehículo eléctrico hemos de pensar en la manera de cargarlo. Para muchas personas, el planteamiento se resuelve con una toma de corriente estandarizada. Sí, efectivamente puede ser una solución. Pero el inconveniente que existe es que la carga se hace larga, por lo que no puede ser una buena idea. Cuando necesites coger el coche y veas que su autonomía no es suficiente, la carga estándar no es una buena solución. Esta idea solo ha de adoptarse como algo ocasional, no como una constante.

La recarga tu coche eléctrico en casa pasa por la instalación de un sistema personalizado con una toma propia y única para tu coche. Gracias a este sistema, la toma de energía por parte del coche se puede programar, aprovechando los mejores tramos horarios con los que poder además ahorrar dinero. Hay quienes programan las cargas de sus coches en horario nocturno, con ello, se garantizan tenerlos preparados al comienzo de la jornada.

Estos puntos de recarga cuentan además con un sistema de carga rápida, es decir, el coche queda preparado en menos tiempo. En cuanto a la seguridad, la especial protección nde estos punto evitan sobrecargas y, por tanto, que la batería del coche pueda llegar a dañarse. Todo son ventajas cuando se apuesta por un sistema que pueda facilitar la carga del coche.

También en garajes comunitarios

Cada vez son más los propietarios de vehículos eléctricos, por lo que no es extraño encontrarse dentro de un mismo garaje comunitario varios de ellos. La instalación de un punto de recarga en garaje comunitario es una buena idea, ya que consigue abaratar costes y ofrecer todas las aplicaciones de un punto de recarga seguro, fácil de utilizar y con la posibilidad de programarse.

Al igual que los puntos de carga individual, la potencia se regula de manera dinámica, utilizando solamente la que el coche necesita para poder cargarse. Nunca ha sido tan sencillo disponer de una forma segura de tener el coche a punto. En estos casos, se tiende una línea desde el punto de recarga del contador de la vivienda, de tal manera que cada propietario sabe exactamente cuál es el gasto de cargar su coche. Apostar por sistemas profesionales, cómodos y totalmente seguros aumenta la experiencia y disfruta de un coche eléctrico.

Poder controlar todo el proceso desde una aplicación móvil en consonancia con nuestro propio estilo de vida. Todo el control que necesitas siempre lo tienes a mano.

La compra de un coche eléctrico además puede verse estimulada si nuestro centro de trabajo dispone de un punto de recarga. Es algo que aporta seguridad y que nos garantiza tener nuestro coche cargado en cualquier circunstancia. Para las necesidades de las empresas que apuestan por un sistema eficaz y amigable con el entorno existen soluciones. Un punto de recarga en empresas es siempre bienvenido por los empleados. Además, este tipo de instalaciones puede estar sujetas a algún tipo de subvención, lo que hace más asequible la instalación. ¿Deseas saber cómo un punto de recarga es una apuesta por la sostenibilidad?

Es interesante entender que el coche eléctrico está quitando de la circulación gran cantidad de emisiones contaminantes de CO2. Cuando nos enfrentamos a una tecnología novedosa como esta, siempre debe tenerse en cuenta la preparación de quienes van a manipular los puntos de recarga. En el caso de las instalaciones destinadas a empresas, todos reciben la formación adecuada para que el uso de estos sistemas sea totalmente seguro. Un punto de recarga de coche eléctrico es siempre de mucho interés y proporcionan una gran imagen de la empresa, a la que se percibe como comprometida.

Por tanto, ya sea una casa, en un garaje comunitario o en una empresa, los puntos de recarga aprovechan todo el potencial de un sistema limpio, fácil de usar y seguro. A medida que el coche eléctrico continúe con su implementación, veremos que los puntos de recarga son el mejor amigo del vehículo. Ya no solo por ofrecer un flujo de carga constante, sino porque su uso es tan simple que se pone a disposición de cualquiera. La revolución acaba de comenzar y puede ser partícipe de ella. Los puntos de recarga de coche eléctrico están preparados para iniciar este cambio tan necesario.