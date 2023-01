¿Qué puede hacer Daniel Ricciardo contra Checo Pérez?

- Publicidad-

El apodo de Daniel Ricciardo en la Fórmula 1 es HONEY BADGER. Un animalito de apariencia amistosa, que sonríe todo el tiempo en sociedad, igual que el bueno de Daniel, pero que si las circunstancias lo exigen puede convertirse en el más salvaje del reino animal.

Ricciardo viene de recibir muchos palos, de sufrir una humillación terrible e inolvidable a manos de Lando Norris de la que quizá jamás se recuperará, a pesar de que en su paso por McLaren ha conseguido ganar una carrera y Norris no ha conseguido ninguna, pero eso es solo anecdótico. Lo cierto es que Daniel Ricciardo de momento ESTÁ FRANCAMENTE FATAL.

Y por eso va a sonreír, tanto como de costumbre o más, y va a ser simpático, muy simpático, super simpático, con todo el mundo en Red Bull, y con Sergio Pérez más que con nadie, faltaría más, pero…..

Pero Daniel Ricciardo está ya haciendo cuentas con los dedos. Tiene prácticamente la misma edad, 33, que Sergio Pérez, 33; le saca un año, y por lo tanto no puede esperar a que simplemente el campeón mexicano se retire y se jubile y ocupar el su lugar como pretende «Dios Russell» en Mercedes con Hammer Man.

Así que algo tendrá que hacer, algo tendrá que inventar, si quiere volver a ser piloto oficial de Red Bull. Y en verdad en verdad os digo, amables lectores de estos artículos, que Ricciardo hará lo posible e incluso lo imposible para quitarle el asiento al gran Checo.

Pero -también en verdad en verdad- en Las Almas y la F1 estamos absolutamente convencidos de que ya puede HONEY BADGER bailar rock, o un vals, que no lo conseguirá. No. No lo conseguirá.

Checo seguirá en Red Bull mientras quiera y el cuerpo le aguante. No le dejarán luchar en igualdad de condiciones con Max, pero seguirá. Y aún le dará muchas alegrías a su nutridísima afición.

Son dos pilotos muy interesantes, ambos: Daniel y Checo.

Y de ambos he llegado a pensar que antes o después ganarían un campeonato mundial, y como soy un optimista endémico aún no he perdido por completo la esperanza. Sobre todo con Checo. Ojalá.

Tigre Tigre