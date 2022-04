¿Qué preguntarnos, sobre España, Catalunya?

- Publicidad-

“No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país” (Kennedy)

¿Alguien se plantea la segunda parte de la famosa frase de Kennedy?

No parece. Predomina la “exigencia”, lo que cada uno demanda a España. Prevalecen los “derechos”. No las “obligaciones”. Todos reclaman Calidad de vida, Democracia, Justicia social, etc.¿Qué puede hacer cada uno por su país…? No se plantea. Los partidos son egocéntricos: su ideología, identidad, ¡el poder!, no en la sociedad, aunque proclamen lo contrario. Mejor modificar el consejo: ¡Pregúntate qué puedes hacer por y para ti mismo!

Como consultor intento conocer las “causas críticas” de los conflictos. Uno que sigue vigente, se agrava, es el de “España/Catalunya”.

Diferentes motivos: confrontación de derechos históricos, económicos, identitarios, ideológicos, democráticos, culturales, sociales, etc. “programan” el subconsciente colectivo español y catalán que identificó Jung. También, lo que en “desarrollo organizacional” llamamos “cultura”: “conjunto de principios, valores, que determinan la conducta”. Se puede proyectar a los independentistas y dependentistas.

Sociedad española ante Catalunya

Considera que Catalunya es España desde los Reyes Católicos. Es falso. Sabe que económicamente depende mucho de Catalunya. Publicado: “PP extremeño avisa de que un «cupo» para Cataluña haría perder 16.000 millones al resto de CCAA de régimen común”. Perdería mucho más si se independiza. Junta de Andalucía: “Sin Catalunya, las finanzas andaluzas tendrían problemas”. Etc.Es la principal fuente de riqueza productiva del Estado. Es la mayor concentración industrial del sur de Europa. Hay mucho más conocido. Lo “lógico” sería actuar “política, democrática, pacíficamente”, para que Catalunya no quisiera independizarse. ¿Se hace? Gabilondo dijo: “Catalunya no se va. Ya se ha ido. La echamos nosotros”.

La sociedad española exige calidad de vida al Estado, pero… apoya las actuaciones que fomentan el independentismo. Y no sólo las económicas. Se añaden las políticas o democráticas como negar un referéndum. Las policiales, judiciales, que están tan cuestionadas en Europa. Las identitarias como la negación de la identidad catalana para imponer la castellana. ¿Palía, elimina, el independentismo o lo fomenta? ¿Eso es actuar con lógica? ¿En qué beneficia eso a cada español? ¿Es lo mejor para sí mismo?

“Dependentistas” en Catalunya. Perjudicados como “todos” los habitantes de Catalunya, lo admiten sin protestar. Defienden la “dependencia” PSOE, PP, Cs, Comunes, Vox, grandes patronales y sindicatos, con sus militantes y votantes. Minoría en el Parlamento y en votos, pero es el “modelo” aplicado. Cuando la minoría se impone a la mayoría por vía policial, legal, judicial, económica, cultural… tiene nombre: “dictadura”. ¿Motivo?: ¿Ignorancia? ¿Hispanodependencia? ¿Partidodependencia? “La ignorancia de un votante en democracia perjudica la seguridad de todos” (Kennedy).

Independentistas. Consideran que están expoliados, maltratados, colonizados, menospreciados. The Wall Street Journal publica el expolio anual: 9% del PIB catalán. Democracia: The Economist acaba de rebajar la calificación de España a “defectuosa”. Entre otros motivos, por “la gestión contra el independentismo catalán”. Catalunya era “nacionalidad” en la Constitución. Hoy, sin Estatuto. Actuación judicial conocida. ¿Qué es hoy…? Servicios sociales: expolio, infrafinanciación, incumplimientos del Estado, limitan las prestaciones necesarias. Leyes claramente sociales del Parlamento catalán son anuladas por el Constitucional español. Identidad: Desde Felipe IV: “hay que imponer a Catalunya los usos y costumbres castellanos”, hasta hoy, “hay que españolizar a los niños catalanes” proceso de castellanización. “Colonización periférica” lo define Ohmae. Se impone el 25% de castellano. “Colonización o nacionalismo lingüístico”, lo llama un catedrático madrileño.

El 70% quiere referéndum de autodeterminación. Se niega. Sigue la represión judicial, policial, económica, cultural. ¿Qué hace España por cada habitante de Catalunya? ¿Todo lo que debería?

¿Qué intenta Catalunya?

Demostró participar en un proyecto común. Los “demostrados” incumplimientos del Estado han generado la “reacción” del independentismo.

Facilitar a “todos” sus habitantes un nivel de vida muy superior. Indicadores macroeconómicos, Credit Suisse, economistas internacionales, sugieren que Catalunya independiente se situaría entre Finlandia y Dinamarca. Catalunya es “motor económico de Europa” según la UE. Está, con Valencia, en la “banana dorada”: zonas generadoras de riqueza y gran potencial.

¡Democracia! Una República moderna, de corte europeo, con estamentos, constitución, leyes, estructuras equiparables a los Estados considerados referentes.

¡Justicia social! Los mejores servicios sanitarios, prestaciones a la dependencia, pensiones, etc. Contará con recursos para hacerlo.

¡Identidad! Catalunya la tiene históricamente. Ofrece una “cultura identitaria europea, abierta” a la que muchos se adhieren fácilmente.

Más de 2.000.000 de votos enfrentándose a la policía española en el referéndum. “Eso” debería hacer reflexionar a todos los españoles, rectificar, desde la monarquía hasta el votante del más pequeño pueblo. ¿Sucede? No.

Casi nadie pregunta ¿qué puede hacer por su país? Se exigen soluciones sin aportar nada. Mejor preguntarse “qué debe hacer cada español por sí mismo, por su familia, su futuro… ante el conflicto con Catalunya”

Hay soluciones posibles. Todas democráticas, pacíficas.

¿Quieren los españoles mejorar su nivel de vida, de democracia, de servicios sociales, de libertad? ¿Lo conseguirán asfixiando, agrediendo, menospreciando, a Catalunya? ¿O sería mejor “integrándola” voluntaria, libre, satisfactoriamente?

Ante el conflicto creado por el propio Estado en y con Catalunya ¿Qué puede hacer cada español por, para, sí mismo ?¿Qué es lo coherente?