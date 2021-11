¿Qué piensa España de la Justicia Europea?

- Publicidad-

A la vista de los continuos fracasos de la justicia española cuando traspasan los límites fronterizos, he querido hacer un repaso de unos cuantos, a modo de ejemplo y para conocimiento general de los lectores.

13-06-2017 El Tribunal de Estrasburgo declaró nulo el juicio en el que fue condenado Juan María Atutxa. El Supremo anuló la condena por desobediencia tras acatar la sentencia europea. Los jueces europeos dijeron que se vulneró su derecho a un juicio justo. El Supremo condenó al ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, a un año y seis meses de inhabilitación y multa de 18.000 euros.

07-11-2018 El mismo Tribunal dictaminó que Otegi no tuvo un juicio justo en el caso de la reconstrucción de Batasuna. Estrasburgo constató la «falta de imparcialidad» de la presidenta de la sección 4ª de la Audiencia Nacional, la magistrada Ángela Murillo i exige que se le abonen 16.000 € de indemnización. El supremo pretende juzgarlo de nuevo pero el constitucional ha suspendido, cautelarmente, la repetición del juicio

05-03-2021 La UE ha multado a España con 15 millones €uros por no incorporar a tiempo la norma de protección de datos. La Comisión Europea llevó a España ante la justicia comunitaria por no haber incorporado al ordenamiento jurídico nacional la Directiva de protección de datos personales.

25-10-2021 España es el 2º país de la UE que más ha pagado en multas por infringir la normativa comunitaria: Un total de 75 millones € desde 1997. La cantidad total corresponde a cinco multas impuestas entre 2013 y 2017.

27-10-2021 El Tribunal Constitucional de Bélgica ha declarado inconstitucional le ley de injurias a la corona de aquel país que databa des de 1847. España había intentado, apelando a este delito todavía existente en el código penal belga, poder extraditar al rapero Valtonic recibiendo una nueva derrota, esta vez de la justicia belga.

No deja de ser preocupante que, una vez más, se ponga de manifiesto que la justicia empieza en los Pirineos y que por encima de la cordillera haya un sistema de justicia del cual estamos ausentes. Que la autarquía española a la hora de entender lo que es Europa, su legislación y sus valores democráticos, queden tan lejos que lo que allí se considera libertad aquí acaba siendo una condena o unos años de prisión.

El primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, flamenco de tendencia liberal, señalaba esta semana en una conferencia pronunciada en el College of Europe, un prestigioso instituto de estudios europeos lo siguiente: «La Unión Europea es una unión de valores, no es un cajero automático. No puedes quedarte el dinero pero rechazar los valores». Lo decía con referencia en todos aquellos países – Polonia pero también Hungría y España – que pretenden anteponer su legislación, y pasar por encima del Tribunal de Justicia de la UE.

La defensa de los valores europeos no es negociable para la justicia europea y, con la declaración del Tribunal Constitucional de Bélgica saldremos ganando todos puesto que la libertad de expresión no es ni de unos ni otros. Es de todos y quisiera que así lo entienda la justicia española.