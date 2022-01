¿Qué pasa con la mandíbula de Alonso, Fernando Alonso?

- Publicidad-

Estoy preocupado y no puedo ni quiero evitarlo. ¿Qué pasa con la mandíbula de Alonso, con el implante de titanio que le colocaron cuando un coche le atropelló mientras entreba en su superbici atómica? Nadie dice nada, y nos da no se qué (una suerte de timidez respetuosa) mandarle un mensaje a través de tuiter para preguntarle. ¡Pero se lo preguntamos desde aquí)

-Oye Alonso, oye Fernando, oye Fer (perdona las confianzas, pero es como si te conociera de toda la vida). ¿Te han quitado ya el titanio?

Y no es que estemos preguntando por preguntar, sino porque desde nuestro punto de vista esos primeros grandes premios a bordo del Alpine semi-volador no fueron tan bien como esperábamos todos a causa de lo sucedido: la mandíbula, el titanio, el golpe que a pesar de sus reflejos casi inhumanos no pudo evitar. Somos de los que pensamos que sin accidente y sin mandíbula de titanio Fer habría superado a Esteban (el talentoso Ocón) mucho más rápido.

Por eso estamos preocupados. ¿Le han quitado ya el titanio? ¿Le afectará en algo? La temporada actual, la que empieza este año, permite a todos soñar con cualquier cosa, y muchos sueñan y soñamos y sueña él con Fernando Alonso luchando en igualdad de condiciones por el campeonato del mundo.

Así que Fer, desde aquí, plís, te pedimos que publiques algún tuiter diciendo cómo va lo del titanio: si te lo quitaron ya en diciembre como estaba programado, para que nos quedemos tranquilos y sigamos soñando y bailando con tu imagen en lo más alto del podio: nuestro querido amigo, casi hermano.

Tigre tigre.