Qué orgullo se siente al ver a NADAL GANANDO A DJOKOVIC

Y también te sorprendió que te doliera la derrota de Alcaraz.

Nunca le has prestado demasiada atención a los deportes. Cuando los demás celebraban y se ponían como locos porque había ganado su equipo, o les entraba un bajón horrible porque había perdido su equipo, tú sonreías sin comprender; como no comprende alguien que vive en en un país tropical el frío que pueda hacer en Siberia.

Cierto que llevas varios años escribiendo sobre Fórmula 1 y sí que has disfrutado o te has entristecido con la victoria o la derrota de un piloto. Pero en la Fórmula 1 el resultado es mucho más complejo, el peso de la máquina es brutal, y además al jinete no le ves la cara en ningún momento durante la competición.

En el tenis es completamente distinto. La importancia de la raqueta es casi nula, el tenista profesional más pobre puede tener la raqueta más alucinante del mundo. Y todo el tiempo le ves la cara, qué es el espejo del alma. Y no solo se la ves, sino que hasta se la puedes ver en cámara lenta, cuándo gana un punto y cuando lo pierde, cuando está cansado y cuando parece una pila atómica a la que jamás se va a agotar la energía.

Y además apareció Alcaraz, que era de Murcia y del Palmar .Y tú, Tigre, cuando eras periodista sucesos te comiste muchas hamburguesas en La Flash del Palmar. En verdad, y para tu sorpresa, basta con ese pequeño hilo para identificarse con alguien, sentirse mucho más cercano a él de lo que puedas sentirte de Max Verstappen o Lewis Hamilton.

A Nadal ya le conocías, por supuesto, incluso habías escrito alguna vez sobre él y habías dicho que era EJEMPLAR. Pero hasta hoy, hasta esta noche, la última del mes de mayo del año 2022, no habías sentido ese orgullo inexplicable, de hincha, de fanático, y de otra cosa que es MUY DIFÍCIL DE EXPLICAR:

porque tú

Te Sentías Nadal, ERAS NADAL.

Hoy HAS GANADO a DJOKOVIC, nada menos que a Djokovic, EL NÚMERO 1 DEL MUNDO del mundo. Le has ganado TÚ. Y te has sentido como Dios. Hasta casi te ha extrañado que no empezase a sonar el teléfono y alguien te dijese con la voz deformada por la emoción: Bravo BRAVO Bravo, ¡FELICIDADES CHAVAL!!! …

Qué regalazo te ha hecho hoy Rafael Nadal.

Tigre Tigre