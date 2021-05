¿Qué objetivo tiene España para Cataluña? 2ª parte

- Publicidad-

Tal como apuntaba en la primera parte de este artículo y, sin conocer los nombres ni los detalles del gobierno que presidirá Pere Aragonés, la Moncloa ya extendió la mano al diálogo con la Generalitat. Lo hicieron la portavoz, Mª Jesús Montero i Miquel Iceta, con la voluntad de “retomar la mesa de diálogo cuanto antes mejor”. El que resulta anecdótico es que confían que la coalición del gobierno catalán no afecte al papel de ERC en Madrid (?).

Continuando la exposición de temas que afectan al maltrato que Cataluña recibe de España, a continuación sigo con los temas planteados y reservados para esta segunda parte.

Cataluña está infra financiada

The Wall Street Journal denunció que el Estado obliga a Cataluña a aportar más del 9% de su PIB anual. Es lo más alto de Europa y Norteamérica. Está claramente infrafinanciada. Hace “7 años” que tenía que haberse revisado este tema. No se ha hecho. Se continúa expoliando y castigando a todos sus habitantes, empresas, profesionales, trabajadores.

El déficit fiscal, actualmente superior a 18.00 millones de Euros

Curiosamente, las Balanzas fiscales alemanas sí que existen… En Baviera según la metodología del Flujo Monetario, con un PIB en 2011 de 442.000 millones de euros, “le quitaron” 3.663 millones. Cataluña, con un PIB De 211.000 millones, en 2011 “le quitaron” 16.570 millones de euros. Si Baviera tuviera el mismo trato que Cataluña, habría pagado 34.630 millones. Si Cataluña tuviera el mismo trato que Baviera, habría pagado 1.752 millones. Tomar nota unionistas y no os dejéis tomar el pelo, puesto que España lo sabe de sobra.

¿Es Cataluña la principal fuente de riqueza?

Cataluña es la principal fuente de riqueza. Produce el 28% de las exportaciones. Tiene el 16% de la población, pero genera el 19% del PIB, primera en ingresos por turismo. etc. Según Montoro (PP) “Son los que sacan a España de la crisis”. Pero la asfixia progresivamente en todos los sectores.

¿Que los fondos europeos no los gestionará Cataluña?

En una organización normal, se tendría en cuenta a quienes más riqueza productiva, “de futuro” genera. Cataluña atrae y retiene a las principales tecnológicas mundiales. Es la mayor concentración industrial del Sur de Europa. Pero no está previsto que participe en la gestión de estos fondos. Cómo en otras ocasiones, recibirá el mínimo. Una vez más, el Estado preferirá “gastar” más que “invertir”.

Cegar la principal fuente de riqueza y producción

La lista puede hacerse mucho más larga y con hechos comprobables. Es suicida. Los agricultores mantienen limpias sus principales fuentes de agua, cuidan sus tierras más fecundas. El Estado español trata de cegar su principal fuente de riqueza productiva y descuida a sus empresas en Cataluña. ¿Castigo quizás por la “reacción” de su sociedad con dignidad democrática…? Esto parece. Con esto castigan a todos por igual. A los independentistas y a los unionistas. Y, todavía peor: a todos los españoles.

¿Hablamos de justícia?

He publicado varios artículos sobre el tema del “procés” y, según fuentes de las Naciones Unidas, el hecho de haber realizado un referéndum no solo no es ilegal, sino que la libre determinación de los pueblos está recogida en el capítulo primero de su acta fundacional, hecho este que España ignora.

Que tribunales europeos como Escocia, Suiza, Alemania o Bélgica, se hayan negado a la extradición de los políticos catalanes en el exilio… ¿no es una prueba de su desacuerdo con la justicia española? Que muchas organizaciones mundiales, entre ellas Amnistía Internacional hayan calificado el juicio de farsa política, ¿No es una prueba más de la desacreditada justicia española?

Por último, ¿Alguien me puede aclarar por qué el Tribunal Constitucional invalidó determinados artículos del Estatuto catalán, siendo estos “idénticos” a los que se dieron por validos en los estatutos valenciano y andaluz? ¿Saben ustedes, amables lectores, que el estatuto resultante del TC al no haber sido votado por el pueblo catalán está al margen de la Constitución?

¿Qué quieren los votantes en Cataluña?

Es triste, este maltrato del Estado español a Cataluña. Está secundado por la mayoría de los estamentos españoles. Pero también en Cataluña. Hay muchos votantes que prefieren ser castigados porque priorizan ser “dependientes” de quienes les expolian, maltratan, colonizan, desprecian. ¿Cómo justifican que haya votantes en Cataluña que quieran ser maltratados y perjudicados? ¿Piensan en sus hijos y nietos de cara al futuro?

¿Son conscientes Sánchez, Calviño, Àbalos e Iceta del maltrato que España dispensa a Cataluña? ¿El diálogo que proponen es de buena fe? ¿No recuerdan como se inició el problema y por culpa de quién? ¿El pueblo de Cataluña no fue despreciado por el PP y el Constitucional? ¿Sabrán comprenderlo ellos? I el pueblo español en general… ¿Qué pensará ahora sabiendo toda la realidad?