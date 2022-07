- Publicidad-

Así, sin más. Como se les ocurra fichar a Cristiano Ronaldo ¡que me borren de este Atleti! Ni camisetas. Ni expansión internacional. Ni pollas en vinagre. ¡Que no! ¡Basta ya de mearse en la poca dignidad que quedaba! Cuidado que hay jugadores en el mundo que fichar y van a traer al más tonto, al más despreciable y más asqueroso que puede haber para un rojiblanco. Y no es porque haya ganado más o menos, o haya metido más o menos goles al Atlético de Madrid. Eso es competición. Es porque ha despreciado constantemente al equipo.

Algunos dirán que en el equipo rojiblanco ya no queda dignidad después de haber traído de vuelta a Antoine Griezmann. Siendo un traidor por las formas en que se fue, no es lo mismo. Nunca ha tenido el desprecio con el Atleti que ha tenido el portugués egocéntrico. Lo de la vedette francesa es como la vuelta del hijo pródigo al fin y al cabo. Todos cabreados porque se le está dando el mejor manso y los mejores vestidos pero no deja de ser familia. Y ¡qué leches! Se le está fiscalizando todo.

Insisto, si Cristiano Ronaldo ficha por el @Atleti aquí hay uno que abandona el club de su corazón de por vida. Que vayan a reírse de… Ni Champions ni pollas. A ese paso mejor fichar a Putin, que arrasa. — Juan Luis Cano (@juanluiscano) July 18, 2022

Alguno dirá que lo de CR es amar al enemigo y ponerle la otra mejilla. Vamos que no es para tanto (tomando los evangelios de Mateo y Lucas por donde les place). Rezaremos por él todo lo que haga falta, pero que se quede en su casa. No necesitamos al enemigo dentro. Cuando, además, es un tipo que viene porque tiene un ego tan grande que no soporta no jugar la Champions. ¡Haberte esforzado más en conseguirlo con el Manchester United en vez de poner caritas a Ragnik!

¿Le han visto jugar las últimas temporadas?

Algunos dicen que con el tipejo este el Atleti será ganador y hasta puede que alcance su primera Champions. Lo primero que la copa va a ir al río. Lo segundo es que no todos los caminos hacia la victoria son válidos. Especialmente si hay que bajarse los pantalones y tragar con semejante ser humano. Y tercero ¿han visto jugar a CR la última temporada? Verle jugar de verdad, no los resúmenes de la prensa nacionalmadridista lamiendo el cimbel de su adorado bicho. Lo mismo que hacen con el puto Doncic. Este Ronaldo no se acerca ni por asomo al de la Juventus de hace tres años y mucho menos al que jugó en el Real Madrid.

¿Piensan que va a llegar a los pases al hueco que le mande João? Si no está en fuera de juego, no es capaz de ganar carrera ni a Umtiti (que está medio cojo). Claro que ha metido 17 goles en la Premier, la mayoría a equipos de medio pelo. Y sin moverse mucho. Traer a este tipejo sería acabar con la presión alta que se consiguió, medianamente, al final de la temporada pasada con Cunha, por ejemplo. Por no hablar del mal rollo que generaría en el vestuario (habiendo podido volver al Bernabéu, la plantilla blanca dijo que nones).

Una persona carente de ética

¿Camisetas? ¿Cuáles? ¿La mierda esa de las rayas torcidas? ¿Expansión internacional? Si esto no se ha conseguido ya es porque la directiva del Atleti es la cosa más negada del mundo. Mientras puedan poner el cazo habitual, las cosas de marketing, publicidad y demás ni las entienden. ¿No es conocido el Atleti por el Cholo? ¡Ah no! Que los mismos que quieren al portugués son los que llevan pidiendo años que se eche al entrenador que mejor racha deportiva ha conseguido en la historia del club. A Helenio Herrera también le criticaban y ganó dos ligas.

El Atleti, pese a que Enrique Cerezo insista que hay que dejar los sentimientos y aplicarse al negocio (el día que ponga dos euros en el Atleti podrá hablar de negocio), es algo más que fútbol. El Atleti es una comunidad, con sus símbolos, mitos y valores. Pues bien, Ronaldo se caga todos los días en esa comunidad, tanto si ficha, como si no. Éticamente, aunque les parezca poco importante, no es el mejor ejemplo: compra-bebés (explotación de mujeres para adquisición de hijos); salvado de acusación de violación poniendo dinero por delante; defraudador a la hacienda española… Ni por ver la cara de Gárgamel bufando merece la pena tener a este ser en el Atleti.

El Cholo se juega el respeto

Y si el Cholo Simeone lo quiere se tendrá que joder por una vez. Ya se tragó el año pasado con Griezmann por aquello del hijo pródigo, pero una y no más santo Tomás. Por aquí no se puede pasar. No todo vale. Como insultar a Saúl, un tío que ha meado sangre por el Atleti. O poner a caer de un guindo a los aficionados que valientemente están defendiendo lo que supone ser rojiblanco, mientras se lame el cirio al dúo prescrito.

Si quieren guerra la tendrán. Habrá que dejar de hacer los rituales, las cábalas y todas esas cosas que hacemos los rojiblancos antes de un partido. Que se coman la mufa con la portuguesa en la cancha y el alcalde Almeida en el palco abrazado a Edu Aguirre. Destruyeron el Calderón; llevan 35 años generando deuda tras deuda y eso que venden todo; les importa la tradición, salvo la suya (ya saben todos los rumores), un bledo; y ahora quieren meter a un ser malo en el Metropolitano. Un tipo que futbolísticamente no llega para ganar partidos por él solo (como sí hace Benzemá, por poner un ejemplo cercano) y que lo ha dicho (esto los fans del siiii no lo han escuchado): “necesito un equipo en el que empujen todos”… para “posturear yo” ha pensado.

"Pero @Cristiano , si el puesto de lateral es fantástico. Imagina, toooda una banda para ti solo, sin nadie que moleste y la gente de la grada casi te puede tocar" pic.twitter.com/1FEwRsCly6 — The Lion (@loloutlaw) July 22, 2022

Ni ética, ni deportiva, ni económica, ni atléticamente es defendible este fichaje. Si se produce bórrenme de este Atleti (aunque no se puede dejar de ser del Atleti, es algo inmanente) mientras se prostituyan por un mendrugo de pan seco. Prefiero a Tilico (¿a que sí Tesi?) o cualquier rodillas raras de los que han jugado en el equipo rojiblanco antes que a este ser. Esto no es el Atleti, es otra cosa y no me gusta… aunque me ría con los memes de Lolo.

Post Scriptum. Gil y Cerezo (con la ayuda del Cholo) nos han jodido un verano de risas por los fichajes de Mbappé y Haaland por el Real Madrid. ¡Ah, que no han fichado! Pues eso.