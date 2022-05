¿Qué le pasa a la IZQUIERDA en España?

- Publicidad-

En este medio he escrito en varias ocasiones sobre la UNIDAD DE LA IZQUIERDA, y todo sigue igual, Frente de Andalucía? o fragmentación de la izquierda andaluza? ¿Figuras como Teresa Rodríguez, Nieto, o Yolanda Díaz, intentan aglutinar la izquierda andaluza? o por el contrario restan y no suman? Y qué pasa en el resto de España? Grupos y grupúsculos de izquierda, progresistas, republicanos, socialistas o socialdemócratas, Podemos, Más país, anarquistas, partidos comunistas varios, pugnan por escaños, pero muchos de ellos no llegarán al 5% necesario para obtener escaños.

Los ciudadanos, que no súbditos, quieren que se unan de una puñetera vez, porque se dan cuenta que la división favorece a la derecha y a los ultras. Y les están haciendo el caldo gordo a quienes no harán nada social y si llegan gobernarán con los oligopolios, oligarcas, empresarios, IBEX 35, y al resto de la sociedad se olvidarán de ella.

Es necesario que los líderes y lideresas dejen su ego y trabajen para formar un bloque de izquierdas que sea la alternativa a la derecha fragista y ultraderecha que estaba escondida en el partido popular.

Cuando a la izquierda se le ha ido el fuelle, los derechistas sacan propuestas y la izquierda pierde escaños en el Congreso y se queda sin ideas; pues bien, antes de que ocurra esto las izquierdas, que ideológicamente se llevan muy poco entre ellas, deben formar un frente alternativo con un programa común progresistas que sea útil para el Bien Común y que prime a los más débiles económicamente, a los pobres, a los más de tres millones de parados, pero sobre todo que la UNIDAD sea la alternativa de progreso.

Como señala Héctor Illueca Ballester, Vicepresidente Segundo de la Generalitat Valenciana, en un Discurso homenaje a Julio Anguita titulado «La construcción de la alternativa», «en definitiva, de pararnos a pensar para que no piensen otros por nosotros».

Efectivamente, la izquierda debe pensar en aglutinar todas sus ideologías, no estar siempre a la greña discutiendo quien es más de izquierdas, quién es más progresista, quién es más ecologista, quién es más feminista, etc.

La izquierda debe, como indica Héctor Illueca, siguiendo la filosofía e ideología de Anguita, «buscar la verdad, siempre revolucionaria, entre la hojarasca inútil que la cubre y la oculta, de diagnosticar certeramente la situación social, de reconocer la melodía de la realidad entre el ensordecedor ruido de fondo que nos desorienta y confunde».

La idea básica de una izquierda UNIDA, como pensaba Julio Anguita, según la misma fuente, «se condensa en una triple reivindicación: de la rebeldía, de la memoria, de la cultura.Tres armas que, de llegar a empuñarlas, podrían ayudar a nuestro pueblo a emanciparse del yugo al que lo sometieron».

Lo que los ciudadanos quieren es que se sume y multiplique, no que se reste o divida; lo que los ciudadanos quieren es la UNIDAD DE LA IZQUIERDA, y esto se logra cuando existe una voluntad política de vencer al adversario político de derechas en lugar de darle chance para que aniquile a la izquierda; porque a los ciudadanos les parece que en lugar de sumar y multiplicar, se resta y divide la izquierda con el gozo de los hijos políticos aznarianos.

Mientras los líderes de Izquierdas no se sienten a DIALOGAR para entre todos pactar un Programa progresista de Mínimos asumible por todos para sacarle rédito electoral en las Elecciones municipales, autonómicas y generales para poder formar gobiernos progresistas en los Ayuntamientos, C. Autónomas y en España, evitando gobiernos tripartitos de derechas y de extrema derecha que buscan volver al pasado reaccionario. Se necesita UNIDAD EN LA IZQUIERDA.

Si se sumaran todos los votos de las izquierdas, incluyendo como tal al PSOE, al margen de todas las disquisiciones metafísicas que tiene cada grupo, porque ideológicamente son similares, es muy probable que los votos de las izquierdas sumen más de 50%. Para ello, todas las izquierdas tienen que poner de su parte para conseguir la UNIDAD POPULAR, y cuánto antes se pongan a trabajar en ello, porque lo piden los militantes y los ciudadanos esa UNIDAD, antes se conseguirá.

Las izquierdas tienen que UNIRSE con pactos preelectorales y postelectorales para vencer a la derecha y ultraderecha y conseguir poner en orden la maltrecha sociedad y economía española, para ello, tras la UNIDAD tienen que patear todas las regiones españolas para hablar pedagógicamente a los ciudadanos de todas las soluciones para mejorar la maltrecha economía, sociedad, sanidad, educación y hablarles de los principios de la izquierda como Libertad, Fraternidad, e Igualdad.

La UNIDAD incluye la entrada en SUMA del partido que surgió del 15 M, e hizo que cambiara el sentido de la política anterior, si esto no ocurre el nombre de la plataforma debería llamarse DIVIDIR.