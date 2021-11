¡Qué fuerte!! ¡Almudena Grandes!

Qué fuerte, me cuesta creérmelo. Parecía tan fuerte, tan grande, tan invencible, tan imposible que se muriera…

Pero lo han dicho todos los periódicos, así que debe de ser verdad.

La recuerdo de muy joven en el PENTAGRAMA en una noche demente y divertida.

Y la recuerdo con un abrigo de cuero rojo y largo en la biblioteca que lleva su nombre en Getafe junto a mi amigo Lorenzo Silva.

Y también una vez presentando a un poeta en otra biblioteca, la Joaquín Leguina.

Hace mucho que dejé de leerla, pero siempre me he alegrado de su éxito, de que tuviera tantísimos lectores; más lectoras que lectores, era mi sensación.

Fumaba sin parar. En los artículos que he leído no dicen que tipo de cáncer fue el que la derrotó, y por lo tanto no voy a hacer suposiciones, solo repetir que fumaba sin parar.

Era un pilar para literatura española, para la cultura española y por supuesto para su familia. Mucha, mucha gente, va a echarla de menos.

Miro en mi corazón y me doy cuenta de lo bien que me caía, aunque apenas tuve trato con ella y tampoco excesivo con sus libros.

Ya no tendrá que sufrir, ya no podrá morirse nunca más; ahora, y para siempre, es ya la gran Almudena Grandes, una immortal.

(Texto dictado. Mecanografía: MDFM)