¿Qué factores determinan el precio de un teléfono? ¿Alguien tiene un entendimiento claro?

- Publicidad-

Las personas siempre deben considerar muchos factores al comprar un teléfono celular, y el precio es uno de ellos y es bastante importante. Y encontrará que las diferentes marcas y modelos de teléfonos tienen precios diferentes, pero pocas personas saben cuál es la razón, por lo que no está claro si el precio de un teléfono celular es razonable al momento de comprar. Este próximo artículo puede ayudarte; por favor sigue leyendo

Factores que afectan el precio de los teléfonos

En muchos casos, el precio de un producto determina en gran medida lo bueno o malo que es. Muchas personas a veces tienen dudas sobre el precio de varios teléfonos; de hecho, hay muchos factores que afectan el precio, y las diferentes marcas y modelos de teléfonos son sensibles a varios factores que también son diferentes; el siguiente describe brevemente algunos de los factores que tienen un alto grado de similitud.

Costo

La estrategia de fijación de precios basada en costos no es desconocida para todos porque es una de las estrategias de fijación de precios más básicas e importantes, y esta estrategia es la más simple y directa. El nacimiento de un teléfono requiere un cierto precio de costo; los costos de investigación y desarrollo y los costos de producción afectarán el precio del teléfono. No importa qué compañía de telefonía celular no puede vender el producto a los clientes sin obtener ganancias. Por lo tanto, las empresas considerarán aumentar la parte de la ganancia sobre la base del costo y luego la venderán en función de la cantidad para aumentar el conocimiento de la marca, el posicionamiento del producto y el precio promedio de la industria. Entonces, si desea comprar algunas marcas maduras de posicionamiento de teléfonos de alta gama, entonces el precio será relativamente alto, lo cual es inevitable.

Psicología del Consumidor

La psicología del consumidor también es una consideración en la fijación de precios del producto. La primera situación es que el precio fijado por la empresa es inferior al valor del consumidor. Sin embargo, el precio es demasiado bajo; la empresa pierde así el beneficio que debería ser suyo a cambio de nada. El deseo de comprar del consumidor se estimula en gran medida y las ventas de productos generalmente aumentan significativamente. La segunda situación es que el precio no solo es más alto que el costo sino también más alto que el valor del consumidor, lo que hace que el consumidor sienta que comprar este producto será muy poco económico, y dado que el consumidor no puede decidir y cambiar el precio del producto, la única forma de hacerlo es cambiando la opción de compra. La tercera es una situación muy mala en la que los consumidores no solo sienten que están comprando a un precio por debajo del costo, lo cual es muy antieconómico. El cuarto es un método de fijación de precios ideal para los creadores de precios, donde el vendedor no pierde ninguna ganancia y el comprador siente que la compra vale la pena.

Rendimiento del teléfono celular

La tecnología de los teléfonos celulares está cambiando muy rápido, por lo que cualquier actualización tecnológica o popularización de un dispositivo clave provocará fluctuaciones en los precios. Y el precio de los teléfonos celulares también está influenciado en gran medida por el rendimiento del teléfono. Debido a que el excelente rendimiento del teléfono requiere costos de investigación y desarrollo y costos de producción relativamente altos, el precio inevitablemente aumentará. Por el contrario, el precio de un teléfono con un rendimiento normal será relativamente bajo y también puede satisfacer parte de la demanda real. Al igual que HONOR Magic Vs precio es realmente razonable porque este teléfono primero en diseño es diferente, utiliza la tecnología de pantalla plegable, por lo que el área disponible de la pantalla del teléfono aumentó y también es visualmente más cómodo pero no parece voluminoso. Y este teléfono está emparejado con un procesador Qualcomm Snapdragon y la excelente utilidad de alta velocidad de red 5G y baja latencia, lo que hace que el precio de este teléfono sea razonable.

Conclusión

Diferentes teléfonos tienen diferentes precios, y todos tienen un nivel diferente de aceptación en lo que respecta a los precios de los teléfonos. Es por esto que las empresas lanzarán diferentes posicionamientos de teléfonos celulares para satisfacer las necesidades de diferentes niveles. Por supuesto, los consumidores también deben comprender que el rendimiento y la configuración de los teléfonos celulares a diferentes precios seguirán teniendo una cierta brecha. Por lo tanto, al comprar un teléfono nuevo, intenta elegir el más adecuado dentro del rango de precios que puede aceptar.