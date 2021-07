¿Qué es un Trader? Te contamos todo lo que debes saber

- Publicidad-

Probablemente hayas escuchado el término trader o trading, lo cierto es que últimamente está muy en tendencia, esta profesión ha cobrado especial importancia desde hace un par de años.

A pesar de ser una profesión muy común, pocas personas conocen actualmente que es exactamente un trader y a qué se dedica, por eso vamos a desvelar todo lo que debes conocer si estas interesado en esta profesión tan peculiar o simplemente tienes curiosidad por saber qué es eso del trader.

Una buena GuiaTrading debe empezar explicando qué es exactamente la figura de un trader, en este sentido podemos decir que los traders, son personas que hacen de intermediarios, concretamente de intermediarios para la compra y venta de instrumentos financieros como son las divisas, acciones y criptomonedas entre muchos otros, por lo que podríamos decir que estamos ante una figura de el clásico especulador.

Los traders tienen como costumbre operar en fondos de inversiones, bancos y demás entidades financieras, no obstante, se ha detectado en los últimos años un aumento de traders que trabajan de forma independiente, manejando su propio capital.

Dedicarse a este sector es muy atractivo para miles de personas, pues ven en el trading una oportunidad fácil para conseguir dinero rápido sin muchos problemas, lo cual es todo un error, no sería la primera vez que sale a la luz un caso de una persona que se lanzó de lleno en el mundo del trading sin conocer nada del sector y ha acabado en la mismísima ruina, por este motivo, vamos a comentar los aspectos fundamentales a tener en cuenta antes de lanzarse a ser un trader en toda regla.

Preparación y formación

Como suele suceder con cualquier profesión, la formación es esencial, estamos hablando de un sector muy específico que maneja miles de datos cada día, intentar entrar en este mundo de especulación sin saber analizar dichos datos sería un suicidio.

Cada día los traders del mundo deben analizar datos y gráficas, sacando conclusiones muy concretas sobre cómo está fluctuando el mercado de divisas en ese preciso instante, tomar una decisión equivocada por no saber leer bien un gráfico, podría conllevar a la pérdida de miles de euros, en tan sólo un instante.

Por este motivo se recomienda encarecidamente que antes de dar el paso, se invierta un poco de tiempo y dinero en obtener formación al respecto, pues una buena preparación en trading será fundamental para evitar imprevistos que puedan traer repercusiones negativas a nuestras finanzas.

Todo lleva tiempo

Seguramente hayas escuchado historias sobre algún trader que se hizo millonario en muy poco tiempo o que consiguió ganar cifras muy altas nada más empezar en el sector del trading, pues bien, debes saber que estas historias o bien son falsas o están muy lejos de la realidad, el trading tiene su propia curva de aprendizaje por lo que no sería sensato tener la expectativa de conseguir ser el mejor trader del mundo nada más empezar, ganando cifras con muchos ceros como aseguran otros gurús del trading por internet.

En este sentido es importante marcarse unas metas, pero que sean metas realistas, por lo que al conseguirlas sentirás como estas avanzando y no acabarás con una frustración grande al no haber ganado miles de euros el primer mes, eso no es realista y solo pasa una vez al millón, por lo que es más probable que te toque la lotería que ganes miles de euros con el trading el primer mes, por lo tanto, hay que ser consciente de que se puede ganar dinero pero llevará tiempo y esfuerzo.

Control de emociones

Algo fundamental en un trader es el control de emociones, de nada sirve tener la mejor formación del mundo en trading si no se controlan las emociones. Esto aunque pueda parecer algo exagerado es el pilar base de un buen trader, evitar dejarse llevar por las emociones a la hora de especular es esencial, de igual forma saber en qué momento no se debe hacer nada también será importante para evitar pérdidas, pues aún cuando se evita hacer alguna transacción también se está haciendo trading.

Estos tres consejos son los básicos a la hora de dedicarse al trading, pero hay muchos más factores a tener en cuenta como son las herramientas, tan necesarias para desarrollar el trading, entre las que se pueden contar un buen ordenador, buena conexión a internet, plataforma de comercio y el software necesario, además la disciplina es el eje fundamental de cualquier trader así como saber manejar su capital, son todo puntos clave que cualquier persona que se dedica o quiere dedicarse al trading debe tener en cuenta antes de lanzarse de lleno.