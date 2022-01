¿Qué es el Kit Digital? Bases reguladoras y cómo solicitarlo

- Publicidad-

A finales del año 2021, nos encontramos con una noticia muy destacable para pymes y autónomos: la presentación del Kit Digital del Gobierno. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, fue la persona encargada de ello. Se trata de un programa de ayudas del Plan de Recuperación que fue promovido por el Gobierno, con el objetivo de impulsar la necesaria digitalización tanto de pymes como de autónomos. Gracias a ello, contribuirá a la modernización del tejido productivo en España. Debido a que se presentó hace relativamente pocas semanas, los ciudadanos desconocen cómo solicitar el Kit Digital a través de un agente digitalizador o en qué consiste.



En este artículo explicamos todos los detalles.

Con el fin de ofrecer a las pymes y autónomos españoles las herramientas digitales para incrementar su escala y con ello, tener acceso a nuevos mercados, el Gobierno presentó el Kit Digital. Se trata de un programa público de ayudas económicas a estos dos sectores, que contribuirá a la adopción de soluciones de índole tecnológica para la digitalización.

Este programa, también denominado Digital Toolkit, es fundamental para lograr la recuperación económica en nuestro país en los años sucesivos. Los sectores que hemos comentado en este artículo, conforman más del 95% del tejido empresarial, por lo que se hace necesaria la mejora en productividad y competitividad para que puedan desarrollar todo el potencial.

Las empresas y autónomos que decidan solicitarlo, deberán cumplir ciertos requisitos. El Gobierno los ha clasificado en tres grupos diferentes. El primero de ellos es el Segmento I, que en este caso serían pequeñas empresas de 10 a 49 empleados, con un importe de bono digital por compañía de 12.000 euros.

Respecto al Segmento II, lo componen pequeñas empresas e incluso, microempresas, de 3 a 9 empleados, con un importe de bono digital de 6.000 euros por empresa. El último de ellos sería el Segmento III, que está compuesto por pequeñas empresas o microempresas y autónomos (personas en situación de desempleo), de 1 a 2 empleados, con un importe de bono digital de 2.000 euros.

Se han establecido tanto las condiciones para beneficiarse de las ayudas del Kit Digital para pymes y autónomos, así como para poder ser Agente Digitalizador. En primer lugar, detallaremos las condiciones para beneficiarse de la ayuda.

Deberá ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo y no deberá considerarse una compañía en crisis. También deberá estar al corriente de pagos en cuanto a obligaciones tributarias y Seguridad Social, no incurrir en las prohibiciones que se detallan en la Ley de Subvenciones, estar inscrita en el Censo de Empresarios, profesionales y revendedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o bien, en el equivalente a la Administración Tributaria Foral. Por último, no estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de una decisión previa por parte de la Comisión Europea, no superar el límite de ayudas de 200.000 euros y contar con la evaluación del Nivel de Madurez Digital, conforme con el test de diagnóstico en la plataforma Acelera pyme.

Anteriormente, hemos mencionado al Agente Digitalizador y es posible que no todos sepan de qué se trata. En este caso, nos referimos a las empresas que ofrecerán sus soluciones digitales, habilitadas para suscribir un acuerdo de colaboración con los beneficiarios que haya habido de las ayudas del Kit Digital y además, serán encargadas de seguir con ellas a través de su proceso de transformación digital.

Las compañías tendrán que inscribirse en el portal, incluir los datos y destacar cuál es su solución digital, así como la categoría a la que pertenecería. Para convertirse en ello, al igual que para beneficiarse de las ayudas del Digital Toolkit, tendrán que cumplir ciertos requisitos.

En primer lugar, tendrá que ser empresa, según la definición que aparece en el Anexo I del Reglamento(UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. Para compañías, haber alcanzado una facturación acumulada de 100.000 euros mínimo en los dos años anteriores desde la presentación de la solicitud o 50.000 euros en el año anterior.

Para autónomos sin empleados a su cargo, la facturación acumulada tendrá que ser de 70.000 euros mínimo en los dos años anteriores o 35.000 euros en el año anterior. Deberán estar al corriente de obligaciones tributarias y Seguridad Social, no ser considerada empresa en crisis, comprometerse con generar el empleo que sea necesario en España y mantener el domicilio fiscal.

Para poder solicitar el Kit Digital, se debe acceder a AceleraPyme y registrar la empresa a través del formulario online. Posteriormente, realizar el Test de Diagnóstico Digital y cuando se elija la solución digital concreta y se formalice con el agente digitalizador, se recibiría el bono digital con la cuantía que se había establecido.



Lo mejor para agilizar todo el proceso es seleccionar un agente digitalizador de confianza, ya que será el responsable de ejecutar toda la tramitación con la administración. Los agentes digitalizadores se podrán encontrar en la página de AceleraPyme junto a las soluciones que ofrecen.