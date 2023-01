¿Qué era eso de Santa Bárbara?

- Publicidad-

Hace unos días me vino una noticia sobre una médica australiana elegida en 2000 presidenta de la Asociación Médica de Australia, algo así como el Consejo General de Colegios de Médicos en España. Actualmente ya no ostenta dicho cargo.

¿Y sobre qué versaba la noticia? Pues, ni más ni menos, sobre su fuerte posicionamiento frente a las altas instancias que impiden la discusión pública respecto a la inoculación covid-19. Y también pide más investigación.

La Dra. Kerryn Phelps, que así se llama la susodicha, no es una simple médica de cabecera más, sino que se movió en la política, llegando a ser concejala de la ciudad de Sidney (2016-2021) y diputada del Parlamento Federal de Australia (2018-19).

El caso es que a esta médica y a su pareja, que no es del gremio, les tocó la china de sufrir efectos adversos a las inoculaciones covid. Tras leer lo que describe sobre lo ocurrido, me llama la atención algo muy singular y característico.

No me parece ni medio normal que, como médica, cuando su pareja recibe su primera dosis frente a covid-19 y sufre en el lapso de unos minutos una reacción adversa neurológica importante (que se perpetuó en el tiempo), no le desaconseje ponerse la segunda dosis… y que ella misma se ponga las dos dosis.

La misma Dra. Phelps fue diagnosticada tras su segunda dosis (julio 2021) de un cuadro que se denomina «disautonomía», que hace referencia a alteraciones del sistema nervioso autónomo o vegetativo.

Sigo sin entenderlo. Ves que tu pareja está hecha unos zorros tras las inoculaciones y tú también quieras jugar a esa lotería maligna.

Pero hay una cosa más que llama la atención en este caso. Y es que esta profesional era una ardiente defensora de las inoculaciones covid… hasta que, tras sufrir sus efectos en carne propia y en la de su pareja, ha decidido salirse del tiesto.

No solamente ha hecho público lo que les ha ocurrido; también ha relatado que comunicó estos efectos adversos a la agencia de vigilancia australiana (TGA) pero que nunca se les dio seguimiento.

Está también haciendo énfasis en la posible conexión entre los síntomas de covid persistente y los efectos adversos provocados por las inoculaciones.

Explica:

«Es posible que haya al menos alguna fisiopatología compartida entre la lesión por vacuna y ‘Long Covid’, posiblemente debido a los efectos de la proteína de pico».

En el desarrollo de sus declaraciones, la Dra. Kerryn Phelps no omite las grandes dificultades que los médicos australianos tienen a la hora de declarar públicamente cualquier cuestión relacionada con covid que se salga de lo establecido y bien apuntalado por el sistema.

Literalmente:

«Los reguladores de la profesión médica han censurado la discusión pública sobre los eventos adversos posteriores a la inmunización, con amenazas a los médicos de no hacer declaraciones públicas sobre nada que ‘pueda socavar el lanzamiento de vacunas del gobierno’ o correr el riesgo de suspensión o pérdida de su registro»

Según leo en un medio de comunicación australiano, la Agencia Australiana de Regulación de Profesionales de la Salud (AHPRA) advirtió el año pasado que cualquier persona que intentara socavar el lanzamiento nacional de la vacuna Covid podría enfrentar la cancelación del registro o incluso el enjuiciamiento.

Literalmente:

«Cualquier promoción de declaraciones contra la vacunación o consejos de salud que contradigan la mejor

evidencia científica disponible o busque socavar activamente la campaña nacional de inmunización (incluso a través de las redes sociales) no cuenta con el apoyo de las Juntas Nacionales, puede violar los códigos de conducta y ser sujeto a investigación y posible acción regulatoria».

Hasta junio de 2022, 11 proveedores de salud en Australia habían sido suspendidos «en relación con las preocupaciones planteadas sobre el covid-19».

La Dra. Kerryn Phelps da su testimonio cuando menciona:

«Al tratar de convencer a las personas en posiciones de influencia para que prestaran atención a los riesgos de Long Covid y la reinfección de las personas con lesiones por vacunas, personalmente me encontré con la obstrucción y la resistencia para discutir abiertamente este tema».

Defiende: «No conocemos la escala del problema, en parte por la falta de informes y reconocimiento de estas lesiones». Hace referencia a la infranotificación de las reacciones adversas, dado que el sistema australiano también es pasivo, espera que los casos sean notificados sin generar una vigilancia más proactiva.

Hace una comparación con los datos del organismo de farmacovigilancia de Alemania, el Instituto Paul Ehrlich (PEI), que «realizó encuestas continuas de los receptores de vacunas… a diferencia de la TGA, que sólo acepta informes pasivos, o AusVaxSafety, cuya encuesta se detuvo a las seis semanas».

En Alemania, «descubrieron que la incidencia de reacciones graves ocurre en 0’3 por cada 1.000 inoculaciones (no personas)».

«Teniendo en cuenta que la mayoría de los adultos australianos ahora han recibido al menos un refuerzo, esto sugiere que la incidencia de reacciones adversas graves por persona vacunada podría ser más de 1 por cada 1.000». Si a esto le

sumamos la falta de notificación de reacciones adversas, la fiesta está montada.

Solicita también un posicionamiento neutral de la ciencia a la hora de sospechar de la vacuna en ausencia de cualquier otra causa y la correlación temporal con la administración de la vacuna.

Lo curioso del caso, como ya he dicho antes, es que esta médica ha sido una ferviente defensora de las inoculaciones covid y de las normas draconianas instauradas en su país. Por esto lo del título:

«Sólo nos acordamos de santa Bárbara cuando truena». Salud para ti y los tuyos