¿Qué denunciaba el exdirector general de Salud Pública, Ildefonso Hernández, sobre la industria farmacéutica y la pandemia de gripe A?: «La industria farmacéutica domina los órganos reguladores»

Han pasado años desde que Jordi Évole realizase esta entrevista al que fuera Director General de Salud Pública, Ildefonso Hernández. Sin embargo, sus declaraciones recobran hoy una actualidad incontestable. ¿Qué papel tiene la industria farmacéutica en la toma de decisiones de los gobiernos? ¿Hay un interés primordial en la salud de la ciudadanía o se esconden otros intereses de índole económica? ¿Podemos aprender algo de lo que sucedió con la Gripe A?

«La formulación de políticas en todos los ámbitos, en Sanidad también, tiene muchas influencias a veces debidas, a veces indebidas, que hacen que las políticas finales no sean las que tendrían mejor utilidad pública». Comienza diciendo Ildefonso Hernández. Y apunta a que «no siempre se piensa en el interés de todos» cuando se hace una política sanitaria concreta.

Las industrias farmacéuticas financian medios de comunicación, forman a los médicos, y ejercen presión en todos los ámbitos sanitarios

Sobre la presión que ejerce la industria farmacéutica: «La industria farmacéutica ejerce presión en todos los ámbitos sanitarios. Domina la agenda de formación de los médicos, domina la agenda de investigación, domina la agenda pública en Sanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de actos, medios de comunicación especializados, etc. están financiados por ellos. Por poner un ejemplo: un ministro. Es más fácil que le enseñen un medicamento o una vacuna en una reunión que le enseñen un programa de envejecimiento saludable. Porque el envejecimiento saludable por medio de acciones de fisioterapia, taichi, o cualquier otro programa que mejore su equilibrio, evite las caídas, etc. no tiene rendimientos económicos detrás que los defienda tanto como el de una vacuna.«

Las farmacéuticas dominan las agencias reguladoras

Relación con la industria farmacéutica: «Es gente muy preparada, sabe muy bien lo que tiene que hacer, la forma de decir las cosas (…). Son gente muy buena, muy bien preparada. Son muy convincentes, es muy fácil que convenzan a alguien.» «En general las farmacéuticas meten bastantes goles. Hasta dominan los órganos reguladores. Por ejemplo: el director de la Agencia de Europea del Medicamento (EMA), durante 10 años pasó directamente a una consultoría para ver cómo se facilita el trabajo de la evaluación de fármacos. O el jefe de servicios jurídicos de esa agencia, de la EMA, pasó enseguida a una firma que asesoraba a las farmacéuticas de cómo acelerar todos los procedimientos. Esa puerta giratoria lo que pone en duda es la independencia y la imparcialidad de la Agencia. Y por eso tuvo el reproche del Parlamento Europeo que llegó a retrasar el presupuesto de esa agencia y les reprochó que hiciera estas cosas».

Las farmacéuticas intentaron acelerar contratos, vender vacunas al máximo y eximirse de su responsabilidad ante efectos adversos

Gripe A: «Había presiones por todos los lados. Había presión hasta de los medios de comunicación» Responde el entrevistado cuando se le pregunta si recibieron presión para la compra de vacunas contra la Gripe A. Y continúa señalando: «La pregunta: ¿Va a haber vacunas para todos?. Había la presión a nivel de la UE, porque había países productores en algún caso que fomentaban el que la decisión conjunta fuera comprar el 100% de vacunas, es decir, vacunas para el conjunto de la población. Y había presiones de distintos ángulos». «Las empresas farmacéuticas querían conseguir la máxima rentabilidad de su vacuna pandémica, por lo tanto lo que querían era acelerar los contratos, conseguir el número máximo de vacunas, poner alguna cláusula que tal vez por ejemplo los efectos adversos de la vacuna no fueran responsabilidad del laboratorio… (…)».

98 millones de euros de dinero público en vacunas que se terminaron destruyendo

¿Cuánto dinero público nos gastamos al final en prevenir la famosa Gripe A?»: «En conjunto, unos 98 millones de euros.» «Fueron a parar a varios laboratorios farmacéuticos». A continuación se le pregunta qué es lo que se hizo con todos esos millones de vacunas que no se pusieron: «Todos los fármacos que no se utilizan, después se destruyen».

«La responsable de gripe de la OMS saltó a la industria farmacéutica y me llamó seis meses antes de la pandemia para ofrecerme vacunas prepandémicas»

«Yo lo que he aprendido de esta situación es que casi todas las instituciones que están implicadas tienen que revisar su funcionamiento y tienen que mejorar su imparcialidad y su independencia. Empezando por la OMS. (…) La persona que era la responsable del programa de gripe de la OMS después pasó a la industria. De hecho es una persona que me contactó como unos seis meses antes de la pandemia de gripe A ofreciéndome «vacunas prepandémicas». Y me dijo «Doctor Hernández, no sé si se acuerda de mi, que yo estaba en la OMS y ahora estoy en X empresa y tenemos unos productos que pueden ser interesantes.»

Denuncia Hernández al final de esta parte de la entrevista que en algunos casos, la codicia ha sido la que ha movido a presionar a gobiernos en cuestiones de salud pública y la importancia de evitar que esto suceda.

La entrevista, como hemos señalado, se realizó en 2013, pero las reflexiones vertidas en ella, debido a la relevancia del cargo que ostentaba el Sr. Hernández, es interesante recuperarla para poder analizar el momento actual de pandemia donde se están denunciando hechos como los aquí señalados.