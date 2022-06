¡Qué «cortos» organigramas! Tercera y última parte

- Publicidad-

Bien. Como dicen los que cantan sevillanas (con perdón, algunas “lastimosas”), vamos con la tercera que es la más interesante. Y en razón de que tenemos a la vista elecciones en Andalucía, les pido que no se molesten en mirar el Organigrama de esa Comunidad sino quieren salir corriendo sin saber para donde, porque si el de Extremadura con sólo un millón y muy poco más de habitantes es el que les estoy transcribiendo, ya me contarán como será el de los andaluces con unos ocho millones de seres. Aunque, eso sí: contando los adoctrinados por el PSOE desde que, prácticamente, se inició el Régimen del 78… ¡qué no se imaginan cuantos son sino consultan los datos de los comicios celebrados allí!

Quiero, antes de transcribir las dos últimas Consejerías extremeñas, reseñarles unas frases de tres personajes entre los más ilustres de la historia, que hacen mención a la política y a los políticos y que, a pesar del tiempo transcurrido, están vigentes en este país nuestro y en sus CCAA, y luego cerraré con unos párrafos de un Sr. que se llama Eduardo Madroñal Pedraza.

Según dijo Platón, imagínense el tiempo que hace, más de dos mil años: “Cuando una multitud -¿no lo son los integrantes de los Organigramas de las CCAA?- ejerce la autoridad, es más cruel que los tiranos”. Y, según Friedrich Schiller (1759-1805), que ya ha llovido desde entonces: “La Democracia es la Dictadura de los imbéciles”, algo que se asemeja bastante a lo que tenemos en este país “multicultural” (digo multicultural por aquello de los nueve de cada diez de Machado que trompaban; en Extremadura y Andalucía, previsiblemente, nueve coma cinco de cada diez). Y una frase de Aristóteles (también hace más de dos mil años), para finalizar este principio de la última parte, que dice así: “Las polis -entonces Estados- degeneran en Democracias y las Democracias en Despotismo”. ¿A ver si no es lo que tenemos los españoles a todos los niveles? Bueno…

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE.

Funciones: Secretaría General; Secretaría General de Cultura; Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural; Dirección General de Deportes y Dirección General de Turismo.

Organigrama: Consejero/a (Consejo de Dirección y Gabinete del/la Consejero/a); Secretaría General (Servicio de Personal y Gestión Económica; Servicio de Régimen Jurídico y Tramitación; Servicio de Contratación y Régimen Interior y Servicio de Obras y Proyectos); Secretaría General de Cultura (Servicio de Promoción Cultural y Servicio de Museos y Artes Visuales); Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural (Servicio de Patrimonio Cultural y archivos; Servicio de Bibliotecas y Fomento de la Lectura; Servicio del Instituto de Memoria Histórica y Democrática y Unidad de Protección del Patrimonio Cultural); Dirección General de Deportes (Servicio de Gestión y Formación Deportiva y Servicio de Promoción y Entidades Deportivas) y Dirección General de Turismo (Servicio de Promoción, Ordenación y Productos Turísticos; Servicio de Empresas, Inspección e Infraestructuras Turísticas; Inspección Territorial de Turismo de Badajoz e Inspección Territorial de Turismo de Cáceres).

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y LA SOSTENIBILIDAD.

Funciones: Secretaría General; Dirección General de Industria, Energía y Minas; Dirección General de Sostenibilidad y Dirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas.

Organigrama: Consejero/a (Consejo de Dirección y Gabinete del/la Consejero/a);Secretaría General (Servicio de Gestión Económica y de Coordinación de Fondos Europeos; Servicio de Administración General; Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial; Servicio de Régimen Jurídico y Normativa; Unidad de Seguimiento y Control de Fondos Europeos y Unidad de Coordinación para la Tramitación Jurídica); Dirección General de Industria, Energía y Minas (Servicio de Planificación Industrial, Energética y Minera; Servicio de Generación y Eficiencia Energética; Servicio de Fomento de la Transición Energética y la Calidad del Suministro; Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera; Servicio de Normalización Industrial, Energética y Minera y Unidad de Coordinación para la Transición Energética); Dirección General de Sostenibilidad (Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático; Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas; Servicio de Tramitación y Normativa Ambiental y Unidad de Coordinación para la Sostenibilidad) y Dirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas (Servicio de Infraestructuras Hidráulicas; Servicio de Gestión y Planificación Hidrológica; Unidad de Coordinación para la Gestión Hidráulica y Unidad de Gestión y Ejecución de Proyectos).

C´est fini (un poco de galicismo, que estoy hasta los -ya saben- de tanto inglés en esas Juntas de Extremadura y Andalucía).

Después de ver y transcribir estos innumerables “servicios”, uno se pregunta si no sería lo más lógico y lo más ineludible en un país con más del 25% de su población en general por debajo del índice de pobreza relativa y con más del 2,5 % en pobreza severa, eliminar la enorme cantidad de esos servicios “duplicados” en muchos casos e innecesarios en la mayoría de las Consejerías y dedicar el dinero de los impuestos que pagamos los “curritos” (autónomos incluidos, por supuesto) y los pensionistas (el resto de españoles vive descojonadamente -con perdón por el vocablo- cuando de la Agencia Tributaria se trata) a la Educación (que está catastrófica), a la Sanidad (arrastrándose sin médicos por falta de fondos) y a los demás servicios sociales donde la falta de asistencia se lleva más de cien personas cada día al cementerio por la burocracia y la falta de fondos para atender la dependencia.

Y termino como les dije al principio con unos párrafos de Eduardo Madroñal Pedraza para que vean que no hace falta tanto Organigrama -ni tanta Democracia corrupta- para que los ciudadanos podamos vivir, cuando menos, como hace 50 años: “…Y en este terreno sólo caben dos caminos. O el de continuar alimentando el monstruoso endeudamiento del Estado hasta provocar su colapso, o el de arrebatar a la minoría oligárquico-imperialista todo o parte de la riqueza que han expropiado al pueblo para ponerla al servicio de éste.

Y sigue con “la redistribución de las rentas” en la que se expresa así: A mediados de los años 70, cuando España había culminado la etapa del desarrollismo franquista que permitió dar el salto desde una economía agraria y subdesarrollada a convertirse en la séptima potencia industrial del mundo, las rentas salariales disfrutaban del 65% de la riqueza que se producía cada año. Gracias a esta distribución de rentas, cualquier trabajador español mínimamente cualificado en su oficio podía comprarse un piso y pagarlo sin grandes dificultades en 10/12 años; mantener una familia con dos o tres hijos estudiando el bachiller superior o una carrera universitaria con su solo salario e incluso podía acceder a comprarse un pequeño terreno para construir por sus propios medios una modesta casa de verano.

Cincuenta años después, las rentas salariales han perdido casi 20 puntos en la distribución de la riqueza nacional, y apenas si disfrutan del 46%. A precios actuales, estamos hablando de que, si hoy se mantuviera la misma proporción que entonces en la distribución de la renta nacional, los trabajadores españoles recibirían ¡200.000 millones! de euros más cada año en sus salarios. Lo que ha ocurrido, por el contrario, año tras año, es que las rentas del capital, las rentas de las que disfrutan los empresarios, han ido incrementando su apropiación de la riqueza nacional a costa de los salarios. Hasta que, en 2014, por primera vez en la historia, las rentas percibidas por los capitalistas superaron a las de los trabajadores”.

Como remata sus artículos el profesor Vicenç Navarro: “Así de claro”.