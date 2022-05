¡Qué «cortos» organigramas! Primera parte

- Publicidad-

Seguro que a los trabajadores de la función pública no sorprende la pequeña ironía del título. Pero es que España tiene unos Organigramas públicos que son algo así como si este país (por sus dimensiones y por su número de habitantes, 505.990 Kilómetros cuadrados y 47.326.687 habitantes, según los últimos datos conocidos sin, por supuesto, contar o incluir -imagino- los del Sahara regalado al Reino del Dictador alauita de Marruecos) fuera del tamaño de tres veces Francia, cinco veces Alemania, siete veces Italia, o como Brasil de dimensiones y habitantes o Rusia también de lo mismo, y necesitara una administración -pongamos, por ejemplo- siete veces mayor para estar medianamente bien administrado. Y, ni que decir tiene, que ni por esas lo sería, pues más de la mitad pertenecerían al mundo de lo que la Dictadura española (con perdón, pero es lo que hay) llamó “vagos y maleantes”, aunque, eso sí, en el caso de la Administración lo serían de cuello duro y corbata.

En un escrito -ahora no recuerdo de cuando, da igual- ya relacioné las casi ¡500.000 personas! que vivían de la política de una manera u otra en este país; y unas ¡175.000! que lo fueron pero que son parte del pretérito y viven de su etapa política una vejez (en casos “incipiente”, se supone que el motivo no puede ser otro que una presumible corrupción que los llevó a “largarse” cuanto antes) de panza en gloria.

Después les pongo, lo más resumido posible, el Organigrama político-administrativo de mi Comunidad Autónoma (Extremadura), el “non plus ultra” de las CCAA españolas en todo lo negativo respecto a educación, sanidad, servicios sociales, “vaciado de pueblos” (no está quedando ni un joven y entre los más de ¡21.000 “huidos”!, alguno recuerdo, porque lo he vivido, salía del país diciendo: ¡me voy de esta mierda de país!) Y no digamos ya lo referente a la judicatura (sí, justicia, presumiblemente, que deja bastante que desear puesto que hay jueces y “jueces”, por supuesto, masculinos y femeninos, y a los que quizás habría que hacer aquella famosa pregunta que alguien –ahora no recuerdo- pensó que se podría hacer a un Magistrado de un alto tribunal tras una controvertida sentencia favorable a la Banca al que se inquiriría “si aún no tenía finca de caza”). Resumiendo, aquí en Extremadura, como en el resto de España, los tres poderes del Estado, el Legislativo, el Ejecutivo (¡vaya tela del Ejecutivo nacional con lo del “camión” Pegasu!) y el Judicial, presuntamente, están corrompidos y la Democracia es una Oligarquía financiera comandada por la Sra. Botín. Para hacernos una idea, sólo hay que ver los casos aislados de una corrupción sistémica que, al parecer, tiene un coste total estimado en, nada menos, que ¡124.123.965.826 €!, con unos 587 casos y un total de implicados de 3.836 hasta el 2021, que, si lo desean, pueden acudir a la página “casos-aislados.com” y comprobar uno por uno, supongo, ya actualizados.

Bien, vamos, como ejemplo, con ese Organigrama de la Junta de Extremadura que, para colmo, es la región más pobre del país y donde casi la mitad de su población está en pobreza relativa y en riesgo de exclusión social; con un PIB, prácticamente, igual al del año 1983 y unos políticos (salvo la excepción de los de Unidas-Podemos que acaban de llegar) pensando en relanzar la Comunidad a base de proyectos de ocio para señoritos como ese Elysium de Castiblanco tras el fracasado Marina Isla de Valdecañas. El dinero de nuestros impuestos, ya se sabe, previsiblemente, “o para llenarle las faltriqueras a ese Sr. de Cristian Lay (antes, durante muchos años, al Sr. Gallardo, el de la Siderúrgica Balboa, a través de Francisco Fuentes Gallardo que lo ha sido todo en el PSOE extremeño menos Presidente) o para el Ocio Señorito”. Mientras, la Sanidad (los que aprueban el MIR no quieren saber nada de Extremadura, ¿por qué será?, y de los hospitales sólo medio se salva el antes llamado Infanta de Badajoz), la Educación y los Servicios Sociales, y lo que es aún peor, la Judicatura, están como vulgarmente se dice “cuerpo a tierra”, y así nada ni nadie impide este “horripilante” -que mi abuelo Antonio decía era algo muy superior a lo horrible- macanudo Organigrama en gran parte lleno de “majagranzas” de la mandilandinga misoneísta:

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Funciones: Portavocía (con rango de Consejero). Gabinete de la Presidencia. Secretaría General de la Presidencia. Dirección General de Acción Exterior. Dirección General Administración Local y Delegación de Extremadura en Bruselas.

Organigrama: Presidente (Consejo de Dirección); Portavocía de la Junta de Extremadura (servicio de prensa y publicidad); Gabinete de la Presidencia (servicio de análisis y documentación); Secretaría General de la Presidencia (servicio de régimen jurídico; servicio de coordinación, organización y recursos humanos; servicio de gestión económica y contratación; unidad de relaciones con entidades y organismos públicos; jefatura de protocolo); Dirección General de Acción Exterior (servicio de acción exterior); Dirección General de Administración Local (servicio de régimen jurídico de administración local; servicio de relaciones económico-presupuestarias con las entidades locales); Delegación de Extremadura en Bruselas.

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Funciones: Secretaría General. Intervención General. Abogacía General. Secretaría General de Presupuestos y Financiación. Dirección General de Tributos. Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos. Dirección General de Patrimonio y Contratación Centralizada. Secretaría General de Administración Digital. Dirección General de Función Pública. Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación. Y, por último, Escuela de Administración Pública de Extremadura. Ni que decir tiene, que me ahorro las funciones de cada secretaría dada su amplitud, ya que harían demasiado largo este escrito, pero que pueden consultar en la página del Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura si tienen tiempo de sobra y están acostumbrados a leer con asiduidad a la manera de cualquier abogado, porque sino…

Organigrama: Vicepresidenta 1ª y Consejera (unidad de régimen jurídico y relaciones consultivas; consejo de dirección; gabinete de la consejera); Secretaría General (servicio de recursos humanos y régimen interior; servicio de gestión económica; servicio de contratación; servicio de normativa y tramitación jurídica; servicio de legislación y documentación y servicio de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales; Intervención General (intervención central del área de fiscalización y coordinación; intervención central del área de contabilidad; intervención central del área de auditoría e intervención central del área de control financiero permanente); Abogacía General de la Junta de Extremadura (jefatura del área de los servicios consultivos; jefatura del área de los servicios contenciosos y jefatura del área de asistencia letrada); Secretaría General de Presupuestos y Financiación (servicio de modificaciones presupuestarias; tesorería; servicio de presupuestos; servicio de operaciones financieras; servicio de finanzas y sostenibilidad financiera; unidad de política financiera; unidad de automatización de gestión económica y servicio de sistema económico-financiero); Dirección General de Tributos (servicio de recaudación; servicio de inspección fiscal; servicio de valoraciones; servicio fiscal de Badajoz; Servicio fiscal de Cáceres; unidad de automatización tributaria; servicio de gestión y coordinación tributaria; servicio del juego y servicio fiscal de Mérida); Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos (servicio de gestión de fondos europeos; servicio de certificación de fondos europeos; servicio de control de fondos europeos; servicio de coordinación de fondos europeos y servicio de financiación autonómica); Dirección General, Patrimonio y Contratación Centralizada (servicio de patrimonio; servicio de contratación centralizada; servicio de planificación y coordinación de la contratación y servicio de parque móvil -más de ¡2.700 coches oficiales!-); Secretaría General de Administración Digital (servicio de atención y participación ciudadana; servicio de estrategia digital y coordinación de servicios; servicio de protección de datos y seguridad de la información; servicio de transparencia y calidad de los servicios y servicio de comunicación audiovisual); Dirección General de Función Pública (servicio de planificación, ordenación y carrera; servicio de gestión y provisión de personal; servicio de régimen retributivo, seguridad social y acción social; servicio de relaciones laborales y asuntos sindicales; servicio de selección; dirección de la escuela de administración pública; unidad de régimen jurídico y servicio de salud y prevención de riesgos laborales); Dirección General de Tecnologías de la Información y comunicación (servicio de soporte a usuarios; servicio de infraestructura tecnológica; servicio de administración de sistemas; servicio de desarrollo de servicios digitales corporativos; servicio de desarrollo de servicios digitales sectoriales y servicio de desarrollo de servicios digitales agrarios).

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Funciones: Secretaría General; Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias; Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias; Dirección General de Accesibilidad y Centros; Adscripción de Organismos Autónomos y Entes Públicos (Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud -SES-, el Ente Público Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia -SEPAD-, el Ente Público Instituto de Consumo de Extremadura -INCOEX- y la Fundación para la Formación y la Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura -FUNDESALUD-). A su vez el S.E.S. tiene las siguientes funciones: Dirección Gerencia del S.E.S.; Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del S.E.S.; Dirección General de Planificación Económica; Dirección General de Asistencia Sanitaria del S.E.S. y Dirección General de Salud Pública del S.E.S. Y el SEPAD tiene la Dirección Gerencia del SEPAD y las Gerencias Territoriales de Cáceres y Badajoz del SEPAD.

Organigrama: Consejero/a (consejo de dirección y gabinete del/la consejero/a); Secretaría General (servicio de gestión de recursos humanos; servicio de gestión económica y presupuestaria; servicio de contratación administrativa; servicio de obras, proyectos e instalaciones; servicio de régimen jurídico; servicio territorial de Cáceres; servicio territorial de Badajoz y servicio de asuntos generales); Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias (servicio de planificación, ordenación y coordinación; servicio de autorización, acreditación, evaluación y calidad; servicio de inspección sanitaria; servicio de participación comunitaria en salud y servicio de escuela de ciencias de la salud y de la atención sociosanitaria); Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia (servicio de prestaciones sociales; servicio de adolescencia y familias; servicio de protección y atención a la infancia; servicio de programas sociales y migraciones y servicio de renta básica de inserción); Dirección General de Accesibilidad y Centros (servicio de accesibilidad y centros); Instituto de Consumo de Extremadura (gerencia del instituto; servicio de control de mercados; oficina del defensor de los usuarios del sistema sanitario público de Extremadura y junta arbitral de consumo).

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

Dirección Gerencia (subdirección de sistemas de información); Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales (subdirección de asesoría jurídica; subdirección de administración de personal y prevención de riesgos laborales; subdirección de régimen retributivo y relaciones laborales; subdirección de selección y provisión de personal estatutario fijo y subdirección de gestión y contratación de personal estatutario temporal); Dirección General de Planificación Económica (subdirección de presupuestos; subdirección de tesorería; subdirección de contabilidad; subdirección de gestión económica y contratación y subdirección de obras, instalaciones y equipamientos); Dirección General de Asistencia Sanitaria (subdirección de atención primaria; subdirección de atención especializada; subdirección de farmacia; subdirección de salud mental y subdirección de cuidados y humanización de la asistencia); Dirección General de Salud Pública (subdirección de salud alimentaria y ambiental; subdirección de epidemiología; secretaria técnica de drogodependencia; gerencia del área de salud de Mérida; gerencia del área de salud de Badajoz; gerencia del área de salud de Don Benito-Villanueva, gerencia del área de salud de Llerena-Zafra; gerencia del área de salud de Cáceres; gerencia del área de salud de Plasencia; gerencia del área de salud de Navalmoral de la Mata y gerencia del área de salud de Coria).

SEPAD

Dirección Gerencia (unidaddeaccesos y valoración de la dependencia; unidad de prestaciones económicas; unidad de gestión de programas asistenciales; unidad de gestión de control de la actividad asistencial y sistema de información; gerencia territorial de Cáceres y gerencia territorial de Badajoz).

Hasta aquí la primera parte de este escrito que lo único que pretende es que se sepa la cantidad de personas que “hace falta” para que los ciudadanos seamos, por regla general, muy mal atendidos a pesar de los innumerables impuestos que pagamos para que vivan a cuerpo de rey una ingente cantidad de políticos del tres al cuarto. Y les aconsejo que, por lo dicho hasta aquí, no echen cuenta de los Directores Generales, Secretarios y Altos Cargos que van, porque aún faltan muchos que relacionar, pues esto no ha hecho nada más que empezar y faltan más Consejerías de las que se puedan imaginar. No olviden, además, que estamos hablando de Extremadura, la Comunidad más pobre de España, así que, ¿cómo será, por ejemplo, el Organigrama de Andalucía?

Pero esto es la Democracia, aunque servidor diría que esto es, sencillamente, “un gran elenco oligárquico” en pocos países conocido.

Continuará.