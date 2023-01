¿Qué colchón elegir para tener el máximo confort?

- Publicidad-

A veces, incluso después de dormir de 8 a 10 horas, no nos sentimos descansados. Podemos tener problemas de dolor en el cuello, la columna y los músculos. Este es el resultado de un colchón mal seleccionado. El resultado también puede ser que no podamos conciliar el sueño en absoluto, y que girar de un lado a otro con un apoyo inadecuado sea doloroso y agotador.

Por lo tanto, sugerimos qué colchones se pueden encontrar en el mercado, en qué se diferencian y cómo elegir un colchón para un peso específico del usuario, sus necesidades y posición para dormir. También tendremos en cuenta el ajuste de la estructura de la cama, de forma que el conjunto constituya un todo estético y funcional.

¿Por qué es tan importante un buen colchón para dormir?

Un colchón bien elegido es la base para mantener una alta higiene del sueño. Solo gracias al soporte adecuado, que se adaptará al usuario específico, el descanso será profundo y verdaderamente relajante. Esto es especialmente importante para el estado de la columna vertebral y el bienestar general.

Un colchón demasiado duro, demasiado blando o irregular puede provocar no solo dolor de espalda, dolor de cuello, problemas para conciliar el sueño y la calidad del sueño, irritabilidad, somnolencia y falta de concentración, sino también consecuencias más graves para la salud. El cuerpo, que no tiene posibilidad de regeneración y verdadero descanso, exigirá que se le cuide. Un estado permanente de privación del sueño puede incluso provocar obesidad, diabetes, enfermedades intestinales o cáncer.

Elegir el colchón adecuado: ¿a qué características debe prestar atención?

La firmeza del colchón y su construcción, como afirman desde Vida, deben adaptarse a la persona (o personas) que vayan a dormir en él. Tenga en cuenta:

peso corporal

años

alergias

posición para dormir

posibles dolencias: trastornos de la columna, problemas de circulación

necesidades térmicas

calidad de sueño

Al elegir un modelo en particular, se presta atención a los parámetros, es decir:

escala de dureza

zonas de dureza

elasticidad puntual o superficial

relleno y distribución de capas individuales del colchón

material de cubierta

Propiedades antibacterianas y antialérgicas

Todo esto es para afectar la calidad de nuestro sueño y brindar un excelente soporte para la columna vertebral en la posición que tomamos con mayor frecuencia durante la noche.

Relleno del colchón

La característica más importante del colchón será su relleno. Puede estar hecho de un solo material o de varias capas. En el segundo caso, utiliza sus características, mejorando aún más la comodidad del sueño y manteniendo la durabilidad durante mucho tiempo.

¿Qué características tienen los colchones de diferentes tipos de espuma o látex y cómo funcionan los muelles ensacados y bonell?

Colchones de espuma

Los colchones de espuma básicos están hechos de poliuretano. Se caracteriza por un nivel adecuado de flexibilidad y propiedades transpirables, lo que permite una buena ventilación y el mantenimiento de la higiene. No acumula polvo y microorganismos, por lo que puede ser utilizado por personas alérgicas. A la hora de elegir un colchón de espuma de poliuretano conviene comprobar su densidad, que se define entre 18 kg/m3-40 kg/m3. Cuanto mayor sea este parámetro, mejor será la calidad del colchón.

Un colchón de espuma será adecuado para bebés y niños pequeños. Necesitan el mismo apoyo en toda la superficie. Las propiedades antibacterianas y antialérgicas también son convincentes.

Espuma termoelástica y espuma altamente elástica en el colchón: ¿en qué se diferencian de la espuma ordinaria?

La espuma básica ha sufrido una transformación a lo largo de muchos años de pruebas y ahora puede encontrar colchones de alta calidad altamente plásticos o termoelásticos con parámetros mejorados y placer de uso para adultos.

Los colchones altamente plásticos están hechos de espuma HR, también conocida como espuma fría. Se comportan de manera similar a los modelos hechos de látex, pero suelen ser un poco más baratos. Son totalmente sintéticos, por lo que pueden ser utilizados por personas alérgicas. Se caracterizan por una mayor flexibilidad y elasticidad en relación con la espuma de poliuretano.

Colchón de látex

Los colchones de este tipo están hechos de látex sintético combinado con leche obtenida del árbol del caucho. Se consideran muy flexibles y resistentes, y duraderos. También se adapta bien a la forma del cuerpo, lo que es posible gracias a la elasticidad del punto. Es apto para personas alérgicas porque su uso es muy higiénico. El material del que está hecho el colchón de látex permite el drenaje de la humedad y una buena ventilación. El látex también tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas.

Colchones de muelles y bonell

Un colchón de resortes tipo bonell tiene resortes característicos que se asemejan a la forma de un reloj de arena. Están dispuestos uno cerca del otro y conectados por un cable. Son estos colchones bastante tradicionales y básicos los que se caracterizan por la elasticidad de la superficie. Con presión, incluso una pequeña, los resortes se activan y se doblan sobre un área grande. Sin embargo, pueden soportar una carga pesada.

Fibra de coco en un colchón: ¿qué papel juega?

Una de las capas adicionales que podemos encontrar en los colchones (normalmente de muelles, látex o tipos de espuma más avanzados) es una esterilla de coco. Está hecho de fibra de coco, que se procesa manteniendo el 100% de naturalidad del material. ¿Qué propiedades tiene y por qué se adhiere a los colchones?

Propiedades antialérgicas

No se añaden materiales sintéticos ni productos químicos durante el proceso de fabricación. Las fibras se unen con leche de látex. Gracias a su naturalidad, tienen propiedades antialérgicas. Además, su estructura permite una excelente gestión de la humedad y transpirabilidad. Los microorganismos no se acumularán dentro del colchón con una estera de coco. También es adecuado para alergias cutáneas o problemas de sudoración. Además, no provoca problemas respiratorios alérgicos.

Mayor durabilidad

Los colchones con esterilla de coco nos servirán durante más tiempo gracias a su resistencia a la deformación.

Buen soporte espinal

Los colchones con estera de coco son buenos para las dolencias relacionadas con los defectos de postura. También es posible que no permitan que se formen.