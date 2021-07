Pymes y autónomos: la importancia de estar en un directorio online

- Publicidad-

Las pymes y autónomos, sin entrar en detalle al sector en el que operan, cuentan con una enorme competencia. La búsqueda del nuevo cliente y de mantener fieles a los clientes que se tienen es una carrera de fondo, y repleta de obstáculos. Aún más en estos tiempos, en donde la digitalización ha abierto la puerta de golpe a conocer todo tipo de opiniones sobre la excelencia, o no, de los servicios prestados. A esto debemos sumar, que, en función de estos comentarios, suelen elegirse a una determinada pyme o autónomo, o incluso más allá, éstos deben competir por aparecer lo mejor situados en las búsquedas que se realizan en los diferentes navegadores, por lo que se antoja determinante estar incluido en un directorio online para pymes y autónomos como pueda ser el ejemplo de Milyunaempresas.

En el terreno de la digitalización hay una máxima no escrita: quién no aparezca en internet, no existe para el público. Es decir, aquella pyme o autónomo que no tenga esta ventana digital estará perdiendo mucho negocio. Y más en estos días, en donde todo empieza a gestionarse desde un dispositivo móvil. Por este motivo, todas las pymes y autónomos deben trabajar en este terreno, bien con la creación de su página corporativa, mantenimiento de las redes sociales (un lugar excelente de promoción), con un buen trabajo de fondo en materia de posicionamiento en los diferentes buscadores y con ser incluidos en los directorios online existentes y segmentados por negocios y por ámbitos geográficos. Aunque no hay una receta mágica hacia conseguir nuevos, y muchos, clientes, está demostrado que trabajar en estos elementos digitales impulsa el crecimiento de todo negocio. Es decir, del número de nuevos clientes, de mantenimiento de los clientes existentes y, en consecuencia, de ver aumentada la balanza de los ingresos.

Conseguir clientes, aumentar ingresos

Obviamente, el aumentar los ingresos de una pyme y autónomo es el objetivo final de ser insertado en un directorio online, así como de otros elementos a trabajar. Hasta alcanzar ese propósito final, hay otra serie de aspectos muy interesantes a valorar, y que si todos se conjugan adecuadamente se conseguirá ese deseado aumento del negocio y de los ingresos. Estar en un directorio online permitirá a cualquier empresa aumentar su visibilidad. Ahora ya no todo está en el famoso ‘boca a boca’. Esto sigue contando, pero, digamos que ha evolucionado hacia su ámbito digital. Si una pyme o autónomo realiza bien su trabajo, esto se verá repercutido con buenos comentarios en la red, lo que propiciará que haya más personas interesadas en la contratación de esos servicios. Si hubiera algún comentario negativo, esa pyme o autónomo debería reaccionar para convertirlo en positivo, dando una respuesta positiva y ágil a ese usuario descontento. La comunicación es clave, aunque sea en el terreno digital.

Dentro de estos beneficios, hay que desmitificar ese pensamiento que dice que un negocio físico no combina con su versión digital. Estamos ante una opinión completamente incorrecta, puesto que son complementarios y pueden obtenerse buenas sinergias. De esta manera, en todo directorio online hay que incluir la mayor información posible acerca de nuestro negocio. Asimismo, debemos estar correctamente etiquetados en nuestro sector, porque de lo contrario, estamos abocados al fracaso. Otro aspecto que debemos cuidar, como es sobradamente conocido, es la atención al cliente. Esto también puede hacerse desde un marco digital, como veíamos anteriormente. Porque ya saben aquello de lo fácil que es conseguir un cliente, pero lo altamente difícil que es mantenerlo.