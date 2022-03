Putin utilizó las donaciones de sus oligarcas en organizaciones benéficas y culturales para influir en la política exterior de Estados Unidos

- Publicidad-

Los oligarcas rusos cercanos a Vladimir Putin han transferido miles de millones de riqueza fuera de Rusia a paraísos fiscales, con participaciones en bienes inmobiliarios y otras inversiones en Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, también están canalizando millones de dólares a través de organizaciones benéficas estadounidenses.

Las donaciones de estos oligarcas rusos son una herramienta de «blanqueo de reputación» de los propios oligarcas, les mantiene conectados con estadounidenses poderosos cuando sus empresas estén bajo sanción, e, incluso les otorga la capacidad de influencia en la configuración de las actitudes y la política de Estados Unidos hacia Rusia.

Cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, llamó mucho la atención la conducta política tanto de Putin como de los líderes empresariales ultra ricos que lo rodean y lo apoyan.

Una investigación exhaustiva sobre las donaciones caritativas de estos oligarcas realizada por el Colectivo de Datos Anticorrupción (ACDC), al que ha tenido acceso Diario16, ha puesto bajo sospecha la conducta filantrópica de estos oligarcas.

Los investigadores de ACDC descubrieron que un grupo de rusos millonarios, varios de los cuales son sospechosos de diversas formas de cleptocracia o interferencia política extranjera, han donado cientos de millones a organizaciones benéficas sin ánimo de lucro estadounidenses. Algunos incluso forman parte de las juntas directivas de estas organizaciones.

En el informe se identifica a siete oligarcas directamente conectados con las campañas de interferencia política de Estados Unidos que donaron más de 372 millones de dólares a más de 200 organizaciones sin ánimo de lucro estadounidenses durante los últimos 20 años.

La mayoría de los destinatarios han sido instituciones artísticas y culturales como el Museo Guggenheim y el Centro Kennedy. Sin embargo, otro tipo de organizaciones de élite, como la Universidad de Harvard, la Clínica Mayo y la Institución Brookings también recibieron donaciones.

Entre los oligarcas se encuentran:

Viktor Vekselberg : Renova , su empresa de inversión, donó más de 13,5 millones de dólares a organizaciones de arte y cultura durante la última década, incluidos Lincoln Center, Carnegie Hall y el Museo de Arte Moderno . El mismo Vekselberg también hizo una donación a la Fundación Clinton . Formó parte de la junta del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) durante años hasta que su participación en «actividades malignas» llevó al MIT a suspenderlo en 2018.

: , su empresa de inversión, donó más de 13,5 millones de dólares a organizaciones de arte y cultura durante la última década, incluidos . El mismo Vekselberg también hizo una donación a la . Formó parte de la junta del (MIT) durante años hasta que su participación en «actividades malignas» llevó al MIT a suspenderlo en 2018. Leonid Mikhelson : El presidente del proveedor de gas natural Novatek también dirige su propia Fundación VAC, que ha otorgado subvenciones a muchos museos, incluidos el Art Institute of Chicago y el New Museum . En 2013, el New Museum lo invitó a formar parte de su consejo de administración. También invitaron a su hija Victoria a unirse a él en la junta tres años después. Leonid formó parte de la junta hasta que su empresa fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos en 2021.

: El presidente del proveedor de gas natural también dirige su propia Fundación VAC, que ha otorgado subvenciones a muchos museos, incluidos el y el . En 2013, el New Museum lo invitó a formar parte de su consejo de administración. También invitaron a su hija Victoria a unirse a él en la junta tres años después. Leonid formó parte de la junta hasta que su empresa fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos en 2021. Vladimir Potanin: El presidente del conglomerado de recursos naturales Interros y ex primer viceprimer ministro de Rusia donó 6,5 millones de dólares al Kennedy Center en Washington, incluida la financiación de un nuevo espacio de reuniones llamado Russian Lounge. También fue uno de los principales donantes del museo Guggenheim y formó parte de su consejo de administración durante veinte años antes de renunciar a raíz de la invasión de Ucrania el pasado 2 de marzo.

Blanqueo reputacional

Las contribuciones benéficas ayudan a «blanquear la reputación» de los donantes y sus empresas. Mantienen a los donantes conectados con lo que el New York Times describe como una «audiencia estadounidense de alto poder», incluso cuando sus empresas están bajo sanción, precisamente lo que las sanciones pretenden prevenir.

La financiación de exposiciones prorrusas en los principales museos, ballets y parques históricos suaviza la imagen de Rusia como un régimen agresivo. Podría decirse que las donaciones a los grupos de expertos en políticas podrían dar a los donantes una voz en la formación de la política y las actitudes de los Estados Unidos hacia la propia Rusia.

Evidentemente, no hay evidencia de que alguna de estas actividades caritativas haya estado directamente relacionada con Vladimir Putin, pero está claro que sirven a sus propósitos. Según el New York Times las donaciones de los oligarcas «se asemejan a ramos de flores para el Sr. Putin, quien es conocido por sonreír ante los esfuerzos por proyectar el interés nacional en el extranjero». De hecho, un experto en Rusia afirmó al mismo periódico sobre la caridad de los oligarcas rusos que «esto es lo que haces si no quieres hacer algo más sucio».

El informe, además señala que las asombrosas donaciones de los oligarcas rusos plantean grandes interrogantes sobre el cuidado con el que las organizaciones benéficas revisan las donaciones de personas adineradas. Además, el documento resalta la necesidad urgente de cambios en la forma en que estas instituciones supervisan tales donaciones y, sobre todo, la metodología de supervisión del gobierno estadounidense.