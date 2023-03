Putin se muestra partidario de las propuestas de Xi Jinping para la paz en Ucrania

El presidente chino, Xi Jinping, ha abandonado el Kremlin sobre las 21.00 pm, hora de Moscú después de un día completo de conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin. La reunión, según ha informado la agencia rusa de noticias Tass ha durado unas seis horas.

Durante el encuentro, Putin y Xi Jinping han mantenido negociaciones tanto en el contexto limitado, como en el más amplio. Han firmado declaraciones conjuntas sobre el desarrollo de la cooperación entre los países y posteriormente han dado ruedas de prensa a los medios.

Propuesta de paz

Según BBC, Putin ha asegurado que el plan de paz propuesto por China sobre Ucrania «puede ser la base para resolver el conflicto». El presidente ruso ha indicado que el plan planteado por Xi Jinping podrá presentarse cuando «Occidente y Kiev estén listos».

El plan, de 12 puntos, se dio a conocer hace un mes, y pide conversaciones de paz y respeto por la soberanía nacional. También se detalla la necesidad de poner fin a las sanciones contra Rusia.

«Creemos que muchas de las disposiciones del plan de paz presentado por China están en consonancia con los enfoques rusos y podrán tomarse como base para un acuerdo de paz cuando estén listos Occidente y Kiev«, ha asegurado Putin.

Xi Jinping ha logrado recientemente ejercer un papel de mediador entre Arabia Saudí e Irán, lo que supone sin duda un gran logro, que pretende mantener ahora negociando la paz entre Rusia y Ucrania.

«Quiero enfatizar que en el plan ucraniano nos guiamos por los principios de la Carta de Naciones Unidas. Nos adherimos a una posición objetiva e imparcial», ha subrayado Xi Jinping, después de que, tras presentar sus doce puntos, el Secretario General de la OTAN acusase a China de no ser equidistante en este conflicto.

No hay alianza político-militar entre Rusia y China, sino algo superior

Otro de los puntos que ambos líderes han querido dejar claros es que «las relaciones entre Rusia y China, si bien no son una alianza político-militar, similar a las alianzas establecidas durante la Guerra Fría, son superiores a esa forma de interacción entre Estados. No tienen el carácter de bloque de confrontación y no están dirigidas contra terceros países».

Moscú ha reconocido que Taiwán es parte de China.

A favor de usar el yuan chino

Putin ha confirmado también que Rusia está a favor de utilizar el yuan chino en los acuerdos entre la Federación de Rusia y los países de Asia, África y América Latina. De esta manera, queda patente que la cooperación entre Rusia y China se ampliará.

Gasoducto Poder Sibera 2

Otro de los acuerdos fundamentales del encuentro es el que fija la construcción del gasoducto Poder de Siberia 2, que unirá la red energética de Rusia con la de China a través de Mongolia. Esta nueva vía podrá suministrar 50.000 millones de metros cúbicos de gas.

Rusia ha ofrecido a China los mercados que han dejado libres las empresas occidentales que han abandonado el país por la guerra de Ucrania. «Estamos dispuestos a apoyar a las empresas chinas para sustituir las producciones de las empresas occidentales que abandonaron Rusia«, ha señalado Putin al comienzo del encuentro.