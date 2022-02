Putin reconoce la independencia de Lugansk y Donetsk

- Publicidad-

El anuncio en sí no fue una sorpresa ya que se publicó la transmisión de la reunión de seguridad y llamó a Macron y Scholz para informarles de antemano. Inmediatamente después del anuncio, se transmitió un video separado de él firmando los decretos.

Antes de hacer el anuncio oficial, dio una larga lección de historia. Luego habló sobre cómo se controla Ucrania desde el exterior, incluidos los tribunales. Dijo que la corrupción es cada vez peor y que los rusos estaban siendo atacados.

Luego pasó a criticar la expansión de la OTAN y el constante envenenamiento de las relaciones de Estados Unidos con Rusia.

De momento no comentó nada sobre las condiciones para Luhansk y Donetsk, pero en todo momento habló de toda Ucrania. Esto podría ser una estrategia para convencer a Ucrania que no luche por las regiones antes mencionadas , en otras palabras que no se arriesgue a una guerra más amplia para todo el pais.

Putin dijo que exigió a Ucrania que detuviera todas las hostilidades de inmediato.

No ofreció ninguna pista sobre las preguntas clave sobre cuáles serían las fronteras o cuánta defensa militar proporcionaría Rusia.

Sí firmó un acuerdo de amistad y cooperación con las repúblicas, y eso incluye la cooperación militar.

En primer lugar, los separatistas controlan menos de la mitad de la región de Luhansk/Donetsk. Si Putin intentara reconocer a toda la región como independiente, sería una gran escalada. Eso indicaría una intención rusa de hacer retroceder al ejército ucraniano y es el tipo de cosa que probablemente significaría una guerra a gran escala. Pero particularmente creo que Putin no lo hará.

Está claro que dentro de las fronterasexisten actualmente la LPR y la DPR, dada la ocupación por parte de las tropas ucranianas de una parte considerable de las regiones de Donetsk y Luhansk. La frontera administrativa realmente podría ser una opción aquí.

Otra área gris está alrededor de la línea exacta del borde de quién controla qué. Durante varios acuerdos y cese al fuego hubo diferentes fronteras y reglas con algunas fuertemente cuestionadas y otras levemente cuestionadas.

Aquí hay una ilustración:

Nadie quiere una guerra. Esto parece estar claro porque nadie se va a pelear por unos metros por aquí y otros metros por allá, pero la gran capacidad estratégica de Vladimir Putin puede dar grandes sorpresas , generar incógnitas y una de ellas podría ser dejar sin aclarar las respectivas fronteras, a esto sumamos el ya solicitado apoyo militar que han solicitado las regiones de Lugansk y Donetsk a Rusia para su defensa.

Como en todos los conflictos, esto puede salirse de control fácilmente.

