Puigdemont vuelve a distanciar a los ministros Ábalos y Belarra

Puigdemont vuelve a distanciar los ministros Ábalos y Belarra. Mientras la de Unidas Podemos es partidaria de que el ex president pueda regresar a España sin ir a la cárcel, el socialista considera que «es un fugado de la Justicia«.

Junto lo contrario es lo que defiende la ministra de Derechos Sociales, según reconocía en una entrevista en RAC1.

La futura Ley de Vivienda, que aún no ha pasado por el Consejo de Ministros por las diferencias que aún mantienen los departamentos de Vivienda y de Derechos Sociales al respecto, es el otro tema que marca las distancias entre los socialistas y los de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros.

Huída de Carlos Puigdemont

Para Ábalos no se puede comparar a aquellos que asumieron sus actos con la Justicia a la huída de Carles Puigdemont. Por ello, entendería el indulto a los presos catalanes, pero no de quienes huyeron para no enfrentarse a la Justicia.

Responde así a las declaraciones que Belarra había hecho en

En una visita del ministro de Transportes a Ponferrada, Ábalos defiende que «creo que hace tiempo tenía que haber vuelto a España para comparecer ante la Justicia y atender los reclamos que hay sobre él».

A su juicio, no es el momento para incidir en que no es el momento para «mezclar unas figuras y otras» con las de los indultos.

Así el asunto catalán vuelve a marcar distancias entre el número dos de Ferraz y quien aspira a liderar Unidas Podemos tras la marcha de Pablo Iglesias. Los ministros Ábalos y Belarra representan las dos caras de una misma moneda del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez.

Sobre la posibilidad de que Oriol Junqueras esté en la mesa de negociación, Ábalos ha sido tajante: «Es una mesa entre gobiernos».