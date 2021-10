¿Puede haber un gobierno PP/VOX en España?

- Publicidad-

Es posible naturalmente. Si los ciudadanos les otorgan los votos suficientes que, sumados con lo que resta de C’s, les da una mayoría parlamentaria que les permitiría en una primera o segunda votación formar gobierno. A mí, personalmente, se me hace difícil imaginarlo y, todavía más entenderlo, pero no tendría otro remedio que aceptarlo.

Tanto un partido como el otro no me inspiran mucha confianza, por la forma que se expresan y el talante que, hasta el día de hoy me han demostrado, creo que no sería bueno por España y añadiría que perjudicaría al País Vasco y Cataluña debido a su particular visión que no contemplan ni admiten la plurinacionalidad del estado y volveríamos a la «Una, Grande y Libre» de tiempo atrás que parece gustarles.

Las encuestas apuntan que la posibilidad existe, pero también sabemos que estas se pueden manipular y, según qué medios las publiquen podremos tener dudas razonables de su autenticidad. Del PP ya lo sabemos todo o casi. ¿Pero que sabemos de Vox, de su programa, las personas que están delante, de donde vienen, cuál es su forma de pensar…?

Los invito a ver un video donde algunas de estas preguntas, no todas, nos dan algunas respuestas.

Muchas veces me he preguntado el porqué del nombre de VOX, ellos dicen que es la traducción del latín (VOZ). Parece correcto, pero hay otra versión que ha hecho correr por las redes el abogado Pere Fajula que, de acuerdo con el ideario del partido resulta, cuando menos, muy significativo. Fijémonos en su contenido:

Entre los años 1933 y 1945, el servicio de propaganda de la Alemania nazi publicó en varios idiomas, incluido el español, una revista de propaganda fascista ilustrada denominada VOX.

La revista pretendía, en un tono casual, difundir propaganda de la Alemania nazi para elevar su imagen y atacar los enemigos de Hitler, que básicamente eran: comunismo, Stalin; Los judíos y los presidentes de los Estados Unidos y Gran Bretaña, Roosevelt y Winston Churchill.

Sus páginas interiores fueron escritas en varios idiomas, simultáneamente. La edición estuvo a cargo del Ministerio de Asuntos exteriores de la Alemania nazi, que tuvo como uno de sus máximos exponentes Joachim von Ribbentrop, condenado a muerte en los juicios de Núremberg.

Por cierto, entre 1941 y 1942, el embajador franquista en la Alemania nazi fue Eugenio Espinosa de los Monteros.

Volviendo a la pregunta que encabeza este artículo permítanme que ceda la palabra a la periodista de Público, Ana Pardo de Vera, que de forma clara y diáfana dice lo que yo pienso y que espero que lo piense mucha gente.

Pienso que España necesita una reforma de arriba abajo en su planteamiento. El régimen del 78 está caducado y hace aguas por todas partes, políticamente, financieramente, judicialmente e incluso culturalmente. Nadie se ha atrevido a modificar la Constitución que todos sabemos en qué momento y circunstancias se llevó a cabo. Ahora bien, dudo que la dupla PP/VOX lo puedan hacer, más bien opino que la dejarían todavía peor de cómo es actualmente.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Creen que estos partidos disfrutan de la credibilidad suficiente para llevar a cabo esta tarea? ¿Confían que con ellos al poder se resolverán los problemas que nos afectan a todos? ¿Respetarán de verdad las nacionalidades que integran el estado español o… anularan las autonomías volviendo a un franquismo con disfraz democrático? Merece la pena pensarlo muy bien antes de emitir el voto. ¿No lo creen ustedes así?