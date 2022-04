PSOE, Podemos y Más Madrid reclaman la comparecencia de Concepción Dancausa tras la exclusiva de Diario16 sobre los presuntos abusos sexuales a una menor tutelada

- Publicidad-

La denuncia por presuntos abusos sexuales reiterados presentada por una menor tutelada de la Residencia Infantil Chamberí sobre la que Diario16 informó en exclusiva, ha provocado la reacción de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid –PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos– que piden la comparecencia de la consejera de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Concepción Dancausa.

La diputada socialista y portavoz de Políticas Sociales y Familia, Lorena Morales, ha anunciado el registro de varias peticiones de información, preguntas orales y escritas, y la solicitud de comparecencia de la consejera.

«Este caso concreto nos parece muy grave. Creemos que la consejera tiene que dar explicaciones ya, y se las vamos a pedir. Por un lado, tiene que explicar si no tenía conocimiento de esto que estaba pasando y qué medidas está adoptando respecto al centro, puesto que la menor lo que denuncia es que ella sí que se lo comunicó a la dirección del centro. Y, en cualquier caso, desde el 27 de febrero que la menor registra la denuncia, qué medidas se han tomado para esclarecer lo ocurrido y para proteger a la menor. Para esclarecer si la menor lo comunicó y el centro no lo trasladó a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, y para proteger a la menor, porque sigue estando en ese centro, en Chamberí»

Casi 4.000 menores bajo el amparo de la Comunidad de Madrid

Morales se ha referido al Sistema de Protección de la Infancia «que adolece de graves deficiencias. Desde el Grupo Socialista no planteamos, en su momento, cuando el Caso Sana, una comisión de investigación porque no queremos buscar culpables, sino abordar la problemática que tiene el Sistema de Protección a la Infancia en su conjunto, con todas sus aristas, entre todos y con expertos. Y es lo que vamos a volver a plantear. El PP y Vox nos tumbaron en tres ocasiones la Comisión de Estudio por minucias técnicas. Estamos hablando de las menores y los menores más vulnerables que son los niños y niñas que están en desamparo y que la Comunidad de Madrid tiene que ser su familia y tiene que velar por ellos como si lo fueran».

Según la diputada socialista, «no se puede olvidar que estamos hablando de casi 4.000 menores en Madrid que están bajo el amparo de la Comunidad, 1.500 de ellos en acogimiento residencial. Somos la segunda comunidad con más niños de menos de 3 años en centro, que incumplimos la Ley del 2015, de Mariano Rajoy, de Protección a la Infancia».

No es un caso aislado

Por su parte, el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, ha manifestado que en la reprobación que su grupo solicitó de la consejera en la Asamblea de Madrid, a raíz del Caso Sana, «advertimos de que negar esa reprobación era posibilitar que se produjeran nuevos casos. Y no sé si esto que ha sucedido ahora tiene relación o no con la negligencia que, a nuestro juicio, hay en la Consejería de Políticas Sociales. Pero nos preocupa mucho porque no es un caso aislado, empiezan a salir casos de forma recurrente en los que se ve comprometida la integridad de menores que están tuteladas».

Un Sistema de Protección de Menores low-cost

Delgado ha afirmado que «cuando uno establece un Sistema de Protección de Menores low-cost, pues tiene resultados low-cost. Se está externalizando la protección de los menores más de un 90% en los centros, con educadores mal pagados, con una rotación enorme, con macrocentros donde se hacinan niños, pues los resultados, obviamente, no son los mejores».

También se ha mostrado «escandalizado por cómo ha pasado por encima de la Operación Sana, no sólo la Comunidad de Madrid, sino, en general, el ecosistema político-mediático de la Comunidad de Madrid. Ha comprado la versión de la consejera de que esto está bajo secreto de sumario y, por tanto, no se puede hablar, así que asunto cerrado hasta que hable un juez, ¿no? Y esto no es así. Nosotros no queremos saber ningún dato que pueda comprometer a las menores, pero sí queremos saber qué medidas se tomaron una vez que la Comunidad tuvo notificación de que estaban pasando cosas. Eso no lo protege el secreto del sumario. Y no se nos ha dado ni una sóla explicación. Cuando salta el caso de las menores tuteladas, lo que le planteamos a la consejera fue: oiga, inmediatamente que un centro tiene constancia de esto se dirige al técnico de referencia de la menor, éste lo debe llevar a la Comisión de Tutela. Y en esa Comisión se deben de tomar medidas. Queremos saber cuando se ha producido esa Comisión de Tutela y qué medidas se han tomado. Y no hemos sido capaces de que alguien nos de esta información».

En este sentido, Más Madrid solicitará la comparecencia de la consejera en Comisión, «porque además nos prometieron una auditoria de los centros de menores, cuando sucedió lo de la Operación Sana, y no hemos vuelto a tener noticias de esa auditoria», ha comentado Delgado.

La responsabilidad de la consejera

Para describir la gestión de Concepción Dancausa, el diputado ha dicho que «cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de cómo es el Sistema de Protección de Menores se lleva las manos a la cabeza de que una consejera esté diciendo que fuera del centro no es responsabilidad suya la tutela de las niñas. Oiga, claro que es responsabilidad suya. ¡Faltaría más! Otra cosa es que usted no pueda controlar al cien por cien, como yo no puedo controlar lo que hace mi hijo fuera de casa al 100%. Ahora bien, si cada vez que la niña sale del centro vuelve con síntomas de haber consumido drogas o te la trae la Policía diciendo que se estaba prostituyendo, tú tienes que tomar cartas en el asunto. No pueden pasar meses sin que tu hagas nada. Claro que es responsable de lo que le pase, a todos los efectos, de lo contrario no se le retiraría la tutela a los familiares. Una madre podría decir lo mismo. Oiga, mire, yo fuera de casa no sé lo que hace mi hija, y eso no es así. Es escandaloso. Esta mujer tenía que haber dimitido. Y tanto Vox como el PP impidieron su reprobación en la Asamblea con lo cual nos preocupa que esto se repita más veces».

Intereses económicos: la posible mano negra

Finalmente, Emilio Delgado, ha puesto el foco en los posibles intereses económicos de determinadas empresas privadas por perpetuar una situación cada vez más insostenible.

«Hay un maridaje evidente entre determinadas empresas y los gobiernos del PP y la Comunidad de Madrid. No es casualidad que haya siete u ocho empresas que lo mismo gestionan residencias de mayores que residencias de protección infantil que servicios de atención a domicilio, que de repente son constructoras que de pronto aterrizan en sectores de lo social, que no es que les haya brotado un interés social de golpe, sino que han visto un terreno cerca de los presupuestos públicos. Estos liberales son muy liberales, pero siempren andan cerca de los presupuestos públicos, de los que se nutren. Y a través de esos presupuestos están teniendo acceso al campo de los social. Sí, claro que hay intereses que coinciden y se alinean entre grupos privados muy potentes en la Comunidad de Madrid y el gobierno del PP. Exigimos que los presupuestos públicos vayan para los madrileños, no para cuatro empresas. Es decir, un sistema público de protección de calidad en el que lo prioritario sean las personas. En este caso, los niños y las niñas».

«Creemos que no debería haber niños y niñas de 0 a 6 años en centros de menores»

Desde Unidas Podemos, la diputada Paloma García Villa ha explicado que «los centros de menores, no sólo de la Comunidad, sino que creemos que también, en España y en Europa, están mal pensados, mal gestionados. Ya vimos lo que pasó con el Caso Sana, y ni siquiera el Gobierno de la Comunidad de Madrid tenía constancia de los hechos. Y la Residencia Infantil Chamberí, que ha tenido varios problemas. Creemos que hay que cambiar el modelo de centro de menores y, sobre todo, hay que prevenir en el seno de las propias familias para que la intervención, para que la tutela sea solamente en casos excepcionales y hacer más probable el acogimiento familiar. Hay muchos niños y muchas niñas que están en centros de menores durante toda su infancia y adolescencia. Creemos que no debería haber niños y niñas de 0 a 6 años en centros de menores. Sería muchísimo mejor el acogimiento familiar: intervenir con sus propias familias para que vuelvan con ellas. Sólo un 12% vuelve con sus familias y un 13% tienen acogimiento familiar. Los niños y las niñas no tienen que estar institucionalizados. Simplemente eso sería en caso de urgencia y, por supuesto, la poca preocupación que tiene la Consejería de Políticas Sociales y que tiene el gobierno de Ayuso con los niños, niñas y adolescentes madrileñas que tienen que estar en tutela, pues hace que pase esto»

García Villa, ha recordado que Unidas Podemos está intentando que se apruebe una Ley de Infancia «muchísimo mejor que el anteproyecto que está presentando ahora mismo el PP de la Comunidad de Madrid. Intentaremos que se fomente el acogimiento familiar, que los centros de menores solamente sean útiles en casos excepcionales. Y que en ese caso se cuente con plantillas suficientes, con mejores recursos, con formación a profesionales, con formación a niños y niñas -formación en Igualdad, formación feminista- y creemos que esto es una barbaridad que no tiene que volver a pasar en la Comunidad de Madrid», ha concluido.