Proyectos de bricolaje para mejorar el bienestar

- Publicidad-

Tanto las actividades sociales como las manualidades han demostrado tener una alta eficacia para mejorar la salud mental y el bienestar. Esto es algo que viene avalado incluso por la OMS, organización que no duda en recomendar diversas actividades relacionadas con la artesanía y el bricolaje, ya sea de forma individual o en grupo, por sus positivos efectos emocionales y mentales.

Bricolaje: una actividad llena de ventajas

Aunque en muchas ocasiones se piensa en esta actividad como un recurso para ahorrar a la hora de reparar cosas en casa, lo cierto es que presenta otras muchas ventajas.

Para empezar, puede realizarse tanto en grupo como en solitario. Es verdad que hacerlo en pareja o con amigos tiene beneficios a nivel social que son indiscutibles, y es que no hay nada como compartir un proyecto para estrechar lazos con cualquiera de los que tenemos cerca. Esto incluye también a los más pequeños, aunque en ese caso, hay que tener en cuenta que hacer algunas tareas con los niños va a requerir de una especial vigilancia para evitar accidentes con herramientas u otros materiales.

Para dar rienda suelta a la creatividad, hay una gran variedad de proyectos disponibles para llevar a cabo de la forma más cómoda posible: desde hacer casetas para nuestras mascotas, como perros o pájaros, a construir muebles decorativos para tu hogar. Lo más importante es tener en cuenta que no necesitas hacer una gran inversión para disfrutar de esta actividad, ya que te bastará con lo que hay en esta lista:

una caja de herramientas completa,

un espacio de trabajo seguro,

accesorios de protección para manos y ojos.

Ideas de proyecto para hacer en casa

Un primer proyecto que puedes elegir para realizar en solitario o en familia es el de darle a tu mascota un lugar para protegerse y estar tranquilo. Esto, además, tiene el beneficio de disfrutarlo junto a tu animal de compañía, algo que también tiene muchas ventajas para tu salud mental.

Para este proyecto necesitas unos listones de madera, una sierra de calar o una segueta si no quieres usar herramientas eléctricas y un poco de cola para madera. Construye una pequeña cabaña (puedes encontrar muchos tutoriales online) y pon dentro una cama para animales para conseguir un confort total para tu mascota. Al terminar, hazte con un poco de pintura para madera y decórala. Recuerda que, si la vas a colocar en el exterior, tendrás que aplicar un tratamiento para la lluvia para que no se estropee y dure más.

Con una dificultad similar al proyecto anterior, hacer una librería a tu gusto es algo que puede convertirse en uno de tus mejores pasatiempos. Solamente necesitas varios tablones de madera, las herramientas habituales como destornilladores y martillo, y tornillos y clavos adecuados para este material. Lo bueno es que, lejos de la uniformidad de las librerías que venden en cualquier tienda, vas a contar con una pieza que será completamente única. Decórala como quieras, píntala de tus colores favoritos y, si tienes un poco de pericia, crea dibujos y relieves para dar forma a un mueble que nunca pasará desapercibido.

No todo en el bricolaje tiene que crearse desde cero. Hay muebles que solo necesitan un poco de mimo para recuperar todo su esplendor o para alcanzar una nueva vida. La renovación de muebles antiguos está muy de moda, ya que, además de un entretenido pasatiempo, evita el consumo innecesario contribuyendo a una economía doméstica más sostenible. Aquí vas a necesitar productos específicos según el material del mueble, ya que no es lo mismo restaurar uno de madera que uno de metal. En general, son productos muy accesibles, por lo que difícilmente te tendrás que preocupar sobre si encuentras o no lo que necesitas.

En resumen, salta a la vista que existen algunos proyectos que son bastante fáciles y amenos y que se pueden llevar a cabo en casa con pocos y económicos materiales. Se trata de una manera interesante de mejorar tu salud mental y, al mismo tiempo, disfrutar más del día a día.