Protege tu hogar en vacaciones

Se acercan meses en los que seguramente no estaremos tanto en casa. Las ansiadas vacaciones son tan esperadas para nosotros como para los intrusos; y es que la temporada estival es la preferida también para los amigos de lo ajeno, que aprovechan nuestras escapadas al pueblo, a otra ciudad e incluso a otros países para robar. Es cierto que ninguna medida puede asegurarnos la tranquilidad absoluta, pero hay sistemas de seguridad que pueden dejarnos bastante tranquilos. Las alarmas para hogares y segundas residencias son un excelente ejemplo. Detectores de movimientos, cámaras, infrarrojos y alarmas sonoras que podrán mantener protegido nuestro hogar durante nuestras vacaciones o nuestra segunda residencia cuando volvamos a la rutina.

Lo cierto es que no todas las alarmas son iguales. A la hora de contratar alarma para casa, podemos encontrar una amplia variedad de opciones, desde sistemas de detección con sensores más sofisticados, alarmas que se conectan a nuestros dispositivos móviles o hasta alarmas conectadas a una central de alarmas (CRA).

Este tipo de alarmas no están conectadas a una CRA, por lo que sonarán, podrán darnos avisos, pero no mandarán a la policía. Sin embargo, estas alarmas son ideales si no queremos pagar cuotas mensuales y pueden funcionar muy bien como medida de disuasión ante la incursión de extraños en casa.

- Publicidad-

Estas alarmas pueden contar con un sinfín de dispositivos. Podemos, por ejemplo, comprar alarmas con cables. Son un poco más caras y sus componentes están todos conectados unos a otros. Si no quieres que se vea el cableado, la mejor opción será ocultarlo con obra.

Por otro lado, también están las alarmas conectadas de forma inalámbrica. Estas utilizan señales infrarrojas para conectar todos los componentes.

Podemos encontrar, también, alarmas que estén conectadas a nuestros dispositivos móviles. De esta forma, si un intruso llega, se nos mandará un aviso para que nosotros mismos avisemos a la policía. Serían un poco más caras que las que simplemente suenan para disuadir la entrada del ladrón.

Las alarmas conectadas a una central de alarma requieren una cuota mensual, pero a cambio nos dan un plus de tranquilidad; y es que sabemos que en cualquier momento nuestra casa estará monitoreada para comunicar la entrada de un intruso a una central receptora de alarmas.

Son muchas las empresas que podemos encontrar en esta tipología de alarmas. Lo bueno es que con ellas nuestra casa estará protegida las 24 horas y los 365 días al año.

Entre los servicios que nos ofrecen estas empresas gracias al pago mensual de una cuota, encontramos la instalación completa de la alarma, el aviso directo a la policía más cercana a nuestra vivienda en caso de robo, la protección contra los okupas, un mantenimiento periódico de nuestra alarma para poder revisarla a fondo, el servicio técnico 24 horas por si hay cualquier problema con nuestros dispositivos de detección y, ante todo, la tranquilidad de saber que alguien está vigilando nuestra vivienda cuando nosotros no estamos en ella.

Si instalamos una alarma con conexión a CRA, además de todos los dispositivos que vamos a mencionar, también deberemos encontrar el lugar para colocar un panel de control. Este panel de control será el centro de la alarma. Pueden ser muy diferentes dependiendo de la empresa que contratemos, pero básicamente te permitirá activarla y desactivarla rápidamente, así como ponerte en contacto con la central de alarmas.

Los sensores de movimiento son un dispositivo muy usado en las alarmas para hogares. Esto es debido a que funcionan incluso con unas condiciones bajas de iluminación. Existen, a su vez, muchos tipos diferentes: con cámara incorporada, sensores ciegos etc.

Las cámaras de seguridad han sido desde hace mucho tiempo el recurso más empleado en esto de las alarmas. Con estas cámaras, las alarmas actuales pueden verificar si hay un problema real o si simplemente se trata de un fallo. También puede ser que la alarma salte por un pequeño movimiento en el interior de la vivienda. Estas cámaras facilitan la comprobación.

Con la llegada de los móviles inteligentes, las alarmas han evolucionado también. Ahora no sólo podemos conectar nuestra casa a una central de alarmas, podemos, además, tener nuestra casa vigilada a través de nuestros móviles. Con una aplicación, podrás ver todas y cada una de las cámaras que tengas instaladas en casa y controlar el sistema de seguridad.

La tecnología avanza mucho, pero hay herramientas que siguen siendo útiles como elementos de disuasión. Los carteles informativos son un excelente ejemplo. Es muy habitual verlos en las viviendas que tienen alarma. No esconden nada, realmente están avisándolo, pero esto puede ser suficiente para que los ladrones busquen otro blanco mucho más sencillo y pasen de largo nuestra puerta.