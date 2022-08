Prospecto para dudacionistas

- Publicidad-

¡ATENCIÓN! Este artículo no es de un medicamento pero contiene información que usted puede necesitar. Lea detenidamente las instrucciones de uso y en caso de duda consulte todas las versiones. Le advertimos de que aquí encontrará bases para un cambio de paradigma necesario en estos momentos de conminación que vivimos. Siga leyendo si quiere empezar a entender qué está pasando a nivel mundial en frentes sanitarios u otros como la economía, la política, la sociedad o en los medios de comunicación. Sus hilos son movidos por los mismos.

1- CONOCIMIENTO Y CONSCIENCIA: QUÉ SON Y PARA QUÉ SE UTILIZAN. Conocer es averiguar por medio de capacidades intelectuales la naturaleza, cualidad y relaciones de las cosas y así poder decidir y actuar en relación a ello. Se basa en investigar. La consciencia es, según la RAE, «la capacidad del ser de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella».

Leer las noticias que selecciona y edita la tele, los periódicos o Facebook para usted es parte de un algoritmo diseñado por y para la gran manipulación social en la que nos tienen cautivos. Allí no se encuentra el conocimiento. Pregúntese: ¿Son los expertos que mencionan realmente expertos? ¿Todos piensan lo mismo? ¿Ocultan información? ¿Mienten? ¿Se contradicen? ¿Censuran?

2- ANTES DE TOMAR CONOCIMIENTO Y CONSCIENCIA. Debe saber que las creencias hasta el momento establecidas en su mente pueden verse fuertemente alteradas. Solo si decide tomar conocimiento y consciencia sabrá de lo que estamos hablando. Una vez se toma consciencia, es complicado revertirla.

No hable sin conocer toda la información, ¿se ha parado a analizar qué dicen los datos objetivos o los científicos censurados? ¿Opina desde el conocimiento o en base a noticias que ofrecen medios totalmente vendidos?

3- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES. Al principio puede resultar doloroso asimilar la información, pero solo si se da cuenta de la necesidad de investigar podrá actuar en consecuencia. Muchos aspectos de nuestras vidas dependen de nuestra capacidad crítica. Tras su uso, día a día encajará piezas del rompecabezas hasta entender el puzle una vez acabado.

Información adicional: no es necesario ser Doctor cum laude para ello. ¡Estamos de suerte!

4- CÓMO TOMAR CONOCIMIENTO Y CONSCIENCIA. Para su efectividad, no se deje engañar más. Hay datos disponibles para entender muchas cosas. La mayoría de medios de comunicación comparten propiedad con grandes farmacéuticas y grandes empresas, tienen muchos intereses en juego, siguen instrucciones, financian a médicos e instituciones entre otros y no permiten ofrecer ciertas informaciones.

Simplemente acuda a todas las fuentes posibles, son muchas más de las que imagina. Pregunte. Dude. Escuche. Reflexione.

5- EFECTOS SECUNDARIOS. Si toma conocimiento y consciencia corre usted el riesgo de ser etiquetado como negacionista, algo que seguramente romperá muchos de sus esquemas. También de los esquemas que otros tenían preparados para usted. No se preocupe, no será contraproducente, sino que mejorará su intuición, capacidad crítica y sentido común. El saber no ocupa lugar. No se centre en la etiqueta sino en el contenido.

Puede que al final se pregunte: ¿por qué tú lo sabías y yo no? El escenario en el que vivimos no se ha creado espontáneamente, ya lo simularon ‘asombrosamente’ en octubre de 2019 en el evento 201, la Fundación Rockefeller en 2010 también elaboró un informe sobre ello (entre otros), hay mucha ingeniería social detrás… y mucho poder concentrándose, en especial tras la II Guerra Mundial. El control estratégico ejercido a través del estudio del comportamiento humano con la ayuda del dinero trabaja sin descanso, tienen sus medios y sus fines. Todos hemos oído que pocos manejan los hilos del mundo, cuando te informas y lo entiendes, TODO CAMBIA.

En cuanto a esta pandemia COVID19 hay verdaderos expertos que informan sin conflictos de interés, con admirable valentía y lo que ha sucedido es que han sido desprestigiados y silenciados por el sistema. Su conocimiento no era compatible con sus planes. ¡ADVERTENCIA! Buscar en GOOGLE es el primer error, no confunda lo que allí te dicen que dicen con lo que dicen realmente. A día de hoy, mientras aprueban más leyes que coartan la libre expresión, todavía es posible escucharlos y emitir un juicio libre con ambas caras de la moneda sobre la mesa. Escuche a la Dra. Karina Acevedo (mi primera semilla del despertar); al biólogo Fernando López-Mirones (habla claro, clarito); al Dr. de Benito; a la Catedrática Martínez Albarracín; a Jon Ander Etxebarria, ex decano del Colegio de Biólogos; a la Dra. Nadiya Popel y un largo y extenso etcétera a nivel nacional e internacional. Ellos pondrán en jaque muchas POSICIONES y DECISIONES que usted ha podido tomar sin conocimiento ni consciencia.

No hay que olvidar las primeras informaciones que abren el camino. Las primeras informaciones basadas en evidencias siguen siendo semillas germinando. ¿Os acordáis del primer debate científico (COVID19) en 2021 con la presencia de la ex ministra de sanidad María Luisa Carcedo, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid Manuel Martínez Selles y los médicos por la verdad Ángel Ruiz Valdepeñas, el Dr. Juanjo Martínez y la Dra. Natalia Prego Cancelo? El debate es la fuente del despertar. La efectividad del contenido de este prospecto depende de ello.

Expandamos información.

¡Tomemos más conocimiento y consciencia!