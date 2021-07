Prólogo del libro “como cartas escritas” de Ligia Calderón

- Publicidad-

Todos hemos llegado a este mundo para cumplir un grandioso propósito y entre más temprano logremos a descubrirlo nuestra existencia tendrá majestuosa relevancia. El éxito de la vida es una decisión personal de nuestras decisiones de hoy y serán los resultados del mañana, si aún no has definido qué o cuál es tu objetivo en este mundo, no sigas perdiendo más el valioso tesoro de tu tiempo, decide hoy a darle brillo a cada minuto de tu respiración y hazlo de la mano, del trabajo, amor, pasión, autodisciplina, solidaridad, persistencia, gratitud, lealtad, respeto y responsabilidad.

Como cartas escritas, (Editorial Kuélap, Lima Perú, julio 2021) es un poemario de la escritora, poeta y pintora costarricense Ligia Calderón, desde su condición como artista, poeta, emprendedora y sobre todo como ser humano hace un llamado desde la palabra, desde el arte a vivir una vida preciada guiada por el extraordinario mundo de la solidaridad, amor, gratitud y humanismo, en un lenguaje sencillo de comprender nos comparte un mensaje de considerable brillantez entre poesías, cartas, canciones, pensamientos e ilustraciones, cordialmente nos insta a vivir con entusiasmo sin importar lo confuso del presente; nos invita a vivir lejos del mundo tóxico, lejos de las apariencias, lejos de la envidia, lejos de todo lo perverso que respira sobre la faz de la tierra, lejos de la vanidad y material. Cito unos versos del bello poema “El mundo Está Pintado de Color”:

Que brille nuestro mundo

más que una estrella en el universo,

para que no se desvanezca cada día,

que nos tomemos de las manos y unamos nuestro aceite,

que la lámpara se encienda, y no muera la vida.

Este libro en una gran mayoría provocará que vivan la vida con otra perspectiva diferente a la que han venido viviendo hasta el presente, despertará en ellos (as) talento y noble gratitud. La vida es un deleite irrepetible, es un tesoro único e invaluable, tristemente no todos aprecian distinguida e incomparable virtud, en estas páginas la poeta nos comparte un torbellino de reflexiones sobre el seductor significado de coexistir. Como seres mortales que somos tenemos sentimientos y emociones, pero a veces no apreciamos la presencia de las personas, desde que llegó la Covid-19, le hemos dado más valor a la vida y a las personas; Ligia en el poema “silencio, silencio”, nos hace meditar sobre el distanciamiento social que ha provocado la pandemia y resalta la importancia de los besos y abrazos, cito:

Los besos y los abrazos que ya se habían distanciado, ahora se anhelan con el alma.

Hoy es un nuevo día, para cantarle a la vida con mucho amor, y seguir dándole color y sentido a nuestra historia, hoy es la oportunidad perfecta para repartir sonrisas acompañadas de dulces palabras que inspiren; hoy es el día ideal para compartir entre cálidas sonrisas un café, un abrazo, una caricia, una anécdota, un libro que te aporte conocimiento y enseñanzas que perduren para siempre en ti, tal como éste. Tu misión en este mundo es darle realce a la historia, el contenido de este libro te inspirará a vivir y a luchar cada día por un legado de prestigio universal e inmortal, en estas líneas leerás esas palabras que inyectan genuina motivación, te contagiará de la vibra positiva que nos transmite su autora a través de su creación poética. Para ti que estás viviendo momentos difíciles te dará fe, esperanza e iluminación donde insta a seguir trabajando con firmeza por esos proyectos que hasta este momento no se han realizado.

Desde el instante que comiences a leer estos poemas por todo tu cuerpo irá a recorrer con espíritu deslumbrante una sensación indescriptible que hará que vivas el resto de tu vida con sublime delicadeza. Si te atrae la temática de la motivación este libro marcará en tu vida un antes y un después, en estas páginas transitarás por la senda del optimismo, recomendado para el público en general, pero exclusivamente para quienes vivimos la vida con actitud sugestiva que, aunque vivamos numerosos obstáculos no nos rendimos y siempre vivimos la vida con preciso sentimiento de alegría. Estoy seguro que este libro aportará una gran dosis de inspiración para seguir o empezar a vivir la vida con inefable gracia.

En este enlace le doy lectura a este prólogo: https://youtu.be/g7RaXWonP0U

Si desea adquirir este libro puede hacerlo dando clic en este enlace, o puede contactarse con su autora al correo: llicaval24@gmali.com