Profesionales del ámbito sanitario demandantes de empleo en Aragón convocan una concentración

El pasado mes de octubre profesionales sanitarios de Aragón presentaron un escrito ante el Justicia de Aragón que denuncia una discriminación del Servicio Aragonés de Salud (SALUD) respecto a otros compañeros que afectaba a unas 200.000 personas según informa el sindicato CC.OO. Ante el fracaso de las conversaciones con la administración de la comunidad autónoma de Aragón, la plataforma Baremación YA Salud convoca una concentración que reivindica la situación de esto profesionales que pasan «de héroes a parados por temas administrativos».

Esta Plataforma, independiente y apolítica, de reciente creación, se ha constituido debido al retraso del Salud en el proceso de baremación de méritos, incumpliendo un pacto firmado y el compromiso de que en enero de 2020 la nueva gestión online de la bolsa temporal de empleo estaría en pleno funcionamiento, estando a finales de 2021 y no habiéndose cumplido este compromiso viéndose afectados miles de trabajadores inscritos en la misma.

El proceso de contrataciones de personal sanitario y no sanitario al servicio del Salud se lleva a cabo mediante un sistema en el que se valoran méritos aportados por los trabajadores inscritos, tanto formativos como de experiencia laboral, que se bareman, y en función de esta baremación se crea un listado ordenado por los puntos asignados a los méritos de los candidatos creando así un orden de llamada para las contrataciones que lleva a cabo el Salud.

Discriminación para los trabajadores

La no baremación supone una discriminación para los trabajadores, que han invertido tiempo y dinero en cursos de formación para obtener puntos que sumar en sus méritos, y que han desempeñado funciones laborales adquiriendo una experiencia que no se ve reflejada a día de hoy, al no haber sido baremado ninguno de sus méritos desde octubre de 2018.

En la actualidad, el orden de llamada parte de un listado de baremación de finales del 2018 dejando fuera a los candidatos que han aportado méritos desde esta fecha y, por tanto, estableciéndose un orden de llamada para cubrir puestos laborales temporales no actualizado que perjudica, entre otros, a personas que habiendo aprobado una oposición no han visto sumado sus méritos, a aquellos que habiendo titulado posteriormente a octubre de 2018 no aparecen en los listados y a todos aquellos que habiéndose formado o trabajado para conseguir más puntuación, siguen a día de hoy sin que estos méritos se vean sumados en su expediente personal, y por tanto, que su posición en el orden de llamada para ser contratados no sea la correcta.

Esta injusta situación mantenida en el tiempo ha sido objeto de múltiples peticiones de subsanación por parte del resto de partidos políticos, sindicatos e incluso del Justicia de Aragón. A punto de acabar el 2021 todavía el Servicio Aragonés del Salud y los actuales responsables políticos y de gestión no han sido capaces de concretar con claridad cuando será subsanada, y de ahí el nacimiento de la plataforma “Baremación YA Salud” que ha iniciado diferentes acciones en aras a conseguir algo que por derecho y compromiso debería realizarse de inmediato.

Desde la Plataforma instan a la participación y piden el apoyo en la concentración del próximo día 26 de noviembre de todos los inscritos en la Bolsa de Empleo temporal del Salud, de los trabajadores en activo que aun con plaza fija apoyen esta justa y necesaria reivindicación y de todas aquellas personas que quieran unirse a los miles de afectados.