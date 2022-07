Préstamos verano, qué son, cuánto dinero se necesita y cuáles son las mejores opciones

- Publicidad-

El verano inició hace ya varias semanas, sin embargo, son muchos los padres que aún no han planificado las vacaciones para aprovechar sus días libres con los peques de la casa. Ya sea viajes hacia destinos de una Europa cada vez menos preocupada por el coronavirus, o actividades dentro de España, los días para planificar las vacaciones comienzan a mermar.

Sin embargo, el tiempo no es el único recurso limitado que tienen los españoles, ya que la situación económica actual también estaría limitando el dinero con el que cuentan las familias para poder disfrutar del verano. Ante esta problemática, los préstamos de verano podrían ser una opción muy demandada durante la temporada.

¿Qué son los préstamos de verano?

Como su nombre lo indica, son préstamos diseñados para el financiamiento de las vacaciones durante la temporada veraniega, que es a su vez la época del año más utilizada por los españoles para viajar tanto a destinos nacionales como internacionales.

Estos se consideran como préstamos personales o para el consumo.

Se trata de productos de financiamiento diseñados para aportar sumas de dinero considerables de forma instantánea, con plazos de amortización relativamente largos e intereses moderados que pueden superar al de los préstamos otorgados en otras épocas del año.

Aunque hasta hace una década este tipo de préstamos no era demasiado común entre los españoles, desde el 2018 se estaría presenciando un incremento sostenido en la demanda de los mismos, solo con el primer año de la pandemia llevando a una caída en las solicitudes. Se espera que para este año la cifra sea la más alta de los últimos años.

¿Cuánto dinero se necesita?

De acuerdo al perfil o posición social de cada familia, el presupuesto para las vacaciones de verano puede ser muy distinto, con algunos tratando de gastar lo menos posible, mientras que otros son capaces de utilizar miles de euros en viajes de tan solo unos pocos días.

Según distintas estimaciones, el importe promedio solicitado para hacer frente a los gastos de las vacaciones podría rondar los 3.900 euros, casi 1.000 euros más que en el último par de años.

Es importante tener en cuenta que los préstamos para la temporada vacacional no están diseñados para cubrir la totalidad de los gastos, sino solo aquellos que puedan ser mucho más altos que el resto. Boletos de avión, alojamiento y actividades turísticas, serían los gastos en los que se recomienda utilizar el importe de un préstamo.

Las mejores opciones

Los préstamos para las vacaciones se han vuelto tan relevantes en la última década, que ya es posible encontrar alrededor de 15 grandes entidades bancarias que los proveen, incluyendo a Bankinter, ING, BBVA, CaixaBank, Santander, y Deutsche Bank, sin embargo, el total de empresas que proveen algún tipo de financiamiento vacacional es mucho mayor.

Debido a la gran cantidad de productos diseñados para el financiamiento de las vacaciones, desde créditos online de respuesta inmediata, hasta préstamos sin necesidad de documentación, es ideal realizar un proceso profundo de investigación y comparación que permita elegir la mejor opción de acuerdo a nuestras finanzas.

Al investigar no solo será necesario saber cuáles son los mejores precios según las tasas de interés y gastos asociados, sino también quienes ofrecen las condiciones más adecuadas e incluso cuáles son las entidades más confiables.

Los préstamos de verano son una opción de financiamiento sumamente popular, sin embargo, es necesario recordar que estos no son más que otra forma de deuda, por lo que no deben solicitarse a la ligera, mucho menos en aquellos casos donde nuestras finanzas no estén preparadas para realizar el pago de las cuotas de forma responsable.