Presidencia del Gobierno y Casa Real, a mayor gloria de Banco Santander y de la familia Botín

Pedro Sánchez ha viajado hoy a Santander, la capital de Cantabria y la ciudad que da nombre al segundo banco de España y al primer grupo financiero del país.

En concreto, ha intervenido en el acto de inauguración de la jornada «Diálogos sobre el futuro del trabajo», que se ha celebrado en el Centro Botín, es decir, el centro neurálgico de la actividad de la Fundación de la familia Botín. Es grave que se haya elegido este lugar para celebrar una jornada que está organizada por instituciones públicas, tanto españolas como europeas, y que, entre los asistentes, haya contado con la presencia de Javier Botín, uno de los responsables, junto a su cuñado Guillermo Morenés, de la comercialización de la estafa de Bernard Madoff.

A continuación, Sánchez ha mantenido una reunión con jóvenes emprendedores en el Global Youth Fórum, en el Palacio de la Magdalena, un evento entre cuyos patrocinadores premium se encuentra Banco Santander.

Resulta cuanto menos antitético que un presidente que está al frente de un gobierno autodenominado como «progresista» participe en un evento centrado en las políticas de empleo en el Centro Botín, cuando Banco Santander ha destruido en los últimos 3 años (los mismos que lleva gobernando Pedro Sánchez) más de 10.000 puestos de trabajo a pesar de obtener decenas de miles de millones de euros de beneficios. Esto sólo ha sido posible gracias a la inacción del presidente del Gobierno a la hora de no derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy.

Existen varias líneas fundamentales del gobierno progresista y del propio PSOE que son absolutamente contrarias a la actuación del Santander o de los miembros de la familia Botín.

Ana Patricia Botín, por ejemplo, afirma que es feminista, pero representa lo contrario a los valores de la lucha por la igualdad real, algo que desveló cuando no dudó en afirmar que era feminista porque era bueno para el negocio. Además, confunde la igualdad real con la igualdad de oportunidades, aspecto éste que es uno de los elementos que están incluidos en la primera, sólo uno.

Además, el banco ha utilizado la lucha de todas las mujeres del mundo contra el cáncer de mama para hacer promoción de sus productos o, mientras despedía a madres con niños pequeños, la señora Botín no tenía reparo en afirmar que «la brecha salarial entre hombres y mujeres comienza en el momento en que decidimos tener hijos. Y la brecha nunca se cierra. Efectivamente, existe un impuesto sobre la familia que es pagado principalmente por las mujeres. Así que mi consejo es: desafiemos el statu quo todos los días. Nunca tengáis miedo. aprended a tomar decisiones. La situación está cambiando y seguro que tendréis más oportunidades que vuestras madres y vuestras hijas, si elegís tenerlas, tendrán aún más».

Además, el Grupo Santander ha sido acusado e investigado en Estados Unidos por prácticas discriminatorias, incluidas a las mujeres. Un informe de febrero de 2017 de la asociación Committee for Better Banks que evidenciaba como el Santander utilizó prácticas discriminatorias que le convirtió en el banco del noreste de Estados Unidos que más préstamos deniega a las mujeres y a la población afroamericana.

Estas prácticas llevaron a la Ciudad de Providence a demandar al Santander y a que el Departamento de Justicia iniciase una investigación sobre estas prácticas discriminatorias. El informe pone el ejemplo de la ciudad de Philadelphia donde, en 2015, el Santander denegó el 32% de los préstamos a las mujeres lo que representaba un 21% de rechazo superior a los del resto de bancos.

En otro orden, Banco Santander, intenta vender que es respetuoso con el cambio climático. Su propia presidenta protagonizó un publirreportaje en Groenlandia, junto al aventurero Jesús Calleja, en el que se la vio muy compungida respecto a las consecuencias del calentamiento global.

Sin embargo, el Santander aparece como uno de los mayores financiadores del mundo a las empresas que gestionan o trabajan con combustibles fósiles, es decir, las más contaminantes del planeta, incluso, a los sistemas de extracción de petróleo más dañinos como son las tierras bituminosas. En concreto, según el informe Banking Chaos 2021, en los últimos 5 años, Banco Santander ha financiado o invertido más de 34.000 millones de euros en estas empresas, algunas de las cuales pertenecen a regímenes autoritarios condenados por vulnerar los derechos humanos, tema que trataremos en Diario16 próximamente.

Sánchez no es el único dirigente español que sirve como activo para Banco Santander. La propia Casa Real ya lo ha hecho en diferentes eventos en los que la representación ha correspondido, en mayor medida, a Letizia Ortiz.

Ni la Casa Real ni el Gobierno de España están para dar gloria al Santander o a la familia Botín. Pedro Sánchez, Felipe VI y Letizia Ortiz están para estar con los ciudadanos y ciudadanas que lo están pasando muy mal en la crisis, para arremangarse y colocarse al frente de las soluciones, no junto a los problemas. Millones de familias de este país son víctimas de Banco Santander, ya sea de sus productos con cláusulas abusivas, ya sea por operaciones presuntamente diseñadas para el supuesto rescate de la entidad cántabra. La presencia de Pedro Sánchez en Santander en eventos patrocinados por el banco o en el Centro Botín, junto a esas actividades de la Casa Real, no son más que la demostración palmaria de que las dos instituciones son tal para cual, la una por el negocio, la otra por no tener que dar explicaciones o rendir cuentas al pueblo, como hacen en democracia los gobernantes.