Presente y futuro de las pensiones

Queremos pensiones no ladrones.

1080 € es salario mínimo interprofesional, que como mínimo la pensión tendría que ser de ese montante.

El artículo 50 de la Constitución ampara a los pensionistas que han trabajado 35/40 años y han cotizado a la Seguridad Social.

Qué fue de la hucha de las pensiones en la que había 66.815 millones de €. en el 2011 y se los gastó M.Rajoy para tapar agujeros que no tenían que ver con las pensiones?

El Gobierno aprueba un incremento del 2,5% para las pensiones contributivas y de un 3% para las no contributivas en 2022, según el Consejo de Ministros de fecha 25.1.2022

Los pensionistas no tienen que pagar los platos rotos, al contrario los empresarios deben pagar más a la SS, en los Presupuestos Generales del Estado debe bajarse las partidas de la Casa Real, que según dice tiene un superávit y este año ha sido de 1 millón de euros, además tiene 6 millones de € según dice, si no es bastante más; ese ahorro indica que hay que bajar su partida , al igual que la del Ministerio de Defensa y del Interior.

Qué pensión tienen los militares jubilados?

Con la bajada de las partidas citadas y otras de los PGE se puede compensar a los jubilados que cobran 500/600/700 € que han trabajado 35/40 años y han cotizado todos los meses a la SS para levantar al país.

Déjense de decir que la Guerra de Ucrania, la Pandemia y otras veleidades son los causantes de la bajada de las pensiones.

De los 9 millones de pensionistas, prácticamente la mitad viven en el umbral de la pobreza, no tienen calefacción, y pasan hambre, y algunos han perdido sus casas y los bancos hoy quieren dar algo de dinero para quedarse con sus casas.

Para poder mantener el poder adquisitivo; en este caso las mujeres son las más afectadas.

No hay que bajar las pensiones porque está previsto que el déficit de la SS a finales del 2022 será del 0,5%, por tanto, bajando las partidas citadas de los PGE servirá para que no bajen las pensiones y pueda invertirse en Sanidad, Educación y Asuntos Sociales, es decir, en los sectores más débiles de la sociedad española.

Los pensionistas tienen que seguir luchando en las plazas, calles, ciudades para conseguir blindar las pensiones en la Constitución para que ningún gobierno NUNCA puedan tocarlas.

Además, los jubilados exigen que las pensiones figuren como una partida más de los PGE con los mismos derechos del resto de las demás partidas. Por todo ello, debe estudiarse bajar las partidas citadas de los PGE.

POR QUÉ CUANDO HABLAN DE RECORTES, PIENSAN SOLAMENTE EN LAS PENSIONES?

Los pensionistas están cansados de que sólo se acuerden de ellos cuando se trata de recortar gastos, no señores, las pensiones no son un gasto, las pensiones son un DERECHO, adquirido trabajando toda una vida.

Gastos son la Casa Real, Defensa, Interior, el mantenimiento de los miles y miles de políticos de todas las Comunidades Autónomas y otras muchas cosas innecesarias y gastos superfluos o edificios públicos, monumentos, aeropuertos…inservibles.

No nos hablen de la guerra de Ucrania, no nos hablen del covid…antes de éstos acontecimientos ya nos hablaban de lo mismo.

Y no nos hablen de que cada día vivimos más, de que la esperanza de vida es muy elevada, pregúntaselo a todos los mayores que han fallecido por el covid, abandonados en las Residencias.

La esperanza de vida está en función de la riqueza o pobreza; los ricos viven más; ¿qué esperanza de vida tienen las mujeres que tienen una pensión de 500 €? Si no tienen para poder comer dignamente, no tienen dinero para medicamentos, no tienen para pagar el recibo de la luz, agua, gas o butano?

Una pensión como mínimo, debe ser de 1.080 € y la mayoría de los pensionistas no llegan a esa cantidad, hay viudas que tienen que vivir con 400 o 500€; pagar casa, agua, luz, teléfono, medicinas, comida, vestido… ¿creen que alguien puede vivir con eso?

Es cierto que hay pensionistas que ganan 1500, 2000 €, pero son los menos y han desarrollado trabajos cualificados y han cotizado mucho más; pero algunos individuos egoístas, inhumanos, que no respetan la vejez, ni los niños…que sólo valoran a la gente para que les trabaje, tratan de dividirlos, pidiendo que sólo se suba a las pensiones mínimas y no a las pensiones máximas para dividir y no lo van a conseguir.

La hucha de las pensiones estaba en superávit, 66.815 millones de € y el señor Rajoy se encargó de gastarlos en otras partidas que nada tenían que ver con las pensiones.

Por otro lado, los ingresos de la SS han aumentado un 10%, además el número de cotizantes a la misma ha aumentado considerablemente, entonces no existen problemas para que los pensionistas puedan cobrar con arreglo al IPC anual. Quiénes tienen que pagar más a la SS son los empresarios y pagar sueldos dignos.

Ya se nos engañó en su día y se aumentaron los años de cotización para jubilarse, así cómo se pasó de los 65 a los 67 años.

Ahora se quiere que se trabaje hasta los 70 años; ésto es una barbaridad, hay profesiones en las que es imposible trabajar a esa edad, otra cosa es que sea voluntario, hay profesiones que pueden trabajar a media jornada o unas horas que benefician por su experiencia y sabiduría al resto de los trabajadores, pero reitero, eso debe ser voluntario, a esa edad hay personas que tienen enfermedades crónicas y otras se encuentran bien de salud y con fuerzas y ganas de seguir trabajando.

Por otro lado, estamos escuchando que en algunos países se está imponiendo la jornada laboral de cuatro días a la semana, 9 horas diarias; desde nuestra modesta opinión, nos parece positivo, pues el rendimiento del trabajador es mayor cuando más descansado esté, cuando más relajado esté, cuando tenga más tiempo para dedicarle a sus hijos, para dedicar a la lectura, al ocio, al descanso y sobre todo a conciliar la vida laboral con la vida profesional.

Un trabajador contento, sin estrés, trabaja más a gusto y rinde más.

España no es un país pobre, el problema es que la riqueza no está bien repartida.

Las grandes empresas cotizan muchísimo menos que los autónomos, que las pequeñas empresas y que los que viven de un sueldo, incluso los pensionistas pagan alrededor del 18 o 20% de retención, y habiendo cotizado ya deben estar exentos al no ser un sueldo lo que perciben de jubilación.