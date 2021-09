Presentación de la Antología del Bicentenario de Centroamérica

- Publicidad-

Este año en Centroamérica estamos celebrando el Bicentenario de nuestra emancipación. Doscientos años de historia y de vivir en independencia. Tiempo en el que hemos padecido todo tipo de circunstancias, algunas creadas por la mano del hombre y otras, provocadas por la naturaleza; como la reciente pandemia del Covid-19, que desde diciembre del 2019, ha puesto en movimiento a todo el planeta. Este bicentenario en cada país centroamericano, no se está conmemorando como se hubiese esperado en otros momentos de la historia, pero ésta es la realidad del presente que vivimos y tenemos que buscar la manera de salir adelante.

El martes 19 de enero del presente año inicié la planeación de la “Antología del Bicentenario de Centroamérica”, después de visualizar el libro, me hice la pregunta de los doscientos años. ¿Qué hacer para publicarla? A mediados de febrero me contacté con la escritora, poeta, empresaria, editora y Directora de Ayame Editorial, Ana María Ayala, le hablé del proyecto y le solicité su apoyo, al cual accedió con total entusiasmo. La siguiente cuestión era encontrar el título adecuado, entre los que se encontraban: Doscientos años de historia, doscientas páginas de historia, Bicentenario de independencia, dos siglos de independencia, al final opté por Antología del Bicentenario de Centroamérica.

Esta obra es independiente a toda ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestra visión es hermanarnos a través del arte y enviar una cordial invitación, para conocer, promover y difundir, las similitudes culturales y artísticas, que como centroamericanos, compartimos. En el trascurso de la historia.

Coordinadores

Una vez que conté con el apoyo de la editorial mexicana, me contacté con un amigo poeta de cada uno de los países involucrados, con la intención de invitarle a ser parte de este proyecto, como coordinador y cómplice en su país, objetivo que logré a excepción de Nicaragua, donde no me fue posible asignar a un coordinador nacional. En cuanto a los demás, desde el inicio mostraron apoyo incondicional. Quedando el equipo integrado de la siguiente manera: Por Guatemala invité al poeta, escritor, editor, periodista cultural, columnista y gestor cultural Rodrigo Villalobos Fajardo, por El Salvador invité a la escritora, poeta, locutora y columnista internacional Claudia Figueroa Oberlin residente actualmente en Guatemala, por Honduras la invitación fue para el poeta, escritor, emprendedor, gestor y promotor cultural Rubén Sanabria, por Costa Rica fue el escritor, poeta, profesor, gestor y promotor cultural Leonardo Cruz Alvarado y por Panamá el escritor, poeta, editor, gestor cultural y director del portal web www.panamapoetico.com, Edwin Chacón.

Desde el primer día del proyecto, el libro fue diseñado con parámetros muy definidos, mismos que escribí y publiqué en un artículo, explicando cuales eran los principales objetivos, junto a un documento en el cual se estipulaban los requisitos de participación para los escritores, poetas y pintores y fue redactada una carta de invitación personalizada y firmada por la directora de la editorial, el coordinador general y los coordinadores nacionales. En la primera semana de abril iniciamos esta hermosa historia llena de color, llamada el libro bicentenario, teniendo el placer de contar con escritores y artistas plásticos, tanto emergentes como de gran renombre nacional, e internacional quienes, para nuestro beneplácito, con gran motivación y entusiasmo aceptaron nuestra invitación.

Concurso para la portada

A finales de abril fue enviada la invitación, solicitando como representante de cada país a un artista plástico, para concursar por la elección de una obra para ser reproducida en la portada, siendo Panamá el único país sin participación. Con los siguientes requisitos: la obra debía ser inédita, con un fondo que representara el mapa de Centroamérica y con predominio del color azul, en homenaje al libro “Azul” de Rubén Darío, además de ser un color constante en nuestras banderas y un tono representativo por el mar que corre de lado a lado del istmo.

El 15 de julio fue tomada la que resultó una muy difícil decisión, debido a la gran calidad y enorme creatividad desplegadas en cada obra concursante. Resultando ganadora la obra “LEGADO” del brillante pintor Hondureño Julio Sanabria Mata, y siendo el maestro salvadoreño Gilberto Arriaza, con su obra “Tierra Exótica” el ganador para la contraportada.

El libro cuenta con 7 secciones, la última de las cuales, está dedicada a los 5 pintores finalistas en el concurso. Y hemos aprovechado la primera página de cada sección para homenajear a un poeta representativo de cada país, seguido de la semblanza y foto del artista autor de dicho retrato, un artículo escrito por el coordinador, los textos narrativos de los escritores participantes, una pintura, los trabajos poéticos y finaliza cada sección, otra pintura. Siendo la foto del poeta homenajeado de Panamá Ricardo Miró, la única tomada de la web.

En este libro tenemos el privilegio de contar con escritores, poetas y pintores de distintas regiones de América Central y también con autores centroamericanos que viven lejos de Centroamérica. El libro cuenta con 81 invitados, incluyendo a la prologuista Ana María Ayala. Los participantes no se encuentran en orden alfabético, fue seguido el orden de recepción de sus trabajos.

Entre los objetivos principales de esta antología se encuentran los siguientes:

Homenajear a las figuras heroicas que lucharon por nuestra independencia y a todos los grandes hombres y mujeres que han hecho historia desde cada región que compone a Centroamérica.

Promover la cultura, arte y literatura a nivel nacional, regional e internacional.

Aportar ideas constructivas a los líderes del presente y futuro a través de los distintos e interesantes temas que se desarrollan en el libro.

Dar a conocer más allá de las fronteras nuestra singular identidad.

Dar difusión al trabajo literario de grandes autores contemporáneos que están en absoluta invisibilidad.

Brindar oportunidades a los escritores y pintores emergentes.

Aspiramos llevar la antología en formato impreso a bibliotecas de distintas ciudades de cada país participante.

Desde aquí envío mi reconocimiento y eterno agradecimiento a todos los que, con su esfuerzo, compromiso y entrega, hicieron posible la realización de este histórico libro, que estoy seguro dará grandes frutos tanto en Centroamérica como en el mundo. Ha sido un arduo trabajo de 9 meses, en los cuáles hemos dado, tanto coordinadores como invitados, lo mejor de nosotros mismos. Este ha sido desde el inicio un proyecto muy complejo, pero cada una de las partes involucradas ha puesto su mejor esfuerzo con esmero y dedicación, quedando al final en manos del equipo profesional de Ayame Editorial en México, la labor de hacer, de este sueño, dedicado a los 200 años de independencia de Centroamérica, una realidad.

La Antología del Bicentenario de Centroamérica, (Ayame Editorial, México, Septiembre 2021). La presentaremos virtualmente a través de Zoom y Facebook Live de la página oficia de Facebook de Ayame Editorial, el domingo 19 de septiembre dando inicio a las 2:00 p.m. hora Centroamérica / 3:00 p.m. Ciudad México 5:00 p.m. Argentina y 10:00 p.m. España. Y desde ese día se podrá adquirir a través de la plataforma de Amazon a un precio sumamente accesible. Si deseas más información escribe al correo: cjarquinpoeta@gmail.com