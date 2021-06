«Premiamos a Diario16 por su honestidad y su fuerte compromiso con la sociedad»

- Publicidad-

Ángel Juárez Almendros nació en Granada aunque su vida se ha desarrollado, principalmente, en Tarragona. Siempre fue un hombre que ha luchado por los derechos de la ciudadanía, destacando, sobre todo, por su liderazgo en el ámbito de la reivindicación vecinal y en la defensa lucha medioambiental.

Su faceta vecinal arrancó el año 1980, cuándo se convirtió en el Presidente de la Asociación de Vecinos de Riuclar. También fue miembro fundador de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona y, posteriormente, colaboró en el nacimiento de la Coordinadora de Federaciones de Vecinos de Catalunya. En 2002 vio la luz la Asociación de Vecinos de La Albada. Además, durante ocho años fue el responsable de medio ambiente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya.

Su recorrido en el ámbito medioambiental empezó en 1993, con la fundación de Mediterrània, Centro de Iniciativas Ecológicas, la cual se convirtió en Mare Terra Fundación Mediterrània, ONG que preside actualmente.

En el año 2006, impulsó la Red Internacional de Escritores por la Tierra, colectivo que aglutina a más de 800 personalidades de todo el mundo. La RIET ha celebrado 7 Encuentros Internacionales, el último en Costa Rica el año 2016.

Mare Terra Fundació Mediterrània, con la colaboración de la RIET, organiza todos los años los Premis Ones Mediterrània. Una ceremonia de ámbito internacional que premia a personas y entidades que trabajan por un mundo mejor.

Mañana se entregan los premios Ones Mediterrania. Ya van 27 ediciones. ¿Qué balance hace de la influencia que tienen estos premios de cara a dar visibilidad en la sociedad de la lucha por el medio ambiente?

Hemos tenido varias etapas. No comenzamos con tema de medio ambiente directamente porque pensábamos que había que exteriorizar y hacer de altavoz a entidades y personas que sabía que estaban trabajando de forma tan anónima que no se conocía que había un colectivo no tan grande como quisiéramos muchos, pero un colectivo que en muchas zonas, no de España, sino a nivel internacional, estaban trabajando sobre la idea de crear sensibilización a través de la información. Y comenzamos, comenzamos con la aventura y al cabo de dos o tres años vimos que el medioambiente no iba solo y que también las personas eran una parte de un todo.

Por eso incluimos el concepto de los derechos humanos, metí motor, concepto en el que creemos y otros valores que creíamos que no van separados, sino unidos. Entonces empezamos también a reconocer a personas que estaban trabajando y jugándose la vida por los derechos humanos. En algunos casos se llegó tarde porque incluso habían sido asesinados en América Latina.

El tema también de los derechos humanos y otros valores como el feminismo, como eran también toda una serie valores que creemos que es lo que hace que esta sociedad sea más solidaria más justa.

Seguimos ampliando el espectro de los premios, por ejemplo, en lo relacionado con la información. Los periodistas que estaban, que se la jugaban, que hacían un periodismo más honesto, más honrado, más en investigación, etcétera. Y también nos movió el reconocimiento a la ciencia de gestionar la información, ¿no? También se ha ampliado a las empresas, porque lo mismo que nosotros como fundación ecologista denunciamos a algunas empresas que por la mala praxis, porque no lo están haciendo bien y porque están contaminando, hay que premiar también a la empresa que apuestan por el futuro y por la economía circular y que están apostando, por supuesto, por lo que es el futuro del planeta, aplicando la responsabilidad social corporativa con todo lo que conlleva eso.

Con respecto al comentario sobre las empresas. Recientemente ha salido un informe demoledor que mostraba cómo en los últimos cinco años los 60 grandes bancos más grandes del mundo habían invertido más de 2 billones de dólares en empresas altamente contaminantes o relacionadas con los combustibles fósiles.

Bueno, nosotros venimos también ya denunciándolo de alguna manera que la doble vara de medir que tienen muchos en estos momentos. De hecho, si miras los anuncios de televisión de todas las televisiones de este país, la gran mayoría son los más verdes, lo más bonito, lo más bucólico, lo más romántico. Lo más los que te atraen son precisamente con firma de empresas que hasta hoy tiene gran parte de su producción en combustibles fósiles y en contaminar el planeta. Donde ganan más dinero, ahí van.

En este momento los parques eólicos están ganando bastante dinero con la generación de la energía eólica, como ocurre con las placas fotovoltaicas y otros tipos de biomasa. Sin embargo, la energía verde sigue está por detrás de la que generan las grandes compañías energéticas. Los grandes accionistas de estas compañías son los que hasta hace dos días estaban trabajando con el petróleo. Esa es la realidad.

Es muy difícil convencer a la población cuando tienen en su mano a los grandes medios de comunicación y están haciendo anuncios potentísimos. Iberdrola, ¡por el amor de Dios, Iberdrola!, uno de los accionistas más grandes de las nucleares. Por poner un ejemplo similar de anuncio positivo, para rizar el rizo, hay una polémica bastante fuerte con Ecoembes. Son anuncios que parecen que sean de Greenpeace. Las empresas que forman la junta directiva de Ecoembes son las empresas que más necesitan los residuos para poder vivir, una serie de marcas multinacionales que creo que les importa muy poquito lo que es el CO2.

¿Cómo combates eso? Nosotros somos pequeños. Yo sé que la gente cada vez vamos abriendo un poquito nuestras antenas y nos vamos dando cuenta de bastantes cosas, pero la gran masa es muy difícil de convencer si no hay medios de comunicación que se comprometen a decir la verdad, aunque sé que a veces decir la verdad cuesta y cuesta mucho.

Este año uno de los premiados es Diario16 por su trabajo de investigación del Caso Banco Popular. Desde su punto de vista, ¿qué importancia está teniendo dicho trabajo de cara a la sociedad?

Este es uno de los premios que damos especialmente a según qué tipo de diarios y periodistas que se la juegan. Estamos a la vez lanzando un poquito la información de que todo no es lo que están vendiendo. En el caso de Diario16 es el mismo criterio porque se ha destapado la corruptela del Banco Popular de la compra del Banco Santander, de qué forma se ha hecho o por qué con tanta opacidad, por qué tan poca información cuando resulta que se está trabajando con dinero público a la hora de salvarlos. Estas cosas no son fáciles de hacer y es un compromiso muy fuerte con la sociedad. Eso es lo que estamos intentando premiar también.

¿Qué supone la figura de Manuel Domínguez Moreno?

Conozco a Manuel Domínguez desde hace años. Sé que sigue estando implicado en temas realmente donde otros medios no ponen tanta fuerza ni apuestan tanto. Un ejemplo es su defensa del feminismo y su lucha contra la violencia de género. Este es un tema de compromiso. Si Manuel se implica en este tipo de temas y otros de investigación, entonces no hay duda de que es una persona comprometida con la sociedad. Esto es tener conciencia, porque apuesta en poner su grano de arena desde el diario para crear una sociedad y un mundo más justos.

Siguiendo con el compromiso de los medios y de los periodistas, no podía dejar de preguntarle por Rosa María Calaf, otra de las premiadas.

Su trayectoria, toda una vida, en muchos países, refleja la práctica de un periodismo de calidad y riguroso. Desde que se jubiló ha recibido ofertas para ocupar cargos de responsabilidad en otros medios, pero lo rechazó. Es una mujer comprometida, activa y sencilla. Esto es un valor muy importante para nosotros. Que una persona con el bagaje que tiene, no pierda la sencillez, la humildad y el compromiso.

¿Qué supone una figura como Manola Brunet, que también está premiada este año por su lucha contra el cambio climático?

Entre los premiados hay personas que son reconocidas a nivel mundial con trabajos intachables. Manola es una geógrafa que lleva mucho años trabajando en esta comisión internacional y tiene muchísima información de cómo se está produciendo y de las consecuencias del cambio climático. Es una gran persona y una gran científica. Y bueno, había que reconocerla.

Otro de los premiados es el abogado Javier Cremades quien, por cierto, también tiene una implicación activa en el Caso Popular representando a diversos afectados. ¿Esta implicación ha tenido que ver con la concesión de uno de los premios de este año o es sólo un aspecto más que tuvieron en cuenta?

El compromiso social del mundo del derecho es clave para estar vigilante y, por lo menos preservar, a través de la ley los derechos y las personas. A veces nos encontramos con un personaje que en algún momento han hecho algunas historias. Lo que pasa es que hay que mirar también que al otro lado de la balanza y ver lo que está haciendo en positivo y bien para la sociedad o qué no. Javier Cremades es presidente de una organización internacional de jurista y está potenciando la formación y el debate en algunos foros internacionales desde su asociación. Pero, aparte de todo esto, y yo lo estoy viviendo muy cercano como plataforma de afectados por el coronavirus, el hecho de que ponga a disposición de los afectados y de familiares que han tenido muertos sus servicios de forma gratuita, de entrada, si ganan de ahí habrá un acuerdo para para que así cobren sus honorarios… Su despacho es el que con más claridad que está apoyando a estas familias humildes que no pueden pagarse un abogado como Dios manda. Javier Cremades es una persona que se ha abierto a según qué temas sociales y eso, eso hay que reconocerlo también muy bien.

¿Usted cree que los poderes financieros están ya gobernando el mundo por encima de los poderes democráticos?

Sin duda alguna. Pero se les ha escapado un poquito de las manos. Esto no es un capitalismo, es otra cosa que lo sobrepasa. Ese es el liberalismo radical. El planeta está en estos momentos muy jodidos y si no hay un cambio de rumbo lo van a pagar los mismos que han provocado todo esto, porque al final nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando el futuro de la humanidad, de la especie humana. Y lo que no puede ser es tener a tres cuartas partes del planeta sometidas a un 3 por ciento. Es tan irracional que no se pueden ni siquiera aplicar los derechos humanos. Hoy la economía mundial tiene suficiente dinero para acabar en menos de ocho días con el hambre del mundo y no lo hacen y prefieren utilizar otros métodos en plan paternalista. Yo llevo 30 años viajando por toda América Latina en proyectos sociales de cooperación desde mi fundación y yo te puedo asegurar que se están haciendo proyectos ajenos al mismo que están haciendo, donde van dirigidos a veces según qué tipo de cosas. Es muy grave esto, pero esto es porque interesa. Hay un interés de que se queden esa fuerza de parados o si quieren esa bolsa de pobreza o se quieren una serie, porque así tienen recursos para meter cosas que son muy difíciles de meter. Sinceramente creo que se le está yendo de las manos a estos cuatro que mueven los hilos. Esto ya no es un capitalismo de riqueza de los cuatro ricachones que viven muy bien, pero que dejan vivir a sectores de la sociedad, porque tampoco interesa más sacarlos de esta forma.

¿Qué proyectos tiene en mente para los próximos años?

Ya nos acercamos a la 30 edición, pero nuestra labor va más allá con premios con importantes proyectos que tienen como finalidad dejar un legado a las generaciones futuras. La idea principal es preguntar a las personas que recibieron este premio, personas a las que queremos por su capacidad, su filosofía, su compromiso ecologista, periodistas. La idea es hacer un documento que sirva de guía para muchísimos colectivos y para quien le pueda interesar.