Preguntas sobre la vacuna

El asunto que ocupa buenas horas de nuestro tiempo, de nuestras conversaciones y de nuestros pensamientos es la pandemia de COVID-19 que llegó hace ya casi dos años y aún no se ha ido.

Hace un año comenzaron a aplicarse inyecciones de una medicación que, en un principio, se presentó como la solución a este terrible momento que estamos viviendo. Ahora volvemos a enfrentarnos a una nueva ola mundial de contagios, donde algunos dirigentes políticos, medios de comunicación, algunos médicos y científicos están generando mensajes que después provocan discusiones entre amigos, familiares, compañeros de trabajo.

Se habla de «la ola de los no vacunados» por parte de algunos políticos y comunicadores. Hay ya artículos publicados en revistas científicas como The Lancet que afirman que no existe razón científica para hacer semejante afirmación. Y advierten de la importancia de no señalar a nadie por cuestiones sanitarias. Recuerda que lo de señalar y segregar ya se hizo en un momento muy determinado de la Historia, por los nazis alemanes, y todos sabemos cómo terminó el asunto.

A día de hoy es importante que todos sepamos que el Derecho vigente establece que las vacunas en España son voluntarias. Y que según la ley que regula específicamente la salud pública ( Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública) no contempla la vacunación obligatoria como medida preventiva de manera expresa. Todos debemos saber que para poder obligarnos a ser vacunados hay que crear una Ley Orgánica a tal efecto, con su procedimiento legal pertinente, ya que hay derechos fundamentales en juego: concretamente, el derecho a la integridad física. Así que a día de hoy, en España, con la legislación en la mano, no se puede someter a nadie a ser vacunado.

Tampoco está de más recordarle a los dirigentes políticos, a los medios de comunicación y a quien quiera generar cualquier tipo de presión (política, social, o de cualquier índole) que el Consejo de Europa ha recomendado expresamente no hacerlo. No presionar de ninguna forma a quien libremente decida no vacunarse. Y pide de manera expresa a los Gobiernos que informen a la ciudadanía sobre el hecho de que las vacunas no son obligatorias. También que se debe informar sobre el contenido total del contrato con la industria farmacéutica para conocer los detalles.

¿Se está cumpliendo con estas recomendaciones? ¿Está el Gobierno informando a la población de que la vacuna no es obligatoria? Me temo que no. Si bien el Gobierno está en su derecho de recomendar la vacunación, debería hacerlo sin generar una presión social a nadie, y recordándole a todo el mundo que no es obligatorio hacerlo.

¿Se está informando adecuadamente a la población de los posibles efectos adversos derivados de estas vacunas? Me temo que tampoco. Se informa quien sabe, quien puede y quien le echa tiempo y ganas a consultar las recomendaciones de la EMA y el prospecto que se va actualizando sobre al marcha, a medida que se van dando casos entre la población a la que ya le han inoculado las vacunas. Trombos, ictus, problemas de miocardio, problemas neurológicos graves, alteraciones en el sistema reproductivo femenino… son algunos de los efectos secundarios de los que ya se ha advertido, entre muchos otros. ¿Está dando esta información oficial algún medio de comunicación público de manera clara, para garantizar el derecho de la ciudadanía a saber lo que hay? Me temo que no.

¿Se está respetando el procedimiento de consentimiento informado del paciente a la hora de administrarle un tratamiento médico en estas vacunas contra la covid? Hasta donde yo he vivido (corríjame si me equivoco y a usted no le ha sucedido igual), recibes un SMS en tu móvil con una cita: un día, una hora para acudir a un polideportivo a que te inyecten la dosis. Allí te encuentras al personal sanitario que te da los buenos días, te pincha y te dice adiós. Nadie te pregunta si estás embarazada o sospechas que pudieras estarlo. Nadie te pregunta qué tipo de medicación estás tomando. Nadie te pregunta tu historial médico. Posibles enfermedades familiares. Nada. Te pinchan. Te vas a tu casa. Y por supuesto nadie te da un prospecto con todos los detalles de lo que te acaban de meter en el cuerpo: ni el contenido y composición de la vacuna, ni los posibles efectos adversos (todos los que hasta ahora se hayan confirmado). Nada.

Está bastante claro que la vacuna está resultando positiva para proteger a personas de determinada edad, de determinado perfil ante una evolución grave de la enfermedad de la COVID y ante casos mortales. Evidentemente no los evita todos. Pero ha resultado mejorar hasta ahora los cuadros clínicos de las personas inoculadas en la mayoría de los casos. Es un hecho. Ahora bien: ¿podemos saber si puede tener en algún caso más riesgos la vacuna que la enfermedad? ¿Es posible solicitar que se nos explique a nivel individual, atendiendo a nuestro perfil concreto si en nuestro caso específico sería un riesgo más grave infectarse con el virus o inocularse el producto? Lo lógico es que tuviéramos esta posibilidad de saberlo. Y así podríamos decidir sabiendo exactamente (o aproximadamente) cuál es el grado de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Pero nadie nos hace un análisis previo ni un análisis posterior después de aplicarnos esta vacuna.

Ahora, con la aparición de esta nueva ola, está claro que las personas vacunadas también son susceptibles de contagiarse y de contagiar a otros. Señalan algunos expertos que son susceptibles de contagiarse «menos» y de contagiar «menos». Pero también explican que esto depende del tiempo que transcurra desde la administración de la última dosis: porque a medida que avanza el tiempo el tratamiento pierde eficacia y por eso ahora se recomienda poner otra pauta más. La tercera. Por lo tanto, pasado el tiempo en el que la eficacia desaparece, esa persona que se vacunó, puede llegar a tener el mismo riesgo de infectarse e infectar que una no vacunada.

¿Puede alguien explicarme por qué se está poniendo en marcha la medida del pasaporte covid cuando estar vacunado no garantiza que no seas infeccioso? Me pregunto si no sería mucho más eficaz para detectar casos y cortar contagios el hecho de hacer test rápidos a la entrada de lugares donde vayas a estar con otras personas. Reconozco que personalmente, aunque lo del palito por la nariz es un poquito desagradable, yo sería la primera en hacérmelo cuando hiciera falta. Las veces que fuera necesario. Todas. Y me sentiría mucho más segura si voy a un restaurante y sé que los que están dentro también se lo acaban de hacer y han dado negativo. ¿Por qué no se hace esto en lugar de un pasaporte que solamente señala a quien se ha inoculado la vacuna, pero que puede estar infectado e infectar?

Sigamos con el pasaporte dichoso: allí donde se ha puesto en marcha, como hoy mismo en Aragón, resulta que no se aplica para menores de 12 años. ¿Los menores de 12 años no pueden contagiarse y contagiar? O sea que el Gobierno de Aragón nos está diciendo que podemos ir a un restaurante, estar vacunados los adultos, pero tener al lado una mesa familiar con niños no vacunados, que pueden estar infectados, e infectar al personal. Me pregunto: ¿para qué sirve esto del pasaporte?

¿Sería posible explicarle a la gente lo importante que es mantener en todo momento la guardia, la protección, no confiarse nunca, y ser conscientes de que aunque te hayas vacunado puedes también transmitir la enfermedad a otras personas? ¿Sería posible que alguien explicase que cuando te infectas no es culpa de otro, sino cuestión haber bajado la guardia por tu parte? Sí, contagiarse es responsabilidad del que se contagia. No hablo de culpabilidad. Hablo sencillamente de que a veces sin darte cuenta, te has despistado y te has contagiado. Repito: te has contagiado tú.

Echarle la culpa a otro de haberte contagiado es miserable. Dudo mucho, muchísimo, que haya una persona que sepa que es positivo y se dedique a ir contagiando a los demás de manera intencionada. No me lo creo. Y en cualquier caso, nuestra salud es, en primer lugar, responsabilidad nuestra: no contagiarnos requiere de protección individual. Evidentemente, también debemos velar porque nuestros hijos o personas dependientes estén protegidas, si ellas mismas no pueden hacerlo por sí mismas.

No querer vacunarse puede deberse a mil razones: no fiarse de una industria farmacéutica que de transparente no tiene nada, que ha actuado ya en muchas ocasiones de manera absolutamente delictiva, que ha causado muertes, que ha ocultado información, que se ha desentendido de las consecuencias de sus actos; tener prudencia ante un tratamiento que lleva aplicándose un año en la gente, y del que se desconoce su composición completa, del que se desconocen sus efectos adversos puesto que se están investigando sobre la marcha es más que comprensible; o sencillamente porque tienes derecho a no hacerlo sin dar más explicación.

Tengo más preguntas. ¿Por qué la gente se cree con derecho a preguntarle a los demás si están vacunados? Esa información es de carácter íntima y personal de cada cual. Y nadie tiene por qué darla si no lo considera oportuno. La información sobre los tratamientos médicos la tiene tu médico y es una información confidencial. Y tú no tienes por qué preguntarle a nadie si se ha vacunado, como nadie tiene derecho a preguntártelo.

Sigo con mis preguntas: la FDA ha reconocido que va a necesitar unos 55 años para facilitar toda la documentación relativa a la vacuna de Pfizer. ¿Es esta una manera de cumplir con el derecho que tenemos de conocer qué es lo que nos están administrando? Pregunto.

La propia compañía ha reconocido que necesita unos cinco años para saber el efecto que las vacunas tendrán en menores. Sobre todo en lo que a miocarditis y pericarditis se refiere. Me pregunto si esto significa que pretenden que las madres y padres le metamos una inyección a nuestros hijos de algo que puede hacerles tener problemas de corazón que arrastrarán de por vida. Me pregunto si pretenden hacerme creer que ese pinchazo reporta más seguridad que un virus, del que se está demostrando que en los niños la infección que genera es leve y prácticamente no tiene repercusiones mortales. ¿En serio pretenden que le metamos eso a los niños? ¿Dónde están los pediatras? Porque uno de los principios en la aplicación de medicación a los niños es que no se puede aplicar un tratamiento a un menor para proteger a los adultos. No es ético.

Y para terminar (de momento): ¿habría que recordarle a la gente que nadie quiere infectarse y nadie quiere infectar a otra persona? Porque por la actitud de presentadores de televisión, políticos y gentes en redes sociales parece que están convencidos de que las personas que no se inyectan esto van por la vida deseando infectarse e infectar a otros. Un poco extraño cuando lo lógico es que nadie quiera caer, y todos (la inmensa) mayoría hemos demostrado todo este tiempo cumplir rigurosamente con las medidas que sí han sido obligatorias. Nos ponemos mascarillas cuando nos lo dicen. Nos las quitamos cuando nos dicen que no nos las pongamos (ojo, la OMS recomendó no llevarlas argumentando no sé qué historia, para reconocer después que lo dijo porque no había suficientes mascarillas para todos y había que desincentivar su uso durante un tiempo), nos echamos gel mil veces al día; ventilamos las aulas; impregnamos con todo tipo de productos todas las superficies; hemos lavado la ropa a miles de grados; hemos limpiado todos los alimentos; hemos dejado los zapatos fuera de casa; hemos dejado de abrazarnos, de besarnos, de darnos la mano; hemos dejado de visitar a nuestros abuelos; hemos encerrado a nuestros hijos y les hemos dejado sin jugar en la calle y en el parque. Hemos hecho absolutamente todo. Los que se han vacunado y los que no se han vacunado.

¿Vamos a seguir peleándonos entre nosotros en lugar de exigir que, al menos, se cumplan los derechos que todos tenemos? Que se nos dé toda la información sobre los componentes de las vacunas, para que así, muchas de las personas que no se las quieren poner puedan saber si realmente estaban en lo cierto para tener precaución. Que se lleven a cabo las recomendaciones específicas a cada paciente en base a su salud y a sus posibles riesgos.

Ah! y esto ya sí que es parea cerrar: dejemos de acusar a los pacientes de ser causantes de colapsos hospitalarios. Esto ya es el colmo. Los colapsos sanitarios se producen porque se están recortando los servicios públicos. Están echando a la calle a médicos y personal sanitario, están cerrando plantas de hospitales. Están destinando cada vez menos dinero para cuidar de lo que es de todos. Y encima pretenden echarle la culpa a algunos pacientes que, sencillamente no se han querido poner una vacuna. ¿Pero cómo tienen tantísima poca vergüenza?

Y me quedo ahí, porque pasar a comentar esa idea tan deleznable de pretender que los no vacunados se paguen de su bolsillo el tratamiento si se contagian es ya de juzgado de guardia. Algunos han perdido absolutamente los principios de la ética, de la justicia social y de las normas más fundamentales.

Ni niego el virus, ni niego la eficacia de las vacunas para aquellas personas concretas a las que les es beneficiosa su aplicación, ni bebo lejía, ni voy por la vida matando a nadie. No soy médico, no soy bióloga ni viróloga. Soy Licenciada en Derecho y de Derechos hablo: mi derecho a la información veraz, a la intimidad, a la capacidad de tomar una decisión sobre mi propio cuerpo (integridad de mi cuerpo), y a la libertad de expresión.

Dicho todo esto, estaría encantada de recibir por escrito las respuestas a mis preguntas por médicos, científicos, políticos que estuvieran dispuestos a dar la cara. Estoy segura de que su respuesta sería útil para muchísimas personas que se hacen estas (y más) preguntas y nadie se las responde. Sólo encuentran insultos y menosprecio.