Todos conocemos a personas que utilizan argumentos que según nos los van comentando sabemos dónde nos van a conducir.

Asimismo, por mor de la repetición, nos percatamos que la credibilidad del emisor se conjuga con la del mensaje. Es decir, vemos en las redes sociales, escuchamos conversaciones, incluso llegamos a leerlos tanto en soportes digitales como en papel, y cada vez con más frecuencia, nos sucede como con un mal libro, una aburrida película o una canción que no nos gusta: dejamos de prestar atención, cuando no cambiamos y desconectamos o nos ponemos a hacer cualquier otra cosa.

Es a lo que me refiero cuando aludo al concepto de predecibilidad. Habría que exigir algo más de esfuerzo a determinado interlocutores. Habría que pedirles que piensen en los demás. Que hay más vida alrededor de ese mundo imaginario que han construido.

Es cierto que somos consecuencias ( en algún otro artículo ya lo he mencionado) de nuestros actos. Y por esa misma razón, se podría deducir, que en muchas ocasiones ya sabemos donde van a conducir muchas de nuestras acciones.

El problema se deriva cuando uno trata de aparentar en el mejor de los casos, (cuando no se lo cree de verdad), que es algo que el resto no somos conscientes de ver. Algo parecido al cuento del rey que se paseaba desnudo…

Esta manera de simplificar que ocasiona el hecho de no ser capaces de profundizar en las tareas que emprendemos. De perseguir sólo mostrar y no insistir en el detalle. De creer que meramente con que se vislumbre que lo intentas o que lo enseñas ya no tienes más trabajo que hacer.

Por todo ello, es necesario equivocarnos. Corregirnos. Variar de rumbo cuando no es el correcto. Aprender de los demás.

Se es más sabio cuanto más caudal de información, de experiencias de vida logras hacer tuyo.

Nunca es tarde para un abrazo. Nunca es tarde para tender la mano incluso cuando pensabas que no iba a ser posible.

Permitamos que sea primero el análisis, el estudio sosegado de cada una de nuestras actuaciones. El contraste entre pros y contras. En definitiva, y como nos enseñaron en la Facultad: formular una síntesis a base de confrontar a sus contrarios o bien en función de resumir un conjunto de elementos.