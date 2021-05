El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, niega los rumores sobre un posible adelanto electoral, pero es un secreto a gritos que si Ayuso consiguiera gobernar tras el 4M, con ayuda de Vox, el castellano podría intentar superar la situación de minoría parlamentaria que le impide llevar a efectos iniciativas y presidir comisiones. De hecho, como ya publicó Diario16, tendrá que tragar con una comisión de investigación sobre las residencias de mayores en pandemia y ha visto cómo el PP ha perdido la Presidencia de la comisión de investigación de la trama eólica, la Perla negra y el polígono de Portillo en favor del PSOE.

La fallida moción de censura del PSOE de Luis Tudanca no pudo impedir que Mañueco siguiera en el Gobierno, tampoco lo consiguió la investigación judicial abierta sobre una presunta financiación ilegal del PP para que ganara las primarias en su partido. Pero sí ha tenido que tragar, junto a su socio de Ciudadanos, Francisco Igea, que salgan adelante proposiciones no de ley (PNL) e iniciativas que la derecha no tenía intención alguna de apoyar.

Decretazo sanitario



El Grupo Socialista registró una PNL el 7 de abril para exigir la retirada del decretazo sanitario. Según explican fuentes socialistas a Diario16, «esa iniciativa la impusieron Mañueco, Igea y Casado a los profesionales sanitarios y supuso la petición de dimisión de Mañueco por parte de toda la Mesa Sectorial de Sanidad«.

El PSOE la registró con el fin de que fuera debatida en el siguiente Pleno, previsto para los días 13 y 14 de abril. Pero con la pérdida de mayoría en el parlamento, PP y C’s sabían que la iban a perder. Por lo que al día siguiente de registrarse esa PNL, el portavoz de la Junta anunció “con la boca pequeña y casi de pasada” que se retiraba el decreto.

PP y Ciudadanos perdieron esa mayoría parlamentaria cuando, tras anunciar Luis Tudanca la moción de censura, que contó sólo con el apoyo de Unidas Podemos, una procuradora de Ciudadanos optaba por abandonar el partido de Igea y pasar con su escaño al grupo mixto.

Más efectos de la moción de censura



En ese Pleno, celebrado los días 13 y 14 de abril, también salió adelante una Proposición no de Ley para que la Junta de Castilla y León cumpliera con su compromiso de dedicar 163 millones de euros a ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia y que fue aprobada por los grupos.

Unos días antes, el Estado abonó 232 millones a la Comunidad para ese mismo concepto. Mañueco había anunciado semanas antes que se comprometía a abonar el 35% de lo que aportara el Gobierno.

Gracias a la iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista y con el respaldo de toda la cámara, ya que PP y Ciudadanos no podían arriesgarse a perder su negativa a la propuesta socialista.

La comisión que investiga la trama eólica



Tras retirar C’s en su momento al presidente de la comisión que investiga la trama eólica, esa comisión reanudó esta semana su actividad con un único punto en el orden del día: la elección de presidente/a. Dado que PP y C’s han perdido la mayoría, ha habido empate, con lo que el ‘voto ponderado’ ha favorecido al grupo mayoritario; es decir, al PSOE, que fue quien ganó las elecciones aunque no pudiera gobernar debido a ese pacto entre Mañueco e Igea.

Así, el gobierno coalición ha tenido que tragar que sea la vicepresidenta de las Cortes, la socialista Ana Sánchez, quien presida esa comisión e investigación.