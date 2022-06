- Publicidad-

¿Qué ves en la foto? ¿Tres cajas o una cara? Si es lo segundo, es por tu capacidad de pareidolia. Y ¿Qué emoción te transmite: Positividad, negatividad o ni fu, ni fa. En mi caso, cuando la ví, era una cara sonriente, de ánimo, de que gusto encontrarnos, buen camino, felicidades.

Tras hacer la foto, me fijé que la sonrisa, la proyectaba mi cerebro, mi actitud, porque realmente, es una apertura en forma rectangular, ni cóncava, ni convexa. Entonces, ¿por qué proyecto una imagen positiva de lo que me encuentro en mi realidad en tiempo lineal?

Pues porque he hackeado mi forma de asimilar la realidad que mis sentidos perciben. Y como ser único, la realidad que percibo es diferente a la tuya. Dónde si podemos coincidir, al tener las mismas oportunidades y derechos, es cómo decido que me afecte lo que sucede a mi alrededor y lo que hacéis los que interactúan conmigo, ya sea en la vida real o a través de las plataformas digitales de comunicación o redes para espiarnos cual inocentes pececillos y cazar nuestro dinero o emociones.

Hace un tiempo decidí que todo lo que me pasará era bueno para mí ser, incluso los a priori problemas que sirven para despertarme y ponerme las pilas en la responsabilidad con mi vida.

Desde entonces, me voy encontrando personas en mi camino vital, que me regalan nuevos sueños que cumplir en comunidad.

Sabedor que lo que me suceda es un regalo. El lunes pasado a las 13:31, me dio por tuitear tres palabras «gracias, gracias, gracias». A las dos horas, Javi Moral Ruiz me llamó para invitarme a dinamizar con él y otros amigos como Yago Uribe (una sonrisa andante), un evento de networking en el mítico South Summit, el encuentro de referencia entre las startups en España, al que se me pasó la fecha para apuntarnos en su concurso, por estar picando mil piedras para encontrar el canal dorado para Xaudable. Javi, no había leído mi Twitter, porque bastante lío tenía con sus cosas. A su vez, el miércoles de esa semana, en una reunión con otra empresa se abrió una puerta interesante y el viernes en la Feria del Libro de Madrid, otro genio nos planteó poner la guinda al pastel del miércoles. Ahora toca trabajar y aterrizar lo planteado, y que sea útil para ellos.

Para adoptar esta actitud vital, basta que dialogues con tus miedos, que están ahí para protegerte, y lleguéis a un acuerdo, donde pase lo que pase, será beneficioso para todos los componentes de tu ser. Así, cada mañana, cuando despiertes y entres en estado consciente, recuérdale a tu cerebro que va a ser un gran día. Así, él ya se encargará de ver el lado positivo de lo que percibas y escuches.

Somos energías móviles, y si desprendes buen rollo, las personas que pueden crear nuevas comunidades contigo, dejarán que te aproximes, para darles vida y para ponerles vida. Al venir la palabra positivo del latín positivus ‘convencional’, derivado de positum, supino de ponere ‘establecer’.

Que significa lo útil, lo práctico, para la vida. ¿Que hay más útil que dar vida positiva a los demás y por ende a tu ser?

Por último, mientras escribo columna, hace unos minutos me acaba de llamar el director de ventas de un distribuidor con el que por h o por b estamos atascados por un problema técnico, y me dice que van a hacer lo posible para solucionarlo antes del viernes. ¿Ves? Escribir en positivo es lo que tiene, al establecer una realidad que nos comunicamos de forma analógica a cientos de kilómetros de distancia.

¿Te acuerdas de la frase de Val Gaal «siempre negativo, nunca positivo»? Pues una frase de las frases de mi madre es «Positividad, todo lo que ocurre tiene arreglo». Así que, te invito a que te atrevas a ser feliz, a que decretes en positivo, sin exigir que tu realidad sea perfecta, para evitar que autolimites la materialización de tu don a través de tus talentos.

GO!