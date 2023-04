Portugal pone fin a las mascarillas en hospitales y residencias

- Publicidad-

El Gobierno de Portugal aprobó ayer jueves poner fin al uso de las mascarillas en centros sanitarios y en residencias, así como en servicios de apoyo a personas mayores, con discapacidad o vulnerables.

El Consejo de Ministros tomó ayer la decisión de terminar con la obligatoriedad de las mascarillas, que estaba en vigor desde la pandemia de Covid-19. El Ministerio, sin embargo, mantiene ahora como recomendación, la de usar las mascarillas en lugares cerrados, o donde haya concentración de personas, para las personas vulnerables, con enfermedades crónicas o con mayor riesgo ante el virus.

Obligatorias en España

Desde el pasado mes de febrero, en España las mascarillas dejaron de ser obligatorias en todas partes, salvo en centros sanitarios y residencias, un paso que todavía no se ha dado, como ayer sí hiciera Portugal.

Ineficaces en las escuelas

En Catalunya, se ha llevado a cabo un estudio que demostraría que en las escuelas, el uso de mascarillas no ha generado menor riesgo en comparación con los niños de infantil que no las tenían que llevar. El estudio, publicado a comienzos del mes pasado de marzo, entre 600.000 niños. Los autores del estudio concluyeron que las mascarillas en las aulas «no eran una medida efectiva». Señalaron que el estudio no cuestionaba la eficacia de las mascarillas para prevenir contagios, pero que su análisis demostraba que su eficacia dependía del contexto.