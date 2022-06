Porqué estudiar en la Universidad de Barcelona, una de las instituciones educativas más antiguas de España

- Publicidad-

¿Quiero estudiar esta carrera y ejercer esta profesión a futuro? ¿La formación que elegí me dará buenos resultados? ¿El establecimiento académico ofrece la formación adecuada para mis expectativas y para las necesidades del mercado actual?

Cuando llega el momento de comenzar estudios de grado, es habitual que los futuros alumnos, independientemente de la edad que tengan, se pregunten si la formación y la institución educativa escogidas son las ideales.

Considerada como una de las mejores universidades de España, la Universidad de Barcelona es una de las elecciones más acertadas a la hora de empezar o profundizar el camino académico de diversas ramas de estudio. Te contamos algunas razones para elegirla.

Porqué escoger la Universidad de Barcelona para formarse académicamente



Si aún no has decidido en qué institución educativa comenzar o profundizar tu camino académico, no hay dudas de que esta universidad catalana es una de las mejores elecciones.

Amplia oferta de facultades

Estudiar en la Universidad de Barcelona implica elegir una carrera entre las múltiples opciones que ofrece esta entidad.

Dentro de las facultades que posee la institución se encuentran Matemáticas e Informática, Filología y Comunicación, Medicina y Ciencias de la Salud, Filosofía, Geografía e Historia, Información y Medios Audiovisuales, Derecho, Economía y Empresa, Física, Psicología, Educación, Farmacia y Ciencias de la Alimentación, Biología, Bellas Artes y Ciencias de la Tierra.

A su vez, posee centros adscritos con escuelas superiores de Relaciones Públicas, Educación Física, Hostelería y Turismo, Cine y Audiovisuales y Enfermería, entre otros.

Reconocimiento mundial

Otro de los motivos para elegir la Universidad de Barcelona es que está considerada como una de las mejores instituciones a nivel local y mundial.

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), la reconoció en 2021 como la mejor universidad española, al igual que el US News Best Global Universities Ranking, que, además la colocó en el puesto número 28 dentro de Europa y en el número 87 a nivel mundial.

Enorme biblioteca

¿Te gusta leer? ¿Prefieres estudiar como se hacía en épocas anteriores utilizando libros físicos? La Universidad de Barcelona cuenta con un importante acervo bibliográfico.

En la actualidad, la entidad posee más de 1.600.000 volúmenes que pueden consultarse sin inconvenientes, siendo la segunda biblioteca universitaria más grande del estado español, después de la Universidad Complutense de Madrid.

Instalaciones imponentes

Dos de los lugares más emblemáticos que pertenecen a esta institución son el Paraninfo y la Finca Pedro i Pons. El primero es un espacio localizado dentro del Edificio Histórico que destaca por sus numerosas ornamentaciones y estilo arquitectónico neomudéjar. Allí se realizan investiduras de doctorados honoris causa y celebraciones especiales.

La Finca, por su parte, es un mirador de la ciudad de Barcelona y posee una fachada del siglo XVIII. Fue donada por el Dr. Agustí Pedro i Pons.

Institución pública

Por último, cabe destacar que la Universidad de Barcelona es pública. Esto implica que le otorga la oportunidad de estudiar en una de las instituciones más prestigiosas del mundo de manera gratuita.

Dado su carácter público, la institución recibe un gran caudal de alumnos año tras año, distribuidos en sus diferentes facultades. Se calcula que en la actualidad esta universidad cubre el 33% de las plazas universitarias de la región de Cataluña.

Si bien las vacantes que ofrece la entidad educativa son numerosas, una gran porción de los aspirantes queda por fuera ya que la demanda es superior a la oferta.