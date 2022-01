- Publicidad-

¿Por qué callan? ¿Por qué miran al suelo o hacía otro lado o balbucean excusas ininteligibles para defender lo indefendible? ¿Qué dirían si en lugar de Sánchez and Cía tuviésemos en el Gobierno a Casado o Abascal o incluso Rivera? ¿Qué dirían entonces, qué se comentaría de la defensa que hace el Gobierno de España ante la Unión Europea de que hay que gripalizar la pandemia de Coronavirus, de las medidas para dar el alta automática (ande o no ande) a los siete días de resultar positivo, de que no haya cuarentenas para los contactos estrechos y que las clases, aunque caigan como moscas alumnos y alumnas y profesores, no se confinen ni de coña en secundaria y con condiciones prácticamente imposibles en primaria? ¿Tal vez en ese caso dirían que son peores que Bolsonaro y Trump, que son seres nauseabundos y malvados (además por supuesto de las típicas expresiones “fachas”, “fascistas”, etc?

Porque recordemos, en los últimos siete días han muerto 1.000 compatriotas de Covid, es decir, el equivalente de que se hubiesen estrellado cinco aviones de Iberia, hay 19.000 hospitalizados y más de 2.200 españoles en las UCIs. En esta semana además, se han contagiado 85.000 alumnos y 9.200 docentes de Cataluña, lo que haciendo la traslación al conjunto de España implica que en nuestro país se han contagiado más de 375.000 escolares y 40.000 profesores. Se dice pronto, ¿verdad? ¿Por qué entonces ese espeso silencio o directamente la nauseabunda complicidad de muchos?

Y en otros ámbitos, ¿es qué acaso no tiene importancia la decisión de Sánchez de enviar tropas a Ucrania y de ofrecerse a Biden como aliado preferente ante un conflicto con Rusia? ¿Qué se nos ha perdido en Ucrania? ¿Vuelve otra vez la División Azul? ¿En qué se diferencia Sánchez entonces de Aznar cuando nos metió en el avispero de Irak hablando tejano? ¿Qué hay del “No a la Guerra”?

¿Por qué esos silencios o esas defensas vergonzantes sobre una reforma laboral que es aplaudida con las orejas por la CEOE y Ciudadanos, sobre unos planes enviados a Bruselas que implican el descenso de la inversión en relación al PIB en Sanidad y Educación siguiendo el camino de Rajoy? ¿Por qué? ¿Tanto importa la poltrona o la subvención o ser parte del rebaño tal o cual? ¿Tan poco importa la dignidad y la defensa de los ciudadanos de este país?