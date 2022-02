Por qué tu empresa debe ofrecer asistencia por teléfono

- Publicidad-

Una empresa siempre debe ofrecer a los usuarios y, sobre todo, a sus clientes, opciones para establecer contacto en caso de ser necesario. Cada vez encontramos más negocios que cuentan con portales web donde ofrecen la posibilidad de usar un chat de texto para hablar con el equipo de antención al consumidor, formularios de contacto o direcciones de correo electrónico. Sin embargo, hay una vía de contacto más importante y que, curiosamente, suele quedar más oculta: el teléfono.

¿Y por qué es tan importante esta vía de contacto? Para empezar, porque es la forma más directa de hablar con el equipo de una empresa, y eso lleva implícita una serie de factores que son cruciales para todo negocio que quiera labrarse una buena imagen y reputación en su sector. Vamos a ahondar en ello para que quede más claro.

Por qué es importante el teléfono como vía de contacto para empresas

En sitios como https://www.telefonoatencionclientes.com/, los usuarios pueden encontrar todos los teléfonos para contactar con las empresas y sus departamentos de atención al cliente. Además, los usuarios pueden localizar los perfiles a sus redes sociales y más formas de contactar. Aunque su centro es facilitar esos números de teléfono que deberían ser mucho más visibles, su servicio facilita el contacto con los negocios por todas las vías posibles.

Ofrecen esa solución porque, extrañamente, hay empresas que no hacen visible su número de contacto, o que incluso lo esconden tras un número de pago, cuando debería estar disponible de forma totalmente gratuita. Todas las compañías que hacen esto caen en un error, porque no hay nada mejor para un negocio que presentar y fomentar el contacto con sus equipos a través del teléfono.

Lo adelantábamos antes, es algo positivo para el negocio, pero ahora vamos a reforzar las razones por las que lo afirmamos.

Atención al Cliente de Calidad

Si un cliente tiene un problema con un servicio o producto, tener a mano un número de teléfono que le facilite las respuestas rápidamente es algo más que positivo. No tiene que esperar respuesta a un correo electrónico, tampoco que probar suerte en redes sociales. Coge el teléfono, contacta y enseguida tiene a una persona volcada en ayudarle para resolver cualquier duda o problema que tenga.

Eso, obviamente, aumenta su satisfacción con la marca. Sabe que no tendrá que pasar por largas esperas ni tener la incertidumbre de que haya una respuesta o no, sino que tendrá algo al momento. De hecho, puede pedir, reclamar o incluso preguntar por esta vía. No importa el qué, lo que importa es el cómo, y en este caso es todo facilidad. ¿Quién no va a quedar satisfecho así?

Mejora la tasa de retención

Una utilidad bastante importante del contacto por teléfono es tener una línea directa para saber qué falla. Si un cliente se da de baja de un servicio o producto, y explica por vía telefónica sus razones, la empresa tiene un feedback directo e incluso puede plantear un cuestionario en tiempo real con el que tomar nota y ver cómo mejorar aquello que está fallando.

De hecho, por esta opción es posible incluso evitar que el cliente se marche, siempre y cuando se le sepa o logre compensar. De esta forma, se plantean dos formas de mejorar la retención de clientela: por una parte, con estas opciones u ofertas que se hacen para evitar la baja; por otra, tomando nota de las quejas para mejorar el producto y/o servicio siguiendo esas líneas de mejora.

Dar una mejor evolución al producto/servicio

A tenor del punto anterior, es imposible no ahondar en este aspecto positivo. Si empiezan a sumarse llamadas de clientes que necesitan soluciones o tienen dudas sobre algo en concreto, es porque eso necesita mejorar. Una vez se resuelvan las llamadas, se debe hacer una puesta en común de los aspectos que se han tratado y plantear ideas para mejorarlos, incluso es posible que los propios clientes puedan proporcionar esas ideas.

Con todo esto, se puede mejorar considerablemente el producto y/o servicio que se esté tratando en las llamadas. Algo que, al final, conseguirá que haya clientes más satisfechos, que lleguen otros interesados y que, en definitiva, la marca evolucione a mejor.

Construye una relación de confianza

Uno de los puntos más importantes, sin duda, sobre todo a nivel de satisfacción y retención. Los clientes que contactan con las empresas por teléfono y ven que sus peticiones tienen rápida respuesta, pero sobre todo notan que el equipo de atención está totalmente centrado en resolver su problema y satisfacerle.

Eso hace que aumente la confianza, sobre todo cuando hay un trato adecuado hacia el cliente. En la actualidad, no hay nada como la confianza para una empresa, porque implica fidelización. Y la fidelización significa clientes dispuestos a consumir durante mucho tiempo.

Por supuesto, la asistencia o atención por vía telefónica es imprescindible para un negocio. Es la mejor manera de tener clientes contentos, fieles y dispuestos incluso a difundir la marca a conocidos y/o cercanos.