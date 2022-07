¿Por qué Gil se lanza contra Simeone y Koke ahora?

- Publicidad-

Justo el día en que se cumple el trigésimo aniversario de la apropiación indebida del club Atlético de Madrid por parte de la familia Gil y Cerezo. Si no lo recuerdan, entre Jesús Gil y Enrique Cerezo se hicieron con el control de la nueva Sociedad Anónima Deportiva poniendo novecientos y pico millones de pesetas, derivados de un préstamo que les hicieron, el día 30 de junio. Una vez que el CSD dio el visto bueno de la constitución de la sociedad, casi al día siguiente, Cerezo y Gil vaciaron la cuenta (cuyo dinero debería haber servido para liquidar la deuda) llevándose mil y pico millones de euros. Esto es, se llevaron el dinero del préstamo (que fue devuelto) y el dinero de los socios que sí pagaron por las acciones.

Críticas a los jugadores por los contratos que Gil ha firmado

Retomando. Justo el día en que se cumple el aniversario de la apropiación indebida y prescrita (según sentencia judicial), se observa que el CEO del Atlético de Madrid SAD, Miguel Ángel Gil, se ha lanzado a disparar contra todo bicho viviente. Más allá de la clásica estrategia de intentar ensuciar la imagen del jugador de turno que debe salir del equipo para cuadrar las cuentas (supuestamente), este año Gil y su tropa de amanuenses están señalando a verdaderas base del proyecto. No sólo se ha atizado a Saúl y Morata, a los que quieren vender cuanto antes, sino que el capitán (y casi jugador que más veces ha vestido la rojiblanca de las rayas canallas), Jorge Resurrección, Koke. ¿Por qué? Porque cobra un dinero que ese CEO le firmó a un jugador clave en la consecución de los títulos y fijo en la selección española.

Cuando cualquier seguidor rojiblanco haya leído las críticas a Koke, por parte de los amanuenses por todos conocidos, se le habrán vuelto los ojos hacia atrás. ¿Qué quiere Gil, que Koke se baje el sueldo? Pues que se lo diga así, directamente. O igual no quiere decírselo mirándole a los ojos porque haya alguna prima o algún dinero debido y no abonado. Lo mismo ocurre con Antoine Griezmann y su coste para el límite salarial. Máxime cuando el jugador ha deslizado que no tendría problema en bajarse los honorarios si hiciese falta. (La mayoría de aficionados pensarán, con razón, que después de la temporadita que se ha marcado sería un detalle). Han señalado hasta a José María Giménez o Stefan Savic, que no son jugadores que, precisamente, ganen cantidades desorbitadas. Igual en la cabeza de Gil todos deberían trabajar gratis o cobrar en pisos como en otros tiempos, pero el fútbol no funciona así. ¿Han cumplido con los objetivos marcados? Sí. Por lo tanto deben cobrar lo estipulado.

Críticas directas al Cholo

Lo más sorprendente son las críticas directas al Cholo Simeone. Los amanuenses y el niño bonito del gilismo (Gonzalito M.) siempre han atacado al entrenador para equilibrar la fe casi mesiánica que le tiene gran parte de la afición. Esas críticas, que encuentran un buen acomodo en la prensa nacionalmadridista, le sirven durante la campaña a Gil y Cerezo para tener argumentos ¿en lo relativo a los fichajes sospechosos?, ¿en lo relativo a primas y pagos pendientes?, ¿en lo relativo a creerse por encima del dúo prescrito? Esto último no lo pueden impedir lanzando mierda contra el entrenador durante la campaña. Pero ahora ha sido el propio Gil quien ha señalado al entrenador.

Durante una entrevista para la liga mexicana, en la que tiene un equipo (Atlético San Luis), al que se han derivado dinero y jugadores, todo bajo un tufillo extraño, Gil se lanzó contra Simeone al señalar que “quemaba a los jugadores”. Lo mismo decía el padre de Luis Aragonés. Curioso. Si fichasen jugadores con cierta clase igual no se quemaban (por cierto, todos los fichajes que salen mal han sido petición expresa del entrenador). Héctor Herrera, más conocido como tractor, ha sido un jugador lento, muy lento para el fútbol que se juega en Europa. En campeonatos lentos es dios, pero en el fútbol moderno es lento. Y eso no es culpa del Cholo. Sí de quienes vieron bien el fichaje sin pensar en ese aspecto.

Cabe recordar algo en este momento. En una entrevista, el entrenador reconoció que él se fiaba de lo que decía el secretario técnico. Porque si de él dependiese ficharía al jugador que le ha sorprendido en ese partido en el que se enfrentó a su equipo. Por ello, explicó, él dice las posiciones que se debería cubrir y la secretaría técnica le ofrece vídeos de quienes han sido elegidos (por dinero o ventajas de otro tipo). Da el Ok sobre la base de lo que han visto y casi decidido otros. Salvo en el caso de la vuelta de Griezmann o de Diego Costa. Por eso siempre ha insistido el Cholo que no se consuman ciertas noticias… no las futbolísticas sino las otras.

¿Quiere cargarse al Cholo?

Lo que cualquier aficionado sin mala intención respecto a lo que hace Gil pensaría de estos ataques es que quiere que el equipo juegue como los de, por ejemplo, Pep Guardiola. Esto es lo que cuentan el Gonzalito y Matallanas todos los días. Ojalá, pero tendrían que fichar jugadores caros y eso es algo que hace empalidecer a Gil. Otra posibilidad es que quiera que se baje el sueldo, pero como sucede con el resto de jugadores, con decírselo a la cara bastaría, sin necesidad de utilizar a los amanuenses mediáticos. O ¿no se atreve? ¿Será que Gil lleva mintiendo tanto a Simeone que prefiere pagarle ese dinero, que sea su parapeto y tragar? Todo es posible en quien alquilaba el Calderón al Atlético de Madrid por un millón de euros para que disputase los partidos del fútbol.

El aficionado acostumbrado a las artimañas del gilismo lo que piensa es que quiere laminarle. No echarle él porque tendría que pagar una morterada, sino que se canse y se vaya a otro lado. Así Gil volvería a sus chanchullos habituales con los representantes por todos conocidos y las ventas rápidas. Total, el equipo ya está en lo alto y cualquier entrenador lo mantendría en esas mismas posiciones de entrar entre los cuatro primeros y llegar a octavos de Champions ¿o no? La imaginación de algunos aficionados les lleva a pensar que Gil ficharía a Klopp o alguien así. Entre los españoles, ya se saben los nombres habituales… pero no. Nunca lo han hecho salvo necesidad extrema (como cuando recuperaron a Luis para el ascenso).

Cabe una última posibilidad. Por primera vez en décadas Gil y Cerezo se están viendo contra las cuerdas frente a la afición. Ya no cuelan ni las camisetas, ni el límite salarial excedido (producto de una pésima gestión de la directiva, como se explicó ayer), ni los vídeos tiernos e identitarios… Este año no les vale nada para engatusar y esconder sus miserias frente a la afición. El ruido está en las redes sociales; el miedo en el movimiento de colectivos (como Despierta Atleti); ya no controlan a su gusto los medios de comunicación (ayer mismo Nacho Palencia señalaba a la incapacidad en la gestión en Gol); y puede que salir contra el Cholo no sea más que un canto del cisne o morir matando. Sin el Cholo, esto sería peor que lo que hay en valencia con Lim. Eso lo saben los aficionados y hasta Paco García Caridad.

Post Scriptum. Cabe recordar que el señor Gil se subió el sueldo que percibe del Atlético de Madrid (sin saberse los extras) durante la pandemia de 1,9 a 3,5 millones de euros. Igual debería ser ejemplo y dejar que cobrar.