¿Por qué en España se odia tanto a Cataluña?

Esta es una pregunta que me planteo muchas veces porque me da la impresión que hay una parte de cierto y otra que no. Me explicaré, creo que la mayoría de la gente de la calle no odia en Cataluña, pero en el ámbito político, económico y lingüístico se han creado estados de opinión que inducen a esto. Si hablamos de política y al independentismo, nos dicen insolidarios, supremacistas y cosas mucho peores. ¿Alguien odia a los argentinos, peruanos, chilenos, y un largo etcétera, por haber deseado y obtenido su independencia de España? Seguro que no, ¿por qué en Cataluña si?

Se habla y mucho de la relación de España con sus antiguas colonias y que a esta se la denomine «La Madre Patria». La gente tiene que saber que quienes se levantaron en armas contra España fueron los mismos españoles allí instalados y sus descendentes. Hartos de los abusos de la metrópoli buscaron con anhelo la independencia hasta conseguirla. ¿No puede Cataluña tener el mismo deseo? Si Cataluña forma parte del estado español jacobino y borbónico es porque las tropas de Felipe V derrotaron a las de Carles de Habsburgo en 1714; y cada vez que Cataluña ha intentado ejercer la soberanía ha sido bombardeada, reprimida o sometida a dictadura militar.

Si nos referimos al tema económico, motivo por el cual se ataca a menudo a Cataluña, podremos comprobar que con sus 7,5 millones de habitantes, son cerca de 16% de la población total española y sin embargo representan el 19% del PIB español y el 25% de las exportaciones del estado. A cambio de esto Cataluña sufre un déficit fiscal de 16.000 millones de euros anuales, es la diferencia entre el que aporta y recibe. ¿No es lógica la protesta de Cataluña por tal motivo?

Los políticos y los medios de comunicación estatales nunca han intentado convencer a la sociedad catalana de los beneficios de formar parte del estado español; al contrario, han despreciado la lengua catalana, han dado un trato fiscal injusto a los catalanes y han erosionado, siempre que han podido, el gobierno catalán. Como reacción, la Generalitat án impulsó en 2005 un nuevo Estatuto de Autonomía, negociado con todos los partidos, aprobado en las Cortes Españolas y confirmado por el pueblo de Cataluña en 2006.

Pero entonces el PP impugnó este estatuto y el Constitucional lo invalidó en su mayor parte en 2010. Entonces, el independentismo emergió con mucha más fuerza. En 2017 el presidente Puigdemont organizó un referéndum de autodeterminación. Recordemos que el legítimo presidente de Cataluña y parte de su gobierno se encuentran en el exilio; Puigdemont es miembro del Parlamento Europeo, ha sido absuelto de cualquier delito a Europa, pero no puede volver a España porque sería detenido y encarcelado como lo estuvieron los miembros de su gobierno que no se exiliaron.

El odio lo inició el PP impugnando el Estatuto y criticando posteriormente el independentismo que protestaba por la decisión del TC, los medios de derechas se añadieron creando un caldo de cultivo que no ha parado de crecer hasta ahora. Después se añadió Vox, aunque este, además de Cataluña, ha extendido el odio en otras muchas direcciones.

Si nos referimos al catalán no tendría que molestar a nadie, se trata de una lengua que se habla de toda la vida en Cataluña, excepto cuando España lo ha prohibido, empezando por el primero Borbón con el Decreto de Nueva Planta de 1715, con él se eliminó la moneda, sus estructuras políticas y prohibió el uso del catalan. ¿No habrían protestado los españoles si Napoleón hubiera conquistado España, hubiera prohibido el castellano e impuesto el uso del francés?

Mientras España se llenaba de autovías gratuitas, Cataluña ha estado pagando peajes desde 1968 sin ninguna autovía. Ahora que las autopistas de Madrid no han obtenido los beneficios esperados han sido rescatadas con dinero público. El primer AVE fue a Sevilla porque así lo decidió la dupla sevillana que gobernaba España. Solo tardó 10 años en llegar a Barcelona y casi 12 hasta la frontera gala. La estación Interno-modal que se proyectó lleva 9 años de retraso y se ha modificado el proyecto para que resultara más económica. ¿No son motivos lógicos para que proteste Cataluña?

El PSOE, ahora en el gobierno, cuando militaba en la clandestinidad, bajo la dictadura del caudillo Franco, pedía la libre autodeterminación de los pueblos de la península Ibérica. Ahora, niega este derecho de Cataluña y ha mantenido en la prisión a sus políticos disidentes, cerca cuatro años, por la sentencia del proceso.

Yo, personalmente, prescindiendo de ideologías y partidismos, pediría a los españoles si en verdad creen que Cataluña merece ser odiada cuando ha sido el motor de España y ha acogido además de tres millones de españoles que aquí encontraron trabajo y mejor vida de la que tenían en origen.

No tengo nada en contra de España y le deseo el mejor, pero pido respeto para los que deseamos que Cataluña pueda ser un estado independiente.

No querría acabar sin recordar una frase del premio Nobel de la Paz, Martin Lutero King, muerto asesinado, que decía: El odio ha sido la causa de muchos problemas de este mundo. Pero hasta el día de hoy no ha solucionado ninguno.