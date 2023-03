Hay un «elefante en la habitación», ¿lo ves?

En 2020 algo irrumpió en nuestro mundo. Imponente, voluminoso, con grandes orejas, cola, cuatro patas y una trompa, ¿lo reconoces? Un elefante se coló en nuestras vidas con un mensaje urgente. Y vino para quedarse. En su lugar, seguramente habrás oído hablar del coronavirus, de un murciélago o de un pangolín.

Sea como fuere, ¿sabías que más del 95% no se percató de su presencia y que el 80% sigue evitando hablar de él desde entonces?

Si eres de los que ve el elefante, ¿cómo ordenarías todas sus partes para explicarlas a alguien que nunca lo ha visto? Y si eres de los que eligen darle la espalda o no sabe cómo resolver el rompecabezas en el que estamos inmersos, ¿te gustaría empezar a encajar las piezas que te permitan entender lo que ha sucedido y en qué punto nos encontramos?

Tras meses de arduo trabajo, presentamos un libro que introduce Yun de AxV y cierra en forma de epílogo la Dra. Nadiya Popel. ¿Por qué callar?, es un viaje de 286 páginas que llega para plantear preguntas vitales. Es un documentode investigación repleto de datos y reflexiones para poner orden y dar luz a lo sucedido, para abrir el campo de visión 360º, plantear dudas razonables y resolver incógnitas elementales que hemos perdido de vista —o que se nos están ocultando deliberadamente—.

La revista Newsweek es la segunda revista de noticias más grande en Estados Unidos detrás de la revista Time. El día 30 de enero de 2023, un artículo con nuevos tintes se coló entre sus páginas (véase aquí https://www.newsweek.com/its-time-scientific-community-admit-we-were-wrong-about-coivd-it-cost-lives-opinion-1776630). Kevin Bass, estudiante de séptimo curso de MD/PhD –Doctorado dual en Medicina y Filosofía- en Texas, entonaba su parte de mea culpa ante la dispar situación pandémica acontecida. Con ello expuso temas que para muchos siguen siendo poco más que tabúes superfluos, destacando entre sus palabras: «Me equivoqué. Nosotros en la comunidad científica estábamos equivocados. Y costó vidas». Si los datos respaldan o no sus afirmaciones es algo sobre lo que a día de hoy tenemos evidencias suficientes, algunas muy elocuentes que se recogen en el libro ¿Por qué callar?

Según Nicholas Murray Butler, hay tres grupos de personas: «Los que hacen que las cosas pasen; los que miran las cosas que pasan y los que se preguntan qué pasó». Puede que no imagines hasta qué punto algunos están diseñando tu vida para encajarla en sus planes, puede que no seas consciente de las consecuencias de mirar impasible lo sucedido como si no fuera contigo o puede que, por fin, tomes el valor de acercarte a una verdad que hará que no veas la vida con los mismos ojos.

Unas puertas piden ser abiertas a gritos, descubre el inicio de un viaje sin retorno (¡descarga gratuita de las primeras páginas!): https://movimiento-asistencia-integral.com/libro-por-que-callar o emprende el viaje de 360º (link de compra): https://libro-por-que-callar.ck.page/fdd2914848