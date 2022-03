¿Por qué alquilar un guardamuebles?

- Publicidad-

Un guardamuebles es un lugar seguro donde alojar pertenencias, bien cuando se realiza una mudanza, y el lugar de destino no está listo para recibirlas, o bien porque no se utilizan y están ocupando un espacio necesario para otros elementos.

Estos serían los principales motivos para hacer uso de ellos, aunque hay otros muchos en los que alquilar un espacio extra puede resultar muy útil.

¿Cómo elegir el alquiler de un guardamuebles?

Antes de decidir qué tipo de guardamuebles es conveniente, para cubrir las necesidades que se plantean, es importante conocer los factores a tener en cuenta.

El tamaño del espacio a alquilar

Este es el primer punto para considerar, ya que es imprescindible saberlo para evitar o quedarse cortos o que resulte muy difícil manejarlos una vez almacenados.

Para ello hay que buscar el tamaño idóneo que dependerá, entre otras cosas, del volumen del total de enseres a almacenar y de la forma en que pueden colocarse para que ocupen lo justo sin impedir el acceso a cualquiera de ellos cuando se necesiten.

Hay artículos que por su misma estructura no es posible apilar y ocupan mucho espacio, y otros que siendo muy pequeños es fácil que queden ocultos por los de mayor volumen. Como esto puede resultar un tanto complejo para un novato, lo mejor es visitar la empresa de alojamiento y conocer in situ las diferentes opciones que ofrecen y obtener el consejo de un experto.

Qué tipo de enseres se quieren guardar

Resulta evidente que no es lo mismo guardar adornos de Navidad, ropa pasada de moda, libros o juguetes que se usan puntualmente, que documentación importante, equipos informáticos o mobiliario de gran valor.

Por ello existen dentro de los edificios de guardamuebles espacios adecuados para ello que van desde taquillas y pequeños trasteros, ideales para particulares y almacenar cosas pequeñas; hasta las estancias más grandes y flexibles, idóneas para empresas por su seguridad y que permiten ampliar o reducir el espacio a medida que varían las necesidades.

En el caso de estos últimos debe comprobarse que se garantice que la única persona que va a poder acceder al guardamuebles es la que tenga los códigos pin y las llaves que se entregan al formalizar el contrato de alquiler; y que tengan vigilancia las 24 horas de día para evitar hurtos o accesos no permitidos.

Otro factor a considerar es el tiempo que van a estar en depósito los enseres, ya que en función de esto el precio del arrendamiento variará notablemente. Para evitar que en el caso de estancias que se estimen muy prolongadas los costes se disparen, existen planes a medida que equilibran estos con las necesidades del arrendador.

También es importante buscar un guardamuebles que esté cercano y bien comunicado, puesto que si es necesario acudir con frecuencia el rápido acceso a ellos no debe suponer un problema de desplazamiento, ya sea en vehículo propio o en transporte público.

Contar con un lugar seguro donde dejar objetos de los cuales no se puede prescindir, pero que no se pueden tener en donde se viva o trabaje es un plus de tranquilidad que ofrecen las empresas de guardamuebles serias y operativas en cualquier situación y a cualquier hora del día.