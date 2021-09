Por partida doble, ¡bien al Ayuntamiento de Gijón!

- Publicidad-

El Ayuntamiento de Gijón, recientemente ha adoptado el acuerdo de acabar en su ciudad con la feria taurina. Su ejemplo debería servir para todos los demás ayuntamientos que se precien. Es incomprensible que en la época actual, continúe practicándose este tipo de barbaridades, con ensañamientos y asesinatos de pobres animales.

Esto lo fomenta, practica y apoya una minoría de personas conservadoras y sádicas, que disfrutan con el dolor y muerte de los toros, en la que suelen como «grandes patriotas», llamar a su infame fiesta nacional, apoyada por tan solo el 9,5% de la población (3.692.000 aficionados), de un total de 38.956.000 habitantes mayores de 15 años.

Inconcebible, que habiendo en varias ocasiones gobernado el PSOE, incluso con mayorías absolutas y ahora el llamado gobierno de izquierda y progresista, no se haya legislado para acabar con el mal trato animal. La sensibilidad les brilla por su ausencia y la voluntad política aún más. Que no se haya abolido las corridas de toros, no se entiende ni en clave electoral.

Por eso, el acuerdo del Ayuntamiento de Gijón, ha de servir de estimulo y esperanza, para que se haga realidad la abolición en general del mal trato animal y en particular de las corridas de toros, como ocurrió siendo la primera vez en Canarias en 1991. Barcelona capital lo hizo en 2004 y en toda Cataluña en 2010. En el Archipiélago Balear la prohibición se produjo en 2016, aunque ya en 2015 en 30 municipios de Mallorca, habían tomado esa decisión.

En Galicia las corridas de toros son prácticamente inexistentes, pero aún así 18 de sus municipios adoptaron acuerdos municipales para su prohibición.

Son muchos los municipios que han retirado las subvenciones a las corridas de toros, que ha llegado a ser de 500 millones de euros en 2007. El Parlamento Europeo hizo lo propio en 2016 con los 130 millones que les asignaba.

La otra buena noticia proveniente de Gijón, es haber retirado de su callejero el nombre de Juan Carlos I. La nueva denominación es Avenida José Manuel Palacio, fallecido en 2005 y que fue el primer alcalde de la democracia entre 1979-1987.

El rey emérito no era nada merecedor del reconocimiento que le habían dispensado, por las tantas indecencias que ha venido protagonizando y más que presuntos casos de corrupción. Siendo de todos el más grave y deleznable el que se le acusa de por recibir comisiones, dedicarse al trafico de armas. Este es de los delitos más execrables y es que con esas armas, con toda seguridad, se han ocasionado miles de víctimas. En cuyo caso, el presunto delito cometido es de genocidio.

El Ayuntamiento de Gijón esta presidido por la alcaldesa socialista (nunca mejor dicho y es qué, en ese sentido y desde la coherencia, ha venido dando ejemplos) Ana González, de la Federación Socialista Asturiana –PSOE-. A diferencia de gran parte de los dirigentes “socialistas”, que han tirado por la borda principios y convicciones, mantiene sus compromisos como buena e integra militante socialista. Ojala muchos la imiten