Por la boca muere el pez

Esta costumbre tan española de criticar a todo y a todos, estaría bien si cuando se critica, se estuviera bien informado sobre lo criticado. Pero en este país, donde la envidia es el deporte nacional, a menudo se critica sin tener ni la menor idea de lo que se critica, en la mayoría de los casos se critica “de oidas” y sin que la verdad aparezca por ningún lugar.

Este deporte nacional, no tendría mayor problema, si sólo se quedase en los mentideros de la calle. Pero el problema se convierte en importante, cuando se hace en los medios de comunicación por parte de tertulianos, que se consideran periodistas; o por parte de nuestros políticos, y eso es lo que demuestra la poca profesionalidad de algunos, que se agarran al refrán “a río revuelto, ganancia de pescadores”, pescadores de votos, sin importar para ello hacer uso de la mentira y la ignorancia.

Que los políticos y sus pregoneros nos tomen por niños, nos cansa; pero que nos tomen por tontos, nos cabrea. Pero somos incapaces de ser coherentes cuando llegan las elecciones y todo cae en el olvido, de esto se valen los políticos y sus respectivos amigos, los periodistas parciales. Pero ¿qué pasaría si por una vez decidimos pasarles la factura a tanta tomadura de pelo? Si de una vez y para siempre, somos conscientes de que el poder reside en nosotros, el pueblo llano, y lo ejercemos empoderados de la fuerza que nos da la verdad y nuestros derechos.

Me gustan los políticos que creen en lo que dicen, que piensan en el bien común por encima del bien particular, que se dejan la piel en la defensa de nuestros derechos, sin importarles el tiempo que les roba de estar con su familia, con sus amigos. Y esos políticos existen en casi todos los partidos, pero desgraciadamente no son las cabezas visibles, pues a los que dirigen sólo les interesan los estómagos agradecidos, los bien mandados, las marionetas en sus manos, los mediocres que no les hacen sombra.

Yo reivindico a los políticos y a los periodistas vocacionales, los que defienden lo que creen, a pesar de las repercusiones que les causan sus acciones. Hay que aprender a separar el trigo de la paja, y no tragar con todo lo que nos digan,despertar nuestro espíritu crítico e informarnos adecuadamente, para ser ciudadanos concienciados de que si nosotros no nos preocupamos de la política, los poderes fácticos harán de nosotros lo que quieran.